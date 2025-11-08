日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の5万410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54156.42円 ボリンジャーバンド3σ
52537.75円 ボリンジャーバンド2σ
50919.07円 ボリンジャーバンド1σ
50905.00円 一目均衡表・転換線
50724.00円 5日移動平均
50410.00円 8日夜間取引終値
50276.37円 7日日経平均株価現物終値
49300.40円 25日移動平均
48535.00円 一目均衡表・基準線
47681.73円 ボリンジャーバンド-1σ
46063.05円 ボリンジャーバンド2σ
45052.27円 75日移動平均
44444.38円 ボリンジャーバンド3σ
44345.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40444.70円 200日移動平均
株探ニュース
