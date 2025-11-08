バスで「お座りください」と注意された3歳息子。母は冷や汗 → 1年後、運転手さんがくれた『最高の言葉』

これは筆者自身の子育て体験です。

3歳の息子と週2回、路線バスに乗って習い事へ。落ち着きのない息子にいつも苦労の連続です。

1年後、息子の変化に気づいて声をかけてくれたのは、バスの運転手さんでした。

バス車内で大興奮の息子

子どもを育てるのは親だけじゃないと気付かされました。

バスの運転手さんの一言や、地域の人々の眼差しが、どれほど私たちの支えになったか計り知れません。

地域の中で育つということが、子どもにとって大きな学びになるのだと、改めて実感しています。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】

