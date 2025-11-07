宮島に新ラグジュアリーホテルがオープン、館内に広島の名セレクトショップ「ref.」が出店

広島県・宮島口にGREENINGとfav hospitality groupが手掛けるラグジュアリーホテル「ホテル フォーク アンド ナイフ ミヤジマ（HOTEL FORK & KNIFE）」 がオープンする。営業開始時期は2026年3月で、11月6日から公式サイトで予約受付を開始する。

同ホテルは、2400平方メートルの敷地にレストランや天然温泉、セレクトショップなどを展開。「Tradition Served Quietly.」をコンセプトに、文化と感性に寄り添うカルチャー・リトリート体験を提供するという。館内のデザインは、数寄屋建築の名匠「中村外二工務店」で経験を積んだ建築家・佐野文彦が設計。杉や檜などの自然素材と職人技術を随所に取り入れ、和の美意識を現代的に表現した。エントランスには厳島神社の能舞台から着想を得たギャラリースペースを設置。「繋泊（けいはく）」をテーマに選定した、書や水墨画といった日本の伝統美術を取り入れたアート作品を展示する。

客室は、小上がりや障子を用いた和モダンなデザイン。2〜3人向けのキングベッドルーム（30〜45平方メートル）、2〜4名向けのツインベッドルーム（43〜50平方メートル）、スイートルーム（180平方メートル）の3種を用意した。スイートルームは、サウナや天然温泉のほか、シェフによるプライベートディナーを楽しめるキッチンカウンターを完備。そのほか共用部としてバーラウンジやヘリテージライブラリー、フィットネスジムのほか、最上階に混浴の温泉施設を設けた。

館内のレストランは、 シュランガイド一つ星のフレンチレストラン「abysse」でスーシェフを務めた石浜綾シェフが監修。広島の伝統的な食文化と、薪火料理をはじめとする新たな調理法が融合した「ローカルガストロノミー」を提案する。また、広島のセレクトショップ「ref.」が、ホテル内に「ref.Miyajima」を出店。同店を手掛けるディレクターの中本健吾は同ホテルのコンテンツ制作にも参加する。

