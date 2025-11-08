11月1日から9日は、日テレ系「カラダWEEK」です。「“夢中”でカラダを幸せに！」をテーマに、運動や健康について考え直す1週間です。食を通じた健康づくりをサポートするため、福岡県が登録を進めているヘルシーメニューの店を紹介します。

突然ですが、皆さんは健康的な食生活を送れていますか。



■街の人

「バランスよく栄養を取れるように考えてはいます。」





その一方で、こんな声も聞かれました。■街の人「野菜を取ろうとは、そんなに思っていないかなと思います。」「乱れています。塩分は結構。味が濃いものが好きなので食べています。」食を通じた健康づくりをサポートしようと、福岡県は2015年から、ヘルシーメニューを提供する店を「ふくおか食の健康サポート店」 として登録し公表しています。ヘルシーメニューの基準は3つです。「野菜たっぷり」は、緑黄色野菜を含む2種類以上の野菜が100グラム以上のメニューです。「塩分ひかえめ」は、塩分2.5グラム以下の定食です。そして、「カロリーひかえめ」は、450から650キロカロリー程度の定食です。いずれか1つ以上を満たしていることが条件で、ことし6月末時点で、飲食店のほかに大手のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなど1773店舗が登録されています。

福岡県の調査によりますと、1日当たりの平均的な野菜の総摂取量は、男性が258.5グラム、女性が261.2グラムです。目標値は男女ともに350グラムなので、いずれもおよそ100グラム足りないということです。



また、塩分摂取量は男女ともに目標値の7グラム以下を上回っていて、男性は全国ワースト4位、女性は全国ワースト8位でした。



■福岡県健康増進課・猿渡りさ 管理栄養士

「県として、健康になれる食環境づくりに取り組んでいきたいと思っているので、（ふくおか食の健康サポート店を）役立てていただければと思います。」

■中村安里アナウンサー

「福岡県香春町にある登録店です。店の前には、大きくて新鮮なレタスが並んでいます。どんなメニューをいただけるのでしょうか。楽しみです。」

こちらの農家カフェ「HAN」では、小麦粉・卵・乳製品を使わない料理やスイーツを提供しています。料理に使う野菜は、農薬や化学肥料なしで育てた自家栽培のものです。



この日のメニューは、玄米粉のパスタです。フランス産のキノコ類・ポルチーニと、サツマイモの芋づると葉を炒めた、生クリームも卵も入っていないヴィーガンクリームのソースです。



■HAN・鈴木志帆 店長

「芋づるは煮たりして食べますが、葉はあまり食べる機会はないと思います。ツルムラサキみたいに、ちょっとヌルっとしておいしいですし、栄養価も結構高いので、ぜひ。」



ランチに使われた野菜は、旬のサラダも付いて160グラムです。塩分は2グラムで、カロリーは490キロカロリーです。



■中村アナウンサー

「おいしい。米粉パスタの食感ももっちりとしていて、芋づるの食感もシャキッとしているので食感まで楽しめます。」

続いては「野菜たっぷり」なヘルシーメニュー店として登録されているガレット専門店です。



ナイフとフォークを使って食べるガレットを気軽に味わってもらおうと、こちらの店ではロール状にして提供しています。キャベツやタマネギなど6種類の野菜をベースに、お好みの具材をトッピングしてボリューム満点です。



■ボンジュールガレット松崎店・久保玲佳さん

「無理なく続けられるヘルシーな外食を普段から提案していますので、健康への手助けになれたらと思っています。」



手軽にバランスのよい食事を取ることができる「ふくおか食の健康サポート店」は、「ふくおか健康づくり県民運動」のHPで確認できます。



