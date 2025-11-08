【校閲クイズ】「彼は専門知識の深さで劣ることを自覚していたが、まがいなりにもリーダーとして、チームの方向性だけは明確に示し続けた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「彼は専門知識の深さで劣ることを自覚していたが、まがいなりにもリーダーとして、チームの方向性だけは明確に示し続けた」

これは漢字で「紛いなりにも」となっていたら気づける確率が上がる例だと思います。ひらがなで書かれると、字そのものに意味を持つ漢字とは違って直感的に意味をとらえにくく、かつ「い」と「り」は形も似ているため見落としてしまうかも。「まがりなりにも」は「不完全ながら」といった意味で、漢字では「曲がりなりにも」と表します。

× 「彼は専門知識の深さで劣ることを自覚していたが、まがいなりにもリーダーとして、チームの方向性だけは明確に示し続けた」

〇 「彼は専門知識の深さで劣ることを自覚していたが、まがりなりにもリーダーとして、チームの方向性だけは明確に示し続けた」

