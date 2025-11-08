TOPIX先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.0ポイント高の3310ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3422.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
3365.87ポイント ボリンジャーバンド2σ
3310.00ポイント 8日夜間取引終値
3309.45ポイント ボリンジャーバンド1σ
3301.10ポイント 5日移動平均
3298.85ポイント 7日TOPIX現物終値
3279.00ポイント 一目均衡表・転換線
3253.04ポイント 25日移動平均
3207.50ポイント 一目均衡表・基準線
3196.63ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3140.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
3126.65ポイント 75日移動平均
3119.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3083.80ポイント ボリンジャーバンド3σ
2985.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2874.07ポイント 200日移動平均
株探ニュース
