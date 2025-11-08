「愛子天皇待望論」の背景には何があるのか。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「愛子内親王が多くの国民から愛されるのは、一人っ子であることが大きく影響しているのではないか」という――。

■天皇家の“一人っ子”である愛子内親王

愛子内親王は一人っ子である。

最近は、一般の家庭でも一人っ子は増えている。2021年の調査では、結婚後15〜19年が経過した夫婦の子どものうち、19.7％が一人っ子という結果が出ている。この調査とは、厚生労働省が設置した国立社会保障・人口問題研究所によるものである。

同じ調査だが、2002年には8.0％だった。ということは、およそ20年で一人っ子は倍増したことになる。

私は1953年、昭和28年の生まれである。当時、学校の同級生で一人っ子というのは珍しかった。一人っ子の割合は1990年代に入ってから徐々に増えている。これからも増えていくであろう。

そこには、何より晩婚化や晩産化が影響している。最近では、経済的な理由から二人目をもうける夫婦が減っていることも大きいだろう。皇族の中に一人っ子が現れるのも、そうした時代の傾向によるもので、愛子内親王はその象徴である。

歴史を振り返ってみても、天皇の子どもが一人っ子という例は少ない。それも、かつては「側室」の制度があり、母を異にする兄弟姉妹が多く存在したからである。あるいは、現在の皇室典範では認められていないが、以前は養子をとることも当たり前に行われていた。そうなると、一人っ子にはならないのだ。

■“一人っ子皇子”は一条天皇のみ

唯一の例外が第66代の一条(いちじょう)天皇である。一条天皇は986年から1011年まで在位した。それは平安朝の宮廷文化がもっとも華やかだった時代である。藤原道長が権勢をふるい、清少納言が『枕草子』を、紫式部が『源氏物語』を執筆していた。

一条天皇の父は第64代の円融(えんゆう)天皇である。円融天皇には妻として2人の中宮、2人の女御、2人の更衣がいた。中宮が正妻にあたる皇后で、女御はその下、更衣はさらにその下である。光源氏の母が更衣で身分が低かったことが、『源氏物語』の「桐壺巻」では強調されていた。

6人も妻がいながら、円融天皇の子どもは、女御の藤原詮子(せんし)との間に生まれた懐仁(やすひと)親王だけだった。詮子は道長の姉で、懐仁親王が一条天皇として即位している。

本当に懐仁親王は円融天皇の子どもなのだろうか。拙著『日本人にとって皇室とは何か』（プレジデント社）でも述べた、日本の後宮の開放的な性格からすると、それを疑いたくもなってくる。

私が調べた限り、一人っ子として生まれた皇子は懐仁親王だけである。一人っ子の内親王という例はない。その点で、愛子内親王は皇族として特別な生まれなのである。

■一人っ子はどのように育てられるか

私は以前から、「生まれ順」に関心を持ってきた。兄弟姉妹のうちどの順に生まれたかで性格や人間関係の上での相性が違うことに注目してきたのだ。それについては、『相性が悪い！』（新潮新書）に書いたことがあり、生まれ順による私の性格診断はテレビでも取り上げられ、一時はちょっとしたブームになった。

私自身は2人妹がいる第1子である。2度結婚していて、それぞれ一人っ子を育てた経験を持っている。

一人っ子の場合、最初は第1子、つまりは長男や長女として育てられる。その後、弟や妹が生まれないことで一人っ子になるわけである。一人っ子は甘やかされて育つというイメージもあるが、第1子として育てられるので、甘やかされて育つ末っ子とは性格がかなり違う。

また、両親と三人家族で育っていくので、両親の生まれ順の影響を受けやすい。両親がともに末っ子であれば、小さな頃から何かと頼られ、第1子の度合いが増す。逆に、両親がともに第1子だと、仕事仲間の感覚になり、一つのチームのようにてきぱきと行動するようになる。ちなみに、私の二度目の結婚では妻も第1子である。そうした家族関係は、天皇一家と共通する。

■一人っ子の決定的な違いとは

一人っ子と兄弟姉妹がいる子どもとの決定的な違いは、「比較」されないことにある。たとえば、兄と弟の二人兄弟であれば、さまざまな場面で兄と弟は比較される。両親だけではない、周囲もそれに加わる。学校の成績などはまさに比較の対象になるわけで、「できる兄」と「できない弟」の比較やその逆が生まれることになる。できないとされたほうは、劣等感を抱くようになりやすい。スポーツ選手だと、兄に負けまいとする弟のほうがスターになる確率が高い。

一人っ子であれば、妹も弟もいないわけで、比較されることがない。その分、劣等感を抱く機会がなく、屈託なく育つ。「マウント」を取るということもほとんどない。それに、親の愛情を一身に受けるわけで、自分は親に愛されていないなどと思うこともない。

もちろん、他に子どもがいないため、親の期待を過度に集めるという可能性もあるが、意外にそれは少ないように思える。やはり、比較される兄弟姉妹がいないからだろう。

■影の部分が生じていない愛子内親王

愛子内親王が多くの国民から愛されるのも、一人っ子であることが大きく影響しているのではないだろうか。要は、比較されることで生まれてしまう影の部分が、愛子内親王からはいっさい感じられないのだ。

愛子内親王にとっては従姉に当たる秋篠宮家の佳子内親王の場合、上に小室眞子氏という姉がいる。そのため、姉に比較して一歩下がった立場を取るという印象が強い。姉のいる妹というのは、常に姉のことを気にしている。話をしていても、5分もかからないうちに姉のことを引き合いに出す場合が多いので、妹だということはすぐにわかる。姉との関係が、妹の人生には大きく影響するのだ。もちろん、良い影響もあれば、悪い影響もある。

佳子内親王の弟である悠仁親王は、2人の姉のいる弟になる。しかも、姉たちとは10歳以上年が離れている。皇族である以上、悠仁親王は厳しく育てられてきたであろう。だが、両親以上に姉たちが幼い頃から相当にかわいがってきたはずで、典型的な甘えん坊の末っ子なのではないだろうか。

しかも、兄がいないので、比較されることもない。進学した筑波大学で、学友たちと楽しくやっていると伝えられるのも、甘えることが得意なことが幸いしているはずだ。

■愛子内親王と悠仁親王の生まれ順による違い

ただ、その分、第1子とは異なり、周囲を引っ張っていく立場にはなりにくい。それは、弟と妹のいる今上天皇と比較してみれば明らかだろう。雅子皇后も第1子で、下に双子の妹がいる。

初の女性首相として、現時点では抜群の支持率を誇っている高市早苗氏も弟のいる姉である。そのことは外交の場面でよく示されている。ちなみにアメリカのトランプ大統領は2人の姉と1人の兄、それに1人の弟がいる。トランプ大統領は高市首相を姉のように感じ、それがあの友好的な雰囲気に結びついたのではないだろうか。弟のいる姉と、姉のいる弟で相性は悪くないのだ。

愛子天皇待望論が高まりを見せるのも、こうした愛子内親王と悠仁親王の生まれ順の違いが大きく影響している可能性がある。国民は、末っ子に対してどうしても頼りなさを感じてしまうのだ。

実は、悠仁親王の生まれ順と同じ首相がいた。それが、首相の座を高市氏に渡すこととなった石破茂氏である。石破氏にも2人の姉がいる。しかも、長姉とは16歳も年齢の開きがある。次姉も長姉とは1年しか生まれた年が変わらない。

石破氏は悠仁親王以上に、姉たちに可愛がられて育ったのではないだろうか。キャンディーズの大ファンだったことはよく知られているが、国家の運営を任せるに足る人物であったかどうかとなると、かなり疑問だったのではないだろうか。

■愛子さまはどんな人生を歩むのか

天皇の直系の娘ということでは、今上天皇の妹である黒田清子(さやこ)氏が愛子内親王との比較の対象になってくる。上皇夫妻には、上から今上天皇、秋篠宮文仁親王、そして黒田氏が生まれた。

上皇夫妻唯一の娘ということで、その誕生から黒田氏にも注目は集まってきた。だが、やはり世間の第一の関心は将来において天皇に即位する兄のほうに注がれてきた。それは、美智子上皇后が定めた育児の指針「ナルちゃん憲法」が話題になったところに示されている。今上天皇は徳仁(なるひと)で、幼少期の愛称が「ナルちゃん」だった。

黒田氏は一般の民間人と結婚した。元内親王として皇祖神を祀る伊勢神宮の祭主を務めるなど依然として皇室とのつながりは深いものの、普段は一人でスーパーで買い物をするなど、庶民と変わらない暮らしをしていると伝えられている。それも、愛子内親王ほど世間の注目を浴びてこなかったからではないだろうか。

愛子内親王は大学を卒業後、積極的に公務をこなし、海外の要人と交わることもあれば、一般の国民の前に姿を現すことも多くなってきた。今後どのような人生を歩むことになるか。その関心はこのままずっと続いていくだろう。

■愛子天皇待望論の必然性

皇室に生まれた女性の場合、結婚して皇室を離れることが原則として想定されている。最近は、必ずしもその原則通りにはいかず、彬子女王のように独身のまま三笠宮家の当主の立場になったりしている。

国会では、女性宮家の設置が議論になっており、愛子内親王が結婚した場合、その対象になる可能性が極めて高い。本人の希望も重視されるであろうが、それを拒否してまで民間人になるのは難しいかもしれない。

しかも、愛子内親王は悠仁親王が生まれるまで、数年の間ではあるが、次の天皇になる可能性が高まっていた。

親は子どもが生まれたとき、その子が将来どういう大人になるだろうかと一応は考えてみる。しかし、育児をしなければならないという現実が目の前に襲ってきて、さほど先のことは考えなくなる。

それは天皇夫妻の場合もそうであろう。夫妻の「ご成婚」は1993年のことで、愛子内親王が生まれたのは、それから8年以上が経過した2001年のことである。夫妻は待望の赤ん坊を授かり、大きな喜びを感じたであろう。

その後、愛子内親王がすくすくと育っていったことは夫妻の希望でもあっただろうが、その人気が高まり、愛子天皇待望論が唱えられ、支持されることまでは想定していなかったはずだ。

愛子内親王が天皇に即位する道は、今のところ閉ざされているものの、その道が開かれることを望んでいる人の数は少なくない。天皇夫妻として、その方向にアクションを起こすこともできないが、自分たちの跡を継いでほしいという思いが湧いてくることもあるだろう。

たった1人の天皇の子という立場が歴史上稀なことであるのなら、私たち国民も今一度、そのことの意味を考える必要があるのではないだろうか。

