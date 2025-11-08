ノーベル物理学賞受賞者が詠んだ「下品すぎる俳句」…朝永振一郎が「奇抜なふるまい」ばかりでも「奇人」として愛されたワケ

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

風呂で骨折したノーベル賞受賞者

50代の一時期、勤務していた東海大学の私の研究室の近くに、東大を定年退官して移籍してこられた２人の物理学者の研究室があった。一人は、2002年にノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊先生で、もう一人は中村誠太郎先生だ。同じ分野の門人には学術的に厳しい、偉い先生たちなのだろうが、分野の違う私は、休憩時間に世間話をする茶飲み相手として親しくしていただいた。2人には、若い頃、ノーベル物理学賞受賞者の朝永振一郎先生と親しくされていたという共通点があった。

実は、私は、朝永振一郎博士に長年親近感を持っていた。その理由は朝永先生がノーベル賞の祝杯の酒に酔って自宅の風呂で転んで骨折し、名誉あるノーベル賞授賞式を欠席した話はつとに有名だが、その風呂のある家は、私が幼少の頃に一時期住んでいた家の隣の家だったからだ。朝永先生が書く酒脱なエッセイから、軽妙でユニークでありながら毅然とした人柄が窺えるのだが、『ニッポン奇人伝』（前坂俊之著、現代教養文庫）という本のなかで、奇人の一人に取り上げられてもいる。その本などで取り上げられているエピソードは、次のようなものだ。

骨折してノーベル賞の授賞式に欠席することになった時の取材で、晴れがましい場が大嫌いだった先生は「堅苦しい授賞式に行かずにすんでよかった。これこそまさにケガの功名」と喜んでいたこと。

朝寝坊の自分を“朝長寝一郎（アサ・ナガ・ネ・イチロウ）”と称していた話。米国プリンストン高等研究所の招待から帰国して記者団に「何をしてきましたか」と質問された際に「虫歯をスッカリ治して来ました」と言って歯を見せ、記者たちを煙に巻いた話。

落語好きで趣味が寄席通いだった朝永先生が、学長をしていた大学の学園祭で、ドイツ語で落語を一席披露して大いに盛り上がった話。

大佛次郎氏との対談で俳句の話になり、俳句に堪能な大佛氏と芸者さんが俳句のウンチクを語り出し、ちょっと他を見下すような雰囲気になった時に、気取り屋が嫌いだった朝永先生は酔った勢いもあって「俳句なんかにうまいも下手もない。私の俳句を聞け。“立ち小便よくぞ男に生まれける”」と詠み上げて、みんなを唖然とさせた話。

それらの話の中に滲み出る朝永先生の屈託のない一面に、私はますます朝永先生が好きになった。

「変人」と「奇人」の大きな違い

因みに、朝永博士以外に『ニッポン奇人伝』が紹介していた人物は、南方熊楠、吉田茂、永井荷風、内田百輭、古今亭志ん生、岡潔などとそうそうたる顔ぶれだった。彼らの周囲の凡人は実に大変だったろうと思わせる話が一杯だった。だが、彼らが「変人」と嫌われず「奇人」として愛された理由は何かと考えると、それは「私心のなさ」ゆえだと思った。権威をカサに着ず、他人を服従させようともしない。自分だけいい思いをしようとか、相手からなにがしかをふんだくってやろうという卑しさもない。だから、いくら偏屈で頑固で時折迷惑しごくであっても、憎めないどころか、逆になんともいえない魅力を感じさせるのだ。寅さんの魅力も、まさにそれに共通している。寅さんも私心がない。

“奇人”についての話が長くなったが、私がこのように、朝永先生の長年のファンだと知って、２人の先生はそれぞれ朝永先生とのエピソードをよく私に話してくださった。

中村誠太郎先生は、こんな話をしてくれた。朝永先生を中心に、埼玉の理化学研究所で定例的に開かれていた勉強会に、その頃、大学の仕事や諸々の委員会などでも忙しかった朝永先生が毎回遅れて、息を切らして駆け込んで来ていた。

そこで、中村先生は朝永先生に、

「わざわざ埼玉の理化学研究所（理研）でなくて、東京文京区の茗荷谷の朝永先生の勤務している東京教育大学（現・筑波大）に集まるようにしたらどうですか？」と進言したそうだ。すると、朝永先生は一言、次のように言ったという。

「そんなことしたら、オヤジ（仁科芳雄博士（1890~1951））が寂しがるだろう？」と。すなわち、仁科芳雄博士の城である理化学研究所に集まらないで、みんなが茗荷台に集まるようなことをして心優しい仁科先生を寂しく思わせるようなことはしたくないということだった。朝永先生の言葉は“オヤジが気を悪くするだろう”ではなく“寂しがるだろう”なのだ。朝永先生は仁義というより、ハートの温かさから、自分の不便も顧みず理研通いを続けたのだ。

人気作家と大学教授の食事会

仁科博士は、京大でまだ芽が出ていなかった若き時代の朝永先生を理化学研究所に引っ張り、ドイツへの留学も勧め、朝永先生を励まし続け、研究者として育ててくれた恩人だ。朝永先生は自分の都合など優先せず、仁科先生の温かい心を大切にしていた。この朝永先生の言葉を聞いて、中村先生は「自分とは育ちの違う気高い心を持った人だと思った」と述懐していた。

小柴昌俊先生からは、朝永先生とのエピソードを実にたくさん、聞かせてもらっているのだが、他で書いていないものをひとつだけ、ここでは紹介しておこう。

作家の円地文子さんは朝永先生の遠縁に当たるそうで、ある時、彼女から朝永先生に、「毎月一度会食しながらお喋りしましょう」と誘いがあったそうだ。「自分一人で、円地さんのお相手をするのは……」ということで、朝永先生は小柴先生もその会に誘って（命令して？）、毎月3人で会食することが恒例になった。最初の2回は、円地さんが予約した高級な店で会食した。2回目も前回と同様、円地さんが出版社のツケ（彼女の印税からの相殺）という形で支払おうとすると、朝永先生が「いつもご馳走になるのはよくないから今日は自分が払う」と主張したという。円地さんが「私から声を掛けて始まった集まりなのだし、そんなことは全然気にしないで」と返すと、朝永先生は、

「いつもご馳走になるようでは、借りをドンドン増やしていくように思えて、ザックバランな楽しい集まりにならない。次回からは、毎回持ち回りにして担当を決めて、その人が決めた店に集まり、その人が支払うという形でやりましょう」

と提案して、そういう形で続けることになったそうだ。それ以降、3回に一度、円地さんが担当する時は、洒落た高級レストランで集まり、朝永先生や小柴先生が担当の時は、美味しいけどちょっと小汚い大衆居酒屋という具合に、店の趣がまったく違ったという。

「円地さんはどの店も楽しんでくれたけれど、人気作家と大学教授の収入の落差が如実に表れてて、円地さんに申し訳なく思うと同時に、あれは今思い出してもオカシくて笑いが止まらない」と小柴先生は回想していた。

朝永先生が素晴らしい物理学者であることやユーモア溢れる人物であったことは、さまざまな本を読んで知っていたが、人とキレイに付き合う人だったことも、２人の物理学者の証言から窺えて、長年の朝永ファンとしては合点がいって嬉しかった。

