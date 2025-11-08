　8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の5万410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54156.42円　　ボリンジャーバンド3σ
52537.75円　　ボリンジャーバンド2σ
50919.07円　　ボリンジャーバンド1σ
50905.00円　　一目均衡表・転換線
50724.00円　　5日移動平均
50410.00円　　8日夜間取引終値
50276.37円　　7日日経平均株価現物終値
49300.40円　　25日移動平均
48535.00円　　一目均衡表・基準線
47681.73円　　ボリンジャーバンド-1σ
46063.05円　　ボリンジャーバンド2σ
45052.27円　　75日移動平均
44444.38円　　ボリンジャーバンド3σ
44345.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42425.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40444.70円　　200日移動平均


株探ニュース