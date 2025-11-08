＜本日誕生日＞人気美女レイヤーが30歳 網タイツ、制服、艶やかな晴れ着姿も！
本日11月8日は、コスプレイヤーのほかグラビアアイドル、モデル、俳優としても活躍する桃月なしこの30歳の誕生日。美人コスプレイヤーとして注目を集めたあと、ゼロイチファミリアからタレントデビュー。近年ではドラマにも出演するなど、同事務所きってのスターになっている桃月。今回はそんな桃月の29歳の1年を、ファンを魅了してきた彼女のインスタグラムからピックアップ！
【写真】チャイナ服、かわいすぎる制服姿、網タイツも 29歳の桃月なしこを振り返る！
■ 妖艶な晴れ着姿で新年のあいさつ
今年1月、桃月は「あけましておめでとうございます！」と新年のあいさつをつづり、着物のソロショットを投稿。顎に手を当て、切なげな視線をカメラに送る彼女。また、ヘアカラーは直前の投稿で見せた明るい色からうって変わって黒髪になっている。花が描かれた青の着物も似合っており、まさに和服美人といった雰囲気だ。
桃月の着物姿を見たファンからは「綺麗可愛い」「和装なしこさんも美しくて最高で最強っす！！！」「着物姿も美しいです見れて嬉しい」「雅なり」など、称賛の声が集まっている。
■ 麻雀ハマり中 撮影中にも満貫和了る！
最近は麻雀にハマっているという桃月。先月10月には、雑誌「EX大衆」（双葉社）での連載中「桃月なしこのトレンド塾 最近の流行ってなんなん！？」で、自身も「大ハマり」中という麻雀を取り上げたことを報告している。
雀荘で撮影したという写真では、チャイナ服でポーズを取る姿のほか、実際に麻雀卓に座って牌をにぎっている姿も公開。なお「撮影中実際に一局うってちゃんと満貫アガりした やらせじゃないよほんとだよ」と、華麗に和了を決めたことも明かしていた。
■ “推し”に囲まれハロウィンを満喫！
先月9月には、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を初日に訪れたことを報告した桃月。写真では、キャップにぬいぐるみ、ジュースのカップと、「ポケットモンスター」シリーズに登場するゲンガーグッズに囲まれた桃月の姿が確認できる。
桃月は以前より、「ポケモン」シリーズでの”推し”はピカチュウとゲンガーと公言している。”推し”とのハロウィーンイベントを満喫する桃月の様子に、コメント欄には「ゲンガーの帽子可愛いですね」「きゃわわ」「楽しそう」といった反響が寄せられている。
ランジェリースタイルの悪魔姿・天使姿にファン歓喜
■ 天使と悪魔 究極の2択にファン歓喜
アラサーになってもグラビアにひっぱりだこで、毎月のように誌面を飾っている桃月。6月には、「EX大衆」の表紙を飾ったことを告知するとともに、悪魔姿、天使姿の2パターンのオフショットを公開。黒いランジェリーに黒い翼をつけた悪魔・桃月はクールなまなざしをカメラに送っており、一方の天使・桃月は純白ランジェリーに白い翼をつけてにっこり笑顔を浮かべている。
コメント欄には「両方とも凄く素敵ですよー」「美しすぎて悪魔に思えない」「悪魔と天使のなしこちゃん可愛い 衣装とっても似合ってる」「堕天使のなしこと天使 のなしこ どっちもかわいい＆似合ってる！」といった声が寄せられた。
■ アラサー制服姿に絶賛の声！
3月には、「月刊少年チャンピオン」（秋田書店）のグラビアで、表紙を担当した桃月。「アラサーなのに制服を着ました 頑張りました」とつづり、オフショットを投稿。ブレザーを着た桃月はカメラに笑顔のピースをしており、かわいらしい制服姿がさまになっている。
コメント欄にはファンから「極上だ」「アラサーに見えん」「『アラサーなのに制服』がいいのよ」「全然、まだまだ似合う」など称賛の声が上がっている。
■ レザー＆網タイツのバンギャ姿がかっこいい！
今年6月には、先述の「EX大衆」の連載「桃月なしこのトレンド塾 最近の流行りってなんなん！？」で、「Y2Kパンクファッション」に挑戦した桃月。写真では、漆黒のレザージャケットに網タイツというパンキッシュな姿でウィンクしながらピースを決めている
「バンギャ時代を思い出しますね…」と過去の自分に思いをはせている桃月の投稿には、「黒レザー可愛い！」「かっけー」といった声のほか、「バンギャだったとは知らなかったです」という声も寄せられている。
引用：「桃月なしこ」インスタグラム（＠nashiko_cos）
