　8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

781.12ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
763.15ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
755.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
754.59ポイント　　75日移動平均
745.17ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
743.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
727.20ポイント　　25日移動平均
718.50ポイント　　一目均衡表・基準線
712.53ポイント　　200日移動平均
709.23ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
706.50ポイント　　一目均衡表・転換線
705.00ポイント　　5日移動平均
700.84ポイント　　7日東証グロース市場250指数現物終値
699.00ポイント　　8日夜間取引終値
691.25ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
673.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


