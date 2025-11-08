ショーマツでの日またぎ連勝、ABEMASファンにとってはたまらない展開だ。「大和証券Mリーグ2025-26」11月7日の第1試合では、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が出場。オーラスの逆転で約2時間の死闘を制し、個人3勝目を飾った。

【映像】松本、オーラスの劇的逆転に感慨無量の瞬間

この試合は東家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、松本、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）の並びで開局。東1局では、ダマテンに構えた松本に逢川が8000点を振り込み大きな加点に成功、続く東2局で松本は満貫をツモアガって2局連続の8000点を奪取した。さらに東3局では親の松本のダマテンに再び逢川がつかまり7700点を献上した。

東4局1本場では逢川がリーチ・ツモ・タンヤオ・赤1の8000点を奪取。続いて南1局でも逢川が満貫のツモアガリを炸裂させた。さらに南2局でも親の逢川がリーチ・一発・ツモ・ピンフの7800点を奪取し、一気に3万点台に浮上。さらに南3局で逢川はリーチ・ツモ・赤1・ドラ・裏3の12000点を奪取しトップ目に立った。

南4局では親のたろうが3連続アガリを見せ、意地を見せる中、オーラスでは醍醐、たろう、松本の3軒リーチが発生し、めくり合いの展開に。すると醍醐が松本にリーチ・赤1・ドラ2の8000点（供託1500点、＋2000点）を振り込み、松本が逆転勝利を収めた。

インタビューに応じた松本は2時間超のロングゲーム後も「全然疲れていません！」と上機嫌。これで松本は個人3勝目、1試合目終了時点でチームはプラス域に転じた。

松本は「チームがついにプラ転したということで、監督やチームのみんなとも『プラスを目指して頑張ろう』と話していたので本当に良いトップが取れました」と話した。それから“11月はマネージャー業に勤しむ”とXで明かされているチームメイトの多井隆晴（RMU）の活躍に触れ、「最近は多井マネージャーがはちみつに漬けたレモンを持ってきてくれて、今日も食べました！ お守りも多井さんが買ってきてくれたり、マネージャー業をキャプテンが頑張ってくれている」と感謝した。

最後に「（多井は）10月いっぱい打って助けてくれたので、我々3人がここからチームを助けてどんどん上に登って行こうと思います！ ありがとうございました！」とファンに語った松本。視聴者は「よくやった！」「おめ！」「ここからも頼むよ」などと盛り上がりを見せていた。

【第1試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）4万5800点/＋65.8

2着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）3万9200点/＋19.2

3着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）2万6600点/▲13.4

4着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）▲1万1600点/▲71.6

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）