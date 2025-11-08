イングランド遠征に臨む26人が決定

日本サッカー協会（JFA）は11月7日、イングランド遠征（11月9日〜19日）に臨むU-22日本代表メンバーを発表した。

スウェーデン1部ユールゴーデンDF小杉啓大やベルギー1部ヘンクMF保田堅心、さらにはベルギー2部ベフェレンに所属する191センチの大型FW道脇豊など、5人の欧州組が入った。

先日のU-20W杯に出場していたメンバーからは、大宮DF市原吏音、川崎MF大関友翔、水戸FW齋藤俊輔ら12人が選出。また磐田の18歳MF川合徳猛（とくも）もメンバー入りし、背番号10番をつける。

大岩剛監督が率いるチームは、2028年に開催されるロサンゼルス五輪を目指しており、2005年以降生まれの選手で構成。遠征期間中は11月14日にU-20イングランド代表、17日にはボーンマスとトレーニングマッチを実施予定となっている。

SNS上では「見たい見たい見たい」「道脇の名前があるぞ」「俺たちの豊！やってやれ！」「すごい面白いメンバー」「海外に見つかる」「昨日の後藤に続いて徳孟もU22代表」といった期待の声が相次いでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）