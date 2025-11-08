　8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.0ポイント高の3310ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3422.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3365.87ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3310.00ポイント　　8日夜間取引終値
3309.45ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3301.10ポイント　　5日移動平均
3298.85ポイント　　7日TOPIX現物終値
3279.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3253.04ポイント　　25日移動平均
3207.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3196.63ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3140.21ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3126.65ポイント　　75日移動平均
3119.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3083.80ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2985.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2874.07ポイント　　200日移動平均


