既婚の男性職員と１０回以上ホテルに行っていた問題を巡り、前橋市の小川晶市長は７日、同市岩神町の日本トーターグリーンドーム前橋で１４、１５日に開かれる公開対話集会に出席し、問題について市民と直接意見を交わす意向を示した。

定例記者会見で「説明責任を果たすとともに、市民の声を直接伺いたい」と述べた。

集会はコミュニティーラジオ局「まえばしＣＩＴＹエフエム」の主催で、２日間の定員は各３００人。参加できるのは市民のみで事前申し込み制。市長が問題の経緯を説明した後、１時間ほど質問に答えるという。集会の様子は、ラジオで生放送される。開催について同局運営会社の円岡孝文会長は「市政が停滞している中で、一人でも多くの市民に市長の声を公平な立場で届けたかった」と話している。

小川市長は会見で、市主催を検討したが「私がトップであり、公平性に疑念が生じるとの指摘があり、第三者での実施を模索した」と説明した。

一方、集会には市が関与しないため、公文書として議事録を作成する予定はないという。生放送されることから、小川市長は「情報公開（の透明性）は担保されている」と説明した。