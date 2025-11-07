「コスメデコルテ」がパープルリボンプロジェクトを今年も開催　限定品売上の一部寄附や啓発活動など

「コスメデコルテ（DECORTÉ）」が、女性を取りまく社会課題を解消する活動の一環として毎年行っている「コスメデコルテ パープルリボンプロジェクト（DECORTÉ PURPLE RIBBON PROJECT）」を今年も実施している。11月25日まで。

【画像をもっと見る】

同ブランドは、内閣府が毎年11月に行う「女性に対する暴力をなくす運動」に賛同し、「A light of true hope すべての女性に、自分らしく生きる権利を。」というメッセージを掲げ、女性を取りまく社会課題を解消する活動として同プロジェクトを2022年から毎年実施する。パープル・ライトアップや寄附など、社会に対する啓発と当事者支援の両面から取り組み、女性に対する暴力のない社会の実現に貢献してきた。

4回目となる今年は、新たにポップアップイベントを開催。東京は11月7日まで開催中で、大阪は11月22日から11月24日まで、パープルのカラーをテーマとした空間を演出。会場では、ブランドを代表するエイジングケア美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」および、「リポソーム アドバンスト リペアクリーム」のサンプルを配布。大阪会場にはジャイアントフラワーアーティスト兼空間デザイナーのMEGUによる、パープルリボンをイメージしたオリジナルジャイアントフラワー作品も展示する。

また限定セットとして、「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム パープルリボン セット 2025」（1万7050円）と「コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアクリーム パープルリボン セット 2025」（1万1550円）の2種を発売。パッケージとボトルにパープルリボンをあしらった限定デザインで、売上の一部と同商品を、NPO法人「全国女性シェルターネット」を通じて全国の当事者支援施設に寄附する。

加えて、ブランドサイト内の特設ページでは、活動内容の紹介やプロジェクトと連動したコンテンツを展開し、運動に対する理解促進を図るほか、X公式アカウントを使用したSNS投稿キャンペーンなども開催する。

■コスメデコルテ パープルリボンプロジェクト

期間：11月1日（火）〜11月25日（火）

特設サイト

■PURPLE RIBBON POP UP EVENT 2025

【東京】

期間：11月1日（土）〜11月7日（金）

会場：Maison KOSÉ ハラカド

営業時間：11:00〜20:00

【大阪】

期間：11月22日（土）〜11月24日（月）

会場：阪急大阪梅田駅イベントスペースビッグマン前広場

営業時間：10:00〜20:00