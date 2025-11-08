¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÇÈÍð¤âÂ¿¤¤¥Ï¥ó¥ÇÀï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤ÇÃíÌÜ¤Î·ìÅý¤Ï¡©¡¡¥³¡¼¥¹Å¬Àµ¤¬¹â¤¤£²Æ¬¤Ç·ê¤òÁÀ¤¦
¡¡11·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç¶¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡Ê¼Ç2500£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Î¤¿¤áÇÈÍð¤âÂ¿¤¯¡¢ºòÇ¯¤Ï10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ï¥ä¥ä¥Ã¥³¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ£³Ï¢Ã±¤Ï23Ëü1270Ëü±ß¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¢ª£¶ÈÖ¿Íµ¤¢ª£¹ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ï¢Ã±20Ëü2520±ß¡¢2009Ç¯¤Ï11ÈÖ¿Íµ¤¢ª£´ÈÖ¿Íµ¤¢ª10ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ï¢Ã±92Ëü2600±ß¤Ê¤É¡¢¹âÇÛÅö¤Ç·èÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£"·êÁÀ¤¤"¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£²áµîÌó15Ç¯¤ÎÅìµþ¼Ç2500£í¤Ë¤ª¤±¤ë¼ï²´ÇÏÀ®ÀÓ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¾¡Î¨¡¢¾¡Íø¿ô¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¤¬¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡£39Àï£¶¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£µ²ó¤Ç¾¡Î¨15.4¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨17.9¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨30.8¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó½ÐÁö¤¹¤ë¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï»º¶ð¤Ï¥·¥å¥È¥ë¡¼¥ô¥§¡Ê¥»¥ó£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ËÙÀë¹Ô±¹¼Ë¡Ë¤À¡£Æ±ÇÏ¤ÏÆ±¾ò·ï¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ºòÇ¯¤Î£Ç¶ÌÜ¹õµÇ°¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡££Ç¶Æü·Ð¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢2500£í¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¡£
¡Ö·êÁÀ¤¤¡×¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥·¥å¥È¥ë¡¼¥ô¥§¡¡photo by Sankei Visual
¡¡ºòÇ¯¤ÎÌÜ¹õµÇ°°Ê¹ß¤Ï£µÀï¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤âÇÏ·ô·÷Æâ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Çµ¤ÇÁê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤êµ÷Î¥¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÇÔ°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Áö¡¢£¸·î¤Î£Ç¶»¥ËÚµÇ°¡Ê»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¸å¤ÏÃ»´üÊüËÒ¤µ¤ì¡¢£¹·îËö¤Ëµ¢±¹¡£¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë½çÄ´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡59kg¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤Ï³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÌÜ¹õµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ï58.5kg¡£º£Ç¯¤Î£Ç·¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç3400£í¡Ë¤Ç¤â59kg¤È¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç¤òÇØÉé¤¤¡¢£²ÃåÇÏ¤È£°ÉÃ£´º¹¤Î£µÃå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶ÔÎÌ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¾ò·ï¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ê¤éÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤ÏÅìµþ¥³¡¼¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ê£·ºÐÇÏ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥ï¥¤¥É¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´£·ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Æ£²¬·ò°ì±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£ËÜÇÏ¤ÎÉã¥ë¡¼¥é¡¼¥·¥Ã¥×»º¶ð¤â¤³¤ÎÅìµþ¡¦¼Ç2500£í¤ÏÆÀ°Õ¾ò·ï¤Ç¡¢15Àï£²¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¤È¡¢¾¡Î¨13.3¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨26.7¡ó¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ç¤â¡¢¥à¥¤¥È¥ª¥Ö¥ê¥¬¡¼¥É¤¬2019Ç¯¤Ë£±Ãå¡¢2018Ç¯¤Ë£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥¤¥É¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ÏÅìµþ¥³¡¼¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢12Àï¤·¤Æ£²¾¡¡¢£²Ãå£´²ó¤ÈÏ¢ÂÐÎ¨50¡ó¡£2500£í¤Î½ÐÁö¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2400£í¤Ë¸Â¤ë¤È£¸Àï¤·¤Æ£²¾¡¤¬£³²ó¤Î¤¿¤áÏ¢ÂÐÎ¨¤Ï62.5¡ó¤Ë¾å¤¬¤ë¡£ºò½©¤Ë¤Ï£³¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¾ºÀç¶®£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¾å¤¬¤ê£³£Æ32ÉÃ£¸¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¸«¤»º¹¤·ÀÚ¤ê¡£Åö»þ¤Ï58kg¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï55kg¤Î·Ú¥Ï¥ó¥Ç¤À¤±¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Êì·Ï¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢ÁÄÊì¥¦¥á¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Ï1999Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¡£ÁÄÊì¤¬µ±¤¤¤¿Åìµþ¼ÇÄ¹µ÷Î¥¤Ç½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï»º¶ð¥·¥å¥È¥ë¡¼¥ô¥§¡¢¥ë¡¼¥é¡¼¥·¥Ã¥×»º¶ð¥ï¥¤¥É¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£