東大特任教授「”令和のコメ騒動”は何度でも再発するだろう」…一時しのぎの「小泉米」が招く次の危機

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第4回

『本来は「家畜用の飼料」だった備蓄米を大量放出…「令和のコメ騒動」渦中の小泉進次郎氏“パフォーマンス”を紐解く』より続く。

先食い状態で進んだ米の取引

2025年3月末時点でのコメの民間在庫は、全部で179万トンだった。仮に1ヵ月につき60万トンずつコメを消費すれば、4〜6月の3ヵ月でスッカラカンになってしまう。新米の収穫期を控えた7〜8月の端境期に、再びコメが足りなくなる可能性が高まった。

そこで2024年産のコメの取引が、先食い状態でどんどんスピードアップした。さらに、田植えが始まる前の段階の2025年産のコメまで、どんどん売買契約が進んでいった。「青田買い」ならぬ「茶田買い」だ。

通常は収穫直前の9月にならなければ、農協は「とりあえずこのぐらいの値段は払えます。あとは販売が終了してから、皆さんに追加払いしますよ」という概算金を提示しない。

2025年3月時点では、農協から「最低保証」という形で60キログラム（コメ1俵）当たり2万3000円、2万4000円という高値で契約が提示された。新潟・魚沼地区のコシヒカリは、60キログラム当たり2万5000円という高値が提示されていた。民間業者は3万円超えの値段で契約を進めているとの情報もあった。

だから、2025年秋の新米の価格も、5キログラム4000円超えになる可能性を筆者も指摘していた。

備蓄米の放出で米価格は…？

そこに、備蓄米をドーン！と放出したことにより、古米や古古米を5キログラム2000円程度で入手できるようにはなって、一時的に、小売米価の平均は5キログラム3500円台に下がった。

しかし、備蓄米以外の銘柄米の価格は4000円超えでほとんど下がらなかった。

そして、備蓄米も底をついてきたところに、2025年も猛暑の影響で不作になる可能性も指摘されたため、コメ不足に対する懸念が高まり、同年8月中旬には、集荷競争がさらに激化し、一度2万2000円で提示されていた農協の概算金も2万9000円とか3万円に引き上げられるといったように大幅に高く改定が進み、民間業者はそれよりさらに高い3万円超えの価格を提示した。

このため、8月の早場米価格は、農協の概算金から計算される5キログラムの小売価格をはるかに超える4000円台後半から5000円を超える値段まで高騰した。

「小泉米」の効果はあったのか

農協がコメ価格を吊り上げているという見解があるが間違いだ。コメ不足が解消されず、不作の懸念も加わったため、集荷競争が激しくなったのだ。

「小泉進次郎劇場」のカンフル剤によって、コメ騒動の狂乱はいったん解決したかには見えたが、結局、「小泉米」は一時的に備蓄米のぶん価格を下げただけで、ほとんど効果がなかったことが明らかになった。

なぜなのか。根本原因が解決されていないからだ。農家が安心してコメを増産できる環境をつくらなければ、「令和のコメ騒動」は今後も何度でも再発するだろう。

『コメの価格はなぜ暴騰したのか？…東大特任教授がデータで読み解く「令和のコメ騒動」の「真犯人」』へ続く。

【もうコメは食えなくなるのか】

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？

この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言！

アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層！

「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」

（本文より）

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

【つづきを読む】コメの価格はなぜ暴騰したのか？…東大特任教授がデータで読み解く「令和のコメ騒動」の「真犯人」