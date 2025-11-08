グロース先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
781.12ポイント ボリンジャーバンド3σ
763.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
755.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
754.59ポイント 75日移動平均
745.17ポイント ボリンジャーバンド1σ
743.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
727.20ポイント 25日移動平均
718.50ポイント 一目均衡表・基準線
712.53ポイント 200日移動平均
709.23ポイント ボリンジャーバンド-1σ
706.50ポイント 一目均衡表・転換線
705.00ポイント 5日移動平均
700.84ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
699.00ポイント 8日夜間取引終値
691.25ポイント ボリンジャーバンド2σ
673.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
