シングルマザーでもある伝説のキャバ嬢・愛沢えみりが約6億円のタワマン自宅を公開。益若つばさが「さすがです」とうなった。

【映像】愛沢えみりの約6億円の自宅

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは益若つばさ。

今回密着したのは、体外受精でシングルマザーの道を選んだ“伝説のキャバ嬢”愛沢えみり（37）。愛沢は2日間で売上2億5000万円を達成し引退の花道を飾った記録を持つ。

2023年、未婚のまま女児を出産。そして今年7月、体外受精で第二子となる男児を出産した。現在はシングルマザーとして子育てに奮闘しつつ、5つの事業を展開している。

そんな愛沢が暮らすのは都内のタワーマンション。広々とした55帖のリビングには巨大なソファが並び、子どものおもちゃも置かれている。

自宅の間取りは4SLDK、広さは約260平米。購入価格は約6億円とのこと。MEGUMIと益若は「やってますな、姉さん」「さすがです」と呆然とした。