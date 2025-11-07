【闘病】私の「幸せな未来」を閉ざした『卵巣がん』 “お腹の膨らみ”は不摂生ではなく…

「沈黙のがん」と呼ばれる卵巣がん。下腹部の膨らみを「お酒の飲みすぎ」程度にしか思っていなかったがんこちゃんさんは、血の混じったおりものから受診し、両側の卵巣がんを告知されました。将来の夢を閉ざされたことに呆然とし、手術と抗がん剤治療に臨みます。脱毛のショック、そして治療中に愛する祖母を亡くすという悲しみを乗り越え、家族の支えで病と闘い続けた、がんこちゃんの軌跡を紹介します。

体験者プロフィール：

がんこちゃん（仮称）

1988年生まれ。2020年11月頃から普段と異なるオレンジ色の血が混じったおりものが出るようになり、近所のクリニックを受診。検査の結果、両側の卵巣に腫瘍があると判明する。精密検査の結果、悪性の腫瘍であることがわかり、手術と半年近い抗がん剤治療を実施。現在は体調も回復傾向で、母と共に日々を楽しみながら過ごしている。

記事監修医師：

鈴木 幸雄（産婦人科専門医・婦人科腫瘍専門医）

「子どもが産めなくなる」。深い悲しみに暮れる日々

編集部

卵巣がんとはどのような病気なのでしょうか？

がんこちゃん

卵巣がんは「沈黙のがん」と呼ばれていて、ほとんど症状がありません。私の場合も下腹部が妊婦のように腫れてきて、「お酒の飲みすぎかな」と思う程度でした。卵巣にできる腫瘍の約10%が悪性で、私はその10%に入っていました。

編集部

おかしいなと感じてから、病気が判明するまでのことを教えてください。

がんこちゃん

2020年の11月ごろからおりものが出始めて、色もオレンジ色っぽい、血が混じったようなものだったので、「ばい菌でも入ったのかな」と気になってクリニックを受診しました。その後、精密検査が必要と言われて、総合病院で腫瘍マーカー検査とMRIを受けたところ、腹水が出ていること、両側の卵巣に腫瘍があることを告げられました。

編集部

病気が判明したときはどのような心境でしたか？

がんこちゃん

呆然としました。将来は結婚して旦那さんと可愛い子どもがいる幸せな生活を想い描いていたので、その未来を閉ざされてしまったと感じたのです。間違った考えですが、当時は子どもが産めない体になることで「女性ではなくなる。デメリットしかない人間になる」と思えてしまって、何を支えにして生きていけば良いのかわからなくなりました。

編集部

そうなってしまうまでに、何か症状はなかったのですか？

がんこちゃん

友達から、下腹部の膨らみを「妊婦さんみたい」と言われることはありましたが、自覚症状はありませんでした。がんなんて自分とは遠い存在だと思っていました。ですから、最初に卵巣がんのことを言われたときは呆然として、「卵巣がなくなったら子どもができませんよね？」ということしか聞けませんでした。

編集部

治療はどのようなことを行ったのですか？

がんこちゃん

手術と抗がん剤による治療です。手術は左右両側の卵巣、子宮、そして転移の可能性を考えて大網（胃から下方にたれ下がる腹膜のひだ）も切除する大がかりな手術でした。私の場合は卵巣腫瘍が大きく、大腸との癒着を剥がすのに時間がかかったようで、手術は約7時間掛かりました。その後は自分自身も迷いながらですが、抗がん剤治療もスタートしました。少しして脱毛が始まったのは、覚悟していたとはいえすごくショックでした。ただ、ウィッグを着用すると、思っていたより違和感がなくて、SNSにその写真を載せると、「似合っている！」というコメントも寄せられたのは嬉しかったです。

家族の支えと愛する祖母の死

編集部

卵巣がんが判明したとき、ご家族にはどのような報告をされたのですか？

がんこちゃん

まずは兄と連絡を取りました。涙が自然と出てきました。その後、母にも連絡すると、すごく取り乱していて、また泣いてしまいました。母はがんを患った祖母と一緒に住んでいたのですが、私を心配してすぐに田舎から駆け付けてくれたのです。祖母も私のことをすごく心配してくれていました。

編集部

ご家族の支えは大きかったのですね。

がんこちゃん

私が手術をする時も、抗がん剤治療をする時も支えになってくれました。ですが、私自身は病気の辛さで余裕もなくて、イライラして強く当たってしまうことも多かったので、そのときは申し訳なかったです。でも辛い気持ちも、抗がん剤治療も、母からの応援のおかげで乗り越えられたので、今ではとても感謝しています。

編集部

治療中にお婆様が亡くなったそうですね。

がんこちゃん

治療中であったことと、コロナ禍も影響して、祖母の体調が悪いと聞いても田舎に戻ることがなかなか難しい状況でした。それでも兄の車で7時間ほどかけて田舎に帰って、久しぶりに会えて、夜遅くまで一緒に過ごせました。祖母の体調も悪くなっていて気になりましたが、自分自身の治療もあって、現在の生活拠点に戻らざるを得ませんでした。田舎から帰って数日後に、祖母が亡くなったと連絡がありました。

