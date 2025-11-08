7日、高市首相が予算委員会に出席し、就任後初めての本格論戦に臨みました。夜明け前の午前3時から準備をしていたという高市首相。委員会終盤には、疲れが出たように見える場面もありました。

■午前3時の勉強会 長い1日の始まり

7日、週のラスト・金曜日は、高市首相にとって長い1日となりました。

本格的な国会論戦となる初の予算委員会に向け、始動したのは日が昇る前から。

記者

「午前3時すぎです。高市首相が首相公邸に入ります。時間をかけて準備を行うものとみられます」

こうした勉強会は、歴代首相も行っていましたが、石破政権、岸田政権でも朝6時台からが多く、未明から行われるのは“異例”です。

ある閣僚は…。

現役閣僚

「気合はわかるが周りが大変だ」

■身内の議員からは“心配の声”

首相側近によると、ショートスリーパーだという高市首相。

午前6時半には官邸に入り、閣議などに出席。そして、勉強会から約6時間後。予算委員会に臨みました。

まず、質問に立った身内の議員からは“心配の声”が。

自民党 斎藤健議員

「ただ心配しておりますのは、あまりにハードワークなんじゃないかなということであります。ぜひ上手にさぼりながらやっていただきたいと心から思っています」

午前中は、自民党の質問。勝負所は、野党が質問に立つ午後です。一度、休憩を挟みますが、その間、急きょ高市首相がカメラの前に立つことに。

高市首相

「すみません。先ほど北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました。我が国のEEZ（＝排他的経済水域）外に落下したとみられ、被害の情報は現在確認していません」

■午後の論戦 立憲が「食料品の消費税0％」追及

不測の事態に見舞われつつ、再び議場へと戻り、少し眠そうな表情ですが、首相として野党と初の本格論戦へ。

立憲民主党 本庄知史政調会長

「食料品の消費税ゼロについて首相にうかがいます」

立憲民主党の本庄政調会長は、高市首相の過去の発言に触れ、追及しました。それは、首相になる前の今年5月にした「食料品の消費税を0％にすべき」という発言。当時、取材の場でも…。

高市首相

「食料品の（消費）税率を0％にするのは、1つの考え方じゃないかなと」

立憲民主党 本庄知史政調会長

「高市首相もご持論は賛成だと私、理解をしています。しかし残念なことに、国会での答弁は非常に後ろ向きなものが続いている。わずか半年前なんですよ。何年も前ならともかく半年前。この間いったい何があったんでしょう」

高市首相

「私は、おっしゃる通りの発言をいたしました。しかしながら残念ながら、自民党税制調査会では賛同を得ることはできませんでした。いつまでも突き通すというわけにもまいりません。ただ、現在も食料品にかかる消費税率については、自民党と日本維新の会の合意文書の中にも『検討』が入っておりますので、これを選択肢として排除するものではございません」

■集団的自衛権を行使「存立危機事態」の認識は？

続いて、立憲の岡田元外相がただしたのは、自衛隊が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」について。

立憲民主党 岡田克也元外相

「高市首相、1年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと。どういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか」

高市首相

「海上封鎖っていうのもこれ戦艦で行い、そしてまた他の手段もあわせて対応した場合には、武力行使が生じうる話でございます」

「戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースであると考えます」

「台湾有事」がおきた場合、自衛隊が武力行使に踏み切る可能性もあるとの認識を示しました。

■「議員定数削減」めぐり答弁に“もたつく”場面も

予算委員会も終盤にさしかかった午後4時半ごろ。疲れが出たのでしょうか。高市首相が、答弁に“もたつく”場面も…。

それは、立憲の黒岩議員が議員定数の削減について、2つの質問をしたときのことです。

立憲民主党 黒岩宇洋議員

「（維新の）吉村代表は臨時国会で成立させると。ただ今回の連立合意をみると、臨時国会に提出し“成立を目指す”とトーンダウンしている。逆に副首都構想については令和8年度の常会（通常国会）で“成立させる”と。この違いはいったいなんなのか？」

「議員定数削減について首相は、所信表明で一切お触れになりませんでした。この理由と、2点についてお答えいただけますでしょうか？」

高市首相

「すいません、国会議員定数のあり方につきまして、議員立法ということで、これは国会の方で議論いただくべきことでありますので、内閣総理大臣としての所信表明では触れておりません。定数削減についてどう思うかということですかね？」

立憲民主党 黒岩宇洋議員

「いや、合意書で書きぶりに違いがあるんで、副首都構想と」

高市首相

「1行ずつ私も作成に携わり…。いまごめんなさい、合意書を持ってません」

委員長

「もう一回、質問してください」

黒岩議員が改めて、「成立させる」と「成立を目指す」という言葉の違いについて質問をすることに。

高市首相

「えーっとこれは…違い…目指す…。『成立させる』と『成立を目指す』。違うということなんですが、いま少数与党でございますから、必ず成立するかどうかわかりませんが、その上で成立を目指すということになったと記憶しています」

◇

衆議院の予算委員会は、来週も行われます。

※11月8日(土)午前0時(金曜深夜)放送『news zero』より