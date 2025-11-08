まるっと真似するだけでOK！【無印良品】“着る服迷子”必見！「店員さんコーデ」

季節の変わり目になると、「この時期なに着てたっけ……」と悩む人も多いのでは。そんなときにヒントをくれそうなのが、【無印良品】スタッフの@mujistaff.daimyoさんが提案するコーデ。肩の力が抜けたシンプルなスタイルのなかに、さりげない旬のムードを感じられるのが魅力です。今回は大人世代におすすめの、今すぐ真似したくなりそうなコーデをご紹介します。

秋っぽピンクのニットスタイル

落ち着いたピンクのセーターを使ったスタイル。メランジカラーがコーデに奥行きを感じさせ、カジュアルなジーンズに合わせてもシャレ見えしています。全体がややゆったりとしたシルエットながら、足首がタイトなテーパードでバランスも◎ シンプルな装いには大ぶりのアクセサリーや、存在感のあるシューズで遊び心を添えるのもマネしたくなるかも。

フーディー × チェック柄ボトムスで大人カジュアル

デイリーに使えるフーディーは、チェック柄のボトムスと合わせてこなれ感を演出してみて。柄物はむずかしいと感じる人も、落ち着いたトーンのチェック柄なら挑戦しやすいかも。トップスと色味を合わせることで統一感のあるスタイルに。フーディーがもつリラックスムードはそのままに、大人っぽいカジュアルスタイルが完成しています。

ブルーカーデで秋のカラーコーデ

コーデをクリーンな印象に仕上げてくれるブルーは、秋冬にも取り入れたい優秀なカラー。こちらのカーデは、ややくすんだトーンが落ち着いていて寒い時期にも馴染みそうです。ブラウンのラインが特徴のチェックのパンツを合わせればグッと旬な装いに。小物はブラックで統一して、やさしいカラーをより一層引き立ててみて。

デイリーに使えるシャツスタイル

程よいツヤが魅力のシャツを使ったコーデ。フォーマルな雰囲気になりがちな襟付きシャツは、襟を抜いてリラックス感をプラス。前を開けて、大人の余裕を演出すればジーンズにも馴染む装いに。肩肘張らないスタイルでデイリーに活躍してくれそうです。

writer：M.yabu