イランの”宗教弾圧”の実態を当事者が大告発…ウソや脅迫で「死刑にできる理由」を作るイラン政府の「汚いやり口」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マフバシュ・シャリアリ

マフバシュ・シャリアリ（1952年、イスファハン州アルデスタン郡ザバレ地区生まれ）は2008年3月5日にマシュハドで逮捕され、20年の禁固刑を科された。2017年9月18日、刑法134条（複数の刑で有罪となった人物は、最も重い罪状に科された刑期だけ服せば良い）の申請が認められ、釈放された。

マフバシュは10歳のとき、家族とともにテヘランに移り住んだ。高校卒業後、大学で教育学を学びながら、国立学校で教壇に立った。のちに教育省で働き始め、学校の教師として、また貧しい地区やテヘラン南部の学校では学校長として職務を果たした。1979年の革命と1980〜83年の文化革命ののち、マフバシュは政府が「血迷ったバハーイー教」と呼ぶ宗教を信じていたため、教育省を追放された。その後、いかなる政府系の機関にも雇用されることはなかった。のみならず、彼女は大学で勉強を続けることも禁止され、一時期は家に閉じこもっていた。その頃、彼女の夫も仕事と財産を政府に没収された。

のちにマフバシュはイラン国内のバハーイー教のコミュニティで教育に携わるようになり、「バハーイー大学」（オンライン大学）を共同設立した。これは、大学進学を禁止されているイランのバハーイー教徒の若者の苦境を、ある程度救済するために作られたものだった。2006年、彼女は暫定のヤラン（ペルシャ語で友という意味）委員会メンバーに選ばれ、他の6人の代表メンバーとともにイランのバハーイー教コミュニティに関わる運動をしていた。マフバシュは逮捕されるまで、この組織の委員長だった。

テヘランへの移動

--マシュハドでの拘禁はどのように終わりましたか？

82日後、ふたりの諜報員とともに、やっとテヘランに移送されました。着くとすぐに革命裁判所に連れて行かれ、そこで裁判官に新しい罪状を言い渡され、拘禁が15日間延びました。今回の罪状は、私がヤラン委員会の委員長であったことでした。この後、拘禁は10年に及びました。

--テヘランへの移動は？

ある朝、ついにそのときが来ました。電話があって、エヴィーン刑務所に移送されることになったというのです。彼らは私の財布のお金で航空券を買ったそうです。テヘランへはふたりの諜報員が同行しました。テヘランに着くと、またふたりの諜報員が待っていて、その人たちに引き渡されました。私のファイルが入っているらしい2通の封筒も一緒でした。

--テヘランではどんな気分でしたか？

幸せで羽が生えて飛んでいきそうでした。釈放されて家に帰ってきたような気分だったのです。嬉しさがこみあげて、革命裁判所に向かう間、そしてそこから刑務所に行くまでの道中、落ち着いた雰囲気の若い運転手にずっと話しかけていました。

後部座席の私の隣には男性が座っていて、すごい速さで何かを書いていました。私の言っていることを書いているのだろうか、なぜ録音していないのだろう、と思いました。もしかすると、していたのかもしれませんが。

同僚たちの逮捕

--どこに連れて行かれましたか？

エヴィーン刑務所209棟です。

--そこでは何がありましたか？

通常の事務手続きのあと、215号室に入れられました。第2通路にある一番小さな部屋です。こんなに小さい空間で息を吸って生きることなどできないだろうと思いました。独房にはほとんど明かりがありません。屋根の下に通気口がありますが、その手前に大きな、やかましいエアコンが設置されていました。小さなスチール製の洗面台と、使われていないスチール製のトイレもありました。

--それでもテヘランにいられて嬉しかったですか？

こうなると、そうでもありませんでした。何があったと思います？

廊下を歩いているとき、目隠しの下から、第一通路の独房のドアの前に茶色い靴を見かけたのです。見覚えのある靴でした。ファリバ（ファリバ・カマラバディはヤラン委員会の一員で、2008年に他のメンバーとともに逮捕され、9年半拘禁された。彼女の父親もイラン政府に迫害された）の靴でした。

これではっきりと分かりました。囚人への酷い扱いの理由や、テヘランの革命裁判所の裁判官がなぜ私に同僚の近況を聞きたがったのか。ショックでしたが、本当にそうなのか確かめようと思いました。そこでトイレに行きたいと訴え、また第一通路の前を通って、靴を見ました。間違いありません、彼女の靴でした。ファリバもここに連れて来られていたのです。ということは、他の同僚たちも逮捕されたに違いありません。すべてが終わってしまった、政府はこの機に私たちの組織を叩きつぶすだろうと覚悟しました。

尋問官によるでっちあげ

--それからどうなりましたか？

尋問は、到着した日、5月28日から始まりました。今回の罪状は、私がヤラン委員会の委員長であるという内容で、しかもここはテヘランなので、他の質問にも答えなければなりませんでした。

--彼らはマシュハドで散々尋問したうえ、それ以上何を聞きたがったのですか？ 本当にまだ引き出したいことがあったのでしょうか？

そんなものはありませんでした。209棟に着いて最初の一連の尋問では、細部まで作り込まれた真っ赤な嘘を聞かされました。彼らは勝手に作り上げた容疑を証明したがっていました。つまり、私を有罪にするために、何でも良いから理由を探せというわけです。しかも単なる有罪ではなく、死刑にできる理由を探していました。たとえば、私たちの委員会が外国政府とつながりがあった、などです。

尋問官たちは「万国正義院」（イスラエルのハイファに本拠地を置く、バハーイー教の最高管理機関）とのやり取りのコピーを見せてきました。万国正義院は世界のバハーイー教徒を統轄する機関ですが、どこかの国の政府が関わっているということはありません。しかし尋問官はこれを証拠に、私たちの組織が外国と協力していたと自白させようとしました。

--それらの容疑を認めましたか？

もちろん認めませんでした。私たちはいかなる政府ともやり取りをしたことはなく、確かに「万国正義院」とはコンタクトがありましたが、これは「バハーイー世界本部」の一機関で、内容もイランのバハーイー教の問題についてだけでした。「世界」と名前がついているからといって、外国政府とは関係ないのです。それなのに彼らは、私たちが「世界本部」とやり取りした手紙をもとに、自分たちの望む情報を捏造したのです。

翻訳：星 薫子

