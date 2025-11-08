【伝説の演説】なぜチャーチル英首相の「血、汗、涙」は絶望の英国民の心を震わせたのか？
「だからイギリスは勝てたのか…」チャーチルと凡庸なリーダーを分けた“最悪の想定”
イギリスに迫る危機
そしてチャーチルの登場
嵐の前の静けさ
突如破られた平穏
第二次世界大戦初期には目立った戦闘がなく、「奇妙な戦争（Phoney War）」と呼ばれる小康状態が半年ほど続きました。
しかし、1940年4月、ドイツは一気に北欧および西欧への侵略を開始。ノルウェー侵攻、そしてオランダ・ベルギー・フランスへの進撃が始まり、イギリスにも戦火が迫ってきたのです。
リーダー交代の時
歴史的指導者の誕生
このとき、宥和政策を続けてきたイギリスのチェンバレン首相は、国民と議会の信頼を完全に失い、辞任を余儀なくされました。そして、1940年5月10日――ついに、チャーチルが首相に就任します。
チャーチルは後に、首相就任直後の心境をこう回想しています。
運命との対峙
この言葉に表れているのは、歴史を理解していたからこそ持ちえた覚悟と使命感です。
チャーチルは、単に危機を回避するのではなく、危機と正面から向き合い、自国と世界の自由を守ることを「運命」として引き受けたのです。