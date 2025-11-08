ラクスマン（写真：Alamy／アフロ）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第42回「招かれざる客」では、「身上半減」の処罰でダメージを受けた蔦重が、巻き返しを図る。一方、老中首座の松平定信は次々と難題に直面することになり……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

ロシアのラクスマンが松前藩主に突きつけた要求

いつからを「幕末」と呼ぶのか。アメリカのマシュー・ペリー提督率いる黒船が浦賀湾に現れた嘉永6（1853）年から幕末が始まった、とするのが一般的である。

ペリー来航のときの将軍は、12代の徳川家慶（いえよし）だ。大河ドラマ『べらぼう』では、10代将軍の徳川家治（いえはる）の治世から11代将軍の家斉（いえなり）へと移行する様子が描かれた。第41回「歌麿筆美人大首絵」では、家斉の嫡男・竹千代が誕生したが、史実において、この長男は早世してしまい、その次男が12代将軍となる家慶である。

時期としては、家慶が享年61で人生を終えようとしているときに、アメリカから黒船が来航することになる。だが、ペリーに先駆けて日本に通商を求めた人物がいた。ロシアの軍人ラクスマンである。

寛政5（1793）年、ラクスマンは日本人漂流民・大黒屋光太夫（だいこくや こうだゆう）らを連れて、根室地方に来航。通商を要求するラクスマンに対していかに対応すべきか。頭を悩ませることになったのが、老中首座の松平定信だった。

ラクスマンが警備の藩士を通じて松前藩主宛てに出した書状によると「漂流民を送り届けるために江戸に向かいたい」とのこと。その際に安全に入港できるように、中央政府から許可をもらってほしい、という要求を松前藩主に突きつけた。

ドラマでは、松平定信のもとに「オロシャの船がやってまいりました」という報告がなされると「オロシャとの国交……そして通商か」「いっそ、この際認めてもよいかもしれませぬな」と前向きな発言も相次ぐ中、定信は「ならぬ！」と激高して、こう続けた。

「オロシャの船を江戸に入れるなど断じてならぬ！ 口車に乗せられ、江戸に招き入れたところ大筒（おおづつ）をぶっぱなさぬとも限らぬではないか！」

実際の定信は、ラクスマン一行に対して、入港許可証である「信牌（しんぱい）」を与えている。ドラマでの展開に違和感を持った視聴者もいたかもしれない。

だが、限定的にせよ通商を認めるに当たっては、葛藤を重ねたうえでの、苦渋の決断があった。

異国船への対応であらゆる可能性を考えていた幕府

本音を言えば、定信はドラマのように相手の要求はすべてはねつけたかった。だが、あらゆるリスクを踏まえたうえで結論を出すのが、定信のやり方だった。

もし、「漂流民を届けに江戸に入りたい」「今後は通商を行いたい」という相手の要求をすべて突っぱねれば、戦争にもなりかねない。とはいえ、江戸の手薄な警備を考えれば、江戸には絶対に入れるわけにはいかない。自伝『宇下人言』などによると、定信はそう考えたようだ。

ラクスマン側に「たとえ漂流船であっても、異国の船は海上で打ち払う」という国法をまず示し、そのうえで今回については「国法も知らなかったであろうから帰国を許可する」と伝え、さらに「通商したければ長崎であれば考えてもよい」という譲歩を見せることにした。

ラクスマンに渡した「異国人に被諭御国法書（いこくじんにさとされおくにほうしょ）」にその旨が書かれているが、何とか江戸に来るのだけは避けたい、という態度を出さずに、あたかも日本側が特別扱いをしているかのような書きぶりに、定信の苦心が見て取れる。

方針を決めた定信は、目付の石川忠房と村上大学を「宣諭使（せんゆし）」に任命。蝦夷地に派遣し、松前の地でラクスマン側と交渉を行った。その結果、漂流者2名を引き取り、「おろしや国の船壱艘長崎に至るためのしるしの事」と題した長崎への入港許可証（信牌）を、ラクスマンに交付している。

（上記3点）大槻磐水、山村才助著『ヲロシヤ船渡来一件』（早稲田大学・古典籍総合データベース： ）

北海道から長崎への海路を考えると「これでいったんは帰国してくれるかもしれない」という期待があったことはもちろんだが、あらゆる可能性を考えるのが、定信である。「ラクスマンがそれでも江戸にこだわった場合」や「すぐさま長崎に向かった場合」についても、対応を想定し、できる限りの準備をしていたようだ。

結果として、ラクスマンは入港許可証を入手すると、そのまま長崎へは向かわず、オホーツクに帰港している。定信の思惑通りになり、関係者はほっと胸をなでおろしたことだろう。

だが、それから約15年後の文化元（1804）年、このときにラクスマンに交付された入港許可証を持って、ロシアの外交官ニコライ・レザノフが長崎にやってくる。

そこで一悶着あったことから、定信のラクスマンへの対応は「その場しのぎだった」と批判されることもある。だが、当時の手探りの状況を踏まえれば、精いっぱいの対応をしたといえるのではないだろうか。

ちなみに、冒頭のペリーの黒船来航時には、庶民は慌てふためいたものの、幕府側は1年前から情報をキャッチ。何隻の船で来るかまでしっかりと把握しており、開国を迫るであろうアメリカにどう対処するべきか、入念に準備を進めていた。だからこそ、全権を担った林復斎（はやし ふくさい）らがペリーに対して、毅然とした対応をとることができた。

ラクスマンの来航以降、幕府が異国船の対応について協議を重ねてきたことが、ペリー来航時に発揮されることになった。

松平定信が天皇の意向をも退けた「尊号一件」

「一難去ってまた一難」とはよく言ったものだが、それでも一難去ってから、新たな一難が来てくれればまだマシで、実際には困難が連続で襲ってくることも珍しくない。

ドラマでは、定信がラクスマンへの対応を協議している最中に「お話し中、ご無礼いたします」と、次はこんな報告がなされた。

「京都所司代より、帝はご父君にご尊号を贈られるおつもりのようだと！」

この「尊号一件」（尊号事件）については、過去記事（「大河ドラマ『べらぼう』天皇の意向をも頑として退けた「尊号事件」、松平定信が危惧した本当の相手とは？」）でも解説した。

尊号一件の概要をおさらいしておくと、光格天皇が、実父である典仁親王に「太上天皇」の称号を与えたいと幕府に打診するも、定信はこれに反対。太上天皇の尊号を冠するのは、あくまでも天皇の地位についた者のみ、という原則にこだわり、天皇の意向をも退けた。

それでも諦めなかった朝廷は、今回の放送であったように、「尊号宣下を断行する」と強引に推し進めようとしたが、定信は「決して御無用」と改めて拒絶。天皇の側近にあたる2名の公家を江戸に呼びつけ、処罰まで下している。

ドラマでは、そんな経緯がほぼ忠実に再現されることになったが、実際の定信は朝廷の行動も予見していたため、あれほど怒りをあらわにすることはなかっただろう。

史実において、定信はただ朝廷の要求を退けただけではなく、話し合いをしながら落としどころも探っている。

ドラマよりもはるかにしつこかった朝廷に処分断行

実際の朝廷とのやり取りの中では、昨年の大河『光る君へ』にも登場した敦明親王（あつあきらしんのう）が引き合いに出された。敦明親王には、「小一条院」という称号が与えられ、准太上天皇（上皇に準ずる存在）として経済的に優遇されることになったので、定信も典仁親王を経済的な面で優遇することは認めた。朝廷との話し合いはいったんはそれでまとまっている。

だが、それでも光格天皇が諦めず、関白が鷹司輔平（たかつかさ すけひら）から一条輝良（いちじょう てるよし）に代わったタイミングで朝廷側が再アプローチしてきたため、定信はこれを頑として認めずに却下。そのときに、朝廷が強引に断行した場合もきちんと考えて、あらかじめ幕府内で協議を重ねていた。

そして定信の読み通りに、朝廷が強行突破しようとしてきたので、定信は断固として拒否しただけではなく、中山愛親と正親町公明という2人の公家を江戸に呼び「職責を果たしていない」と処罰することにしたのである。

つまり、ドラマよりも朝廷は、はるかにしつこかった。そして定信のほうは自分なりに最大限に譲歩し、それでも朝廷が諦めない可能性を常に念頭に置いて、毅然とした対応をあらかじめ決めていたことになる。

ドラマの中では「武家が公家を処罰する」という事態に戸惑いをみせる側近たちに、定信が「政（まつりごと）を任されている以上、武家、公家を問わず、上様の臣下であることには変わりない。道理は通っておる」と言い、「では、せめて朝廷にはかってから……」という意見もはねつけている。

このシーンも解説が必要だろう。これまでも幕府が官位を持つ公家を処分することはあった。だが、その際には必ず事前に朝廷に通告し、朝廷が官職を解いてから、幕府が処分するという流れが慣習となっていた。

幕府側が朝廷の顔をつぶさないように配慮していたわけだが、定信は「武家も公家もともに王臣」という方針から、このときには朝廷に事前に通告することなく、大名を処罰するときと同じように、公家にも処分が断行されることになった。

定信の言い分は考え抜かれているだけあって、筋は通っている。だが、それで皆が納得するかどうかはまた別の話だ。「定信はやりすぎではないか」という声が高まり、いよいよ定信は老中から罷免されることになる。

「独裁的な傾向が強い定信を、将軍補佐と老中の双方から解任すべし」

一橋治済の賛同を得たうえで、そんなふうに老中の評議にかけたのは、意外にも定信の側近である本多忠籌（ほんだ ただかず）だった。ドラマでは、矢島健一が演じているが、政局のキーパーソンとして注目したい。

蔦重と距離を置くようになる喜多川歌麿の「心境の変化」

蔦重のパートでは、喜多川歌麿の心が離れていくプロセスが、丁寧に描かれることになった。

史実においても、歌麿は美人絵でヒットを飛ばしたのちに、蔦重が経営する耕書堂以外の版元と仕事をするようになる。2人の間に何らかの軋轢が生じたことは確かなようだ。

ドラマでは、評判の町娘を描いた「美人絵」がウケたために、蔦重が膨大な量の美人絵を歌麿に描かせようとする。

歌麿が「ひと月でこれだけできるわけねえだろ！」と抵抗すると、蔦重は「この際、弟子に描かせたらどうだ？ 弟子にあらかた描いてもらって、お前が名だけ入れりゃいい」とまさかの提案をしている。

同時期に歌麿は、昔からの自分のファンで、企画も熱心に提案してくれる西村屋の二代目・万次郎からもアプローチを受けていた。恩義があるとはいえ、蔦重から離れて、ほかの版元にいくのも無理からぬことだろう。

その後も、自身の借金100両を歌麿の絵50枚で返す話を勝手に決めるなど、歌麿がドン引きするような言動をとった蔦重。身上半減によって経営が苦しく、借金が返せていない焦りからだったが、もう一つ大きな理由があった。それは、妻のていが身ごもったことだ。歌麿にも「頼む、ガキも生まれるんだ」と頭を下げている。

子どもが生まれるとなれば、確かに心持ちが変わってもおかしくはない。蔦重の変貌ぶりに説得力を持たせる展開になっていたように思う。

ただし、史実においては、蔦重に実子がいたという確かな記録はなく「勇助（ゆうすけ）」という番頭を養子に迎えている。ドラマでは、子が無事に生まれるのだろうか。展開を見守りたい。

次回は「裏切りの恋歌」。蔦重が歌麿の心境の変化に気付くことになりそうだが、もはや「時すでに遅し」。後悔した蔦重が、再び出版人としてのフレッシュな気持ちを取り戻せるかどうか。一方、松平定信が大老になるべく動き出す。

筆者：真山 知幸