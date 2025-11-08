「だからイギリスは勝てたのか…」チャーチルと凡庸なリーダーを分けた“最悪の想定”

【悩んだら歴史に相談せよ！】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

イギリスに迫る危機

そしてチャーチルの登場

ウィンストン・チャーチル（1874〜1965年）は、イギリスの政治家であり作家。名門貴族の家系に生まれ、軍人として植民地戦争に参加して名声を得る。その後、下院議員となり、若くして大臣の要職に就く。しかし、第一次世界大戦では海戦での敗北の責任をとり辞職を余儀なくされた。ドイツのナチスやアドルフ・ヒトラーに対しては早くから警戒心を示し、第二次世界大戦が勃発した翌年の1940年に首相に就任。ドイツと対立し、フランスをはじめとする同盟国が敗北するなか、孤立したイギリスを強烈なリーダーシップで率い、ドイツの侵攻を退けた。その後、アメリカの参戦を得て、ドイツに勝利する。ドイツ降伏直後の総選挙では敗北し、一時政権を失うものの、1951年に76歳で首相に返り咲いた。また、作家としても著名であり、戦後、『第二次世界大戦』によりノーベル文学賞を受賞している。

嵐の前の静けさ

突如破られた平穏

第二次世界大戦初期には目立った戦闘がなく、「奇妙な戦争（Phoney War）」と呼ばれる小康状態が半年ほど続きました。

しかし、1940年4月、ドイツは一気に北欧および西欧への侵略を開始。ノルウェー侵攻、そしてオランダ・ベルギー・フランスへの進撃が始まり、イギリスにも戦火が迫ってきたのです。

リーダー交代の時

歴史的指導者の誕生

このとき、宥和政策を続けてきたイギリスのチェンバレン首相は、国民と議会の信頼を完全に失い、辞任を余儀なくされました。そして、1940年5月10日――ついに、チャーチルが首相に就任します。

チャーチルは後に、首相就任直後の心境をこう回想しています。

「ついに私は全局に対して命令を発する権力を握ったのである。私はあたかも運命とともに歩いているように感じた。そしてすべての私の過去の生活は、ただこのとき、この試練のための準備にすぎなかったように感じた」（『第二次世界大戦』より）

運命との対峙

この言葉に表れているのは、歴史を理解していたからこそ持ちえた覚悟と使命感です。

チャーチルは、単に危機を回避するのではなく、危機と正面から向き合い、自国と世界の自由を守ることを「運命」として引き受けたのです。

