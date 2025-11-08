【群像WEB映画レビュー】つつましくも贅沢なヴァカンス――三宅唱『旅と日々』

11月7日(金)TOHOシネマズ シャンテ、テアトル新宿ほか全国ロードショーで、三宅唱監督の最新作『旅と日々』が公開されました。ロカルノ国際映画祭で金豹賞を受賞、日本映画として18年ぶりとなる快挙を果たし、公開前から話題となっています。

藤井仁子さんによるレビュー「つつましくも贅沢なヴァカンス――三宅唱『旅と日々』」を群像WEBにて公開します。

つげ義春と三宅唱という組み合わせ

アイスキャンデーを買った郄田万作が店を出て立ちどまると、計ったようなタイミングで左から右に蝶が画面を横切って飛ぶ――映画が始まっていくらも経たずに現れるこのショットだけでもう勝ちなのである。あるいは夜、アパートの窓辺でシム・ウンギョンが初めてカメラを構えるすぐ外を電車が通過していく室内のショット。はたまた雪深い温泉町で一人橋にたたずむ彼女が帽子を風に飛ばされるロング・ショット。映画をつくる人間なら誰もが一生に一遍、こんなのが撮れたならと夢に見るようなショットを次から次へと惜しげもなく繰り出すかくも贅沢な作品を前にしては、記憶に焼きついたショットをただ数えあげる以外に何ができるのかという話なのだが、さすが映画に愛されている作家は違うなどと書いているだけで原稿料をもらえた時代はとうに過ぎ去ってしまったので、がんばってこの先を続けてみると――。

＊

つげ義春と三宅唱。これほど不思議な取りあわせもなかなかないだろう。世代がかけ離れているのみならず、両者のつくりだす世界は湿度や大気の透明度からして同じ風土に属しているとは思えぬほどで、鄙びた温泉宿とヒップホップ、そして男性本位の性的妄想――今となっては完全に問題なしとはいいがたい――とほとんど非性愛的な異性間の同志的友情への志向といった具合に、極端に対照的ですらある。ところが、二人の予想外の組みあわせから生まれた『旅と日々』なる映画を実際に見ると、少なくとも筋の展開という点ではつげの原作にかなり忠実でもあるのだから、また驚かされることになるのだ。とはいえ、脚本も手がけた三宅は、ここで「海辺の叙景」と「ほんやら洞のべんさん」というよく知られた原作漫画にいくつもの重要な変更を加えている。その異同を手がかりとして映画の特色を浮かびあがらせることは、さほど難しい作業ではない。

まず前半、「海辺の叙景」にもとづくパートを、この作品はまるまる映画中映画という設定にしてしまった。正確には、シム・ウンギョン演じる新進脚本家が構想を練るなかで夏の旅のイメージが召喚され、パートの終了間際になってそれが完成した映画であったと明かされることになる。ノートに手書きの文字を綴る女性で開始するのは三宅の前々作『ケイコ 目を澄ませて』とも共通するが、デジタル・メディアのたぐいをいっさい登場させない本作では、時代設定を故意にあいまいにし、それによって殊更な改変を加えずに半世紀以上前に描かれた原作の映像化を可能にするという効果がある。だが、それだけではないだろう。手書きの文字にはそれを書きつつある俳優本人の人柄がフィクションの枠組みを超えてドキュメンタリー的に滲み（監督に確かめたところ、書いているのはシム・ウンギョン本人で間違いないという）、増してそれがハングルで綴られるとなれば、朝鮮語を解さぬ観客は字幕スーパーを媒介として普段以上の注意深さでその筆致を見守らざるをえなくなる。実のところ、書きあぐねた彼女が手にした鉛筆を宙にさまよわせたり、ふと何かを思いついて一人微笑んだりするさまは、本来なら現代の映画にあるまじき型にはまった陳腐な芝居といわれかねないものだ。しかしそれを紋切り型ではなく、愛すべき不器用な生真面目さとしてごく自然に体現できるところに彼女の代えがたい魅力がある。

この夏のパートでは、河合優実演じるどこか謎めいた女性と、郄田万作演じるあまり体が丈夫ではないらしい少年とが、南の島を舞台に恋愛にまでは至らぬひとときの心の通じあいを見せる。一貫して男性側に焦点化していた原作に手を加え、焦点を男女二人に分裂させた脚色に注目したい。それどころかこのパートは、車の後部座席で目覚めた女性で始まり、荒れる海での少年の泳ぎを浜辺から見つめる彼女で終わるのだから、真の焦点は彼女の側に合わされているといってよい。これにより、若い女性には恋人なのか、少年の知らない連れのいることが観客にだけ明かされることになるのである。あきらかに彼女は、この連れの男との関係に迷いを抱いている様子であり、すると彼女の左手中指に巻かれた曰くありげな包帯がいっそう気にかかる（のちに彼女はミシンで怪我をしたと少年に語るものの、その言葉の真偽は不明なままだ）。一方の少年は原作よりもかなり年下に設定されており、人生の落伍者といってよかろう原作での男が背負う翳からは遠く、自分ほど不運な人間はいないというような嘆き、また浮気したことはあるかという女のだしぬけな質問――これまた意味深な質問だ――への返答ぶりにも、背伸びして一端の大人を気どる思春期の少年ならではの微笑ましさが漂う。世界の片隅ではぐれ者どうしが孤独に寄り添う原作の哀感は、日本的風景のイメージを逸脱した神津島の雄大な自然の眺めも手伝って、若い男女のそれぞれの再出発に向けた一時的な空白の時間――ヴァカンス――へと変容を遂げているようなのだ。

地味な装いで引っこみ思案なシム・ウンギョンの脚本家とは対照的に、ここでの河合優実は常に何かしていてじっとすることがない。例の包帯を気にしつつ、一人島を散策するときも、その足どりはもう歩きたくないと駄々をこねる子供のように大儀そうでもあれば、同時に危なっかしい山道にもずかずかとどこまでも入りこんでいく大胆な好奇心を見せ、そのちぐはぐさが目を惹きつける。郷土資料館を一人訪れるシーンでは、両腕を高く挙げて無造作に髪をいじる動作が、まさにその他者の視線を意識しない無造作ぶりにおいて圧巻というしかない。思いがけず発揮されるファム・ファタールとしての顔も、あくまでもそうした無造作さの延長にあるのだろう。じっとしていられないというのは映画俳優にとって必ずしも良いことではないが、彼女の場合はその予測不可能性において、いくら見ていても飽きないという美質に転じているのである。この美質を鋭く見抜いていたであろう三宅は、彼女の手に幾度か煙草を持たせながらも、結局吸わないままで終わらせるという繊細きわまりない演出を見せている。

夜の波打ち際で一人、しゃがんだ彼女が煙草に火をつけようとしてライターの火花だけが何度もむなしく散るショットは印象深いが、このように『旅と日々』では、デジタル撮影の限界に挑むかのようにギリギリの光量で捉えられた大胆なショットが目立つ。眼下に海を臨む高台で少年と女性が語らう長回しのショットでは、辺りの闇がどんどん深くなっていくのに反比例してはるか後景の町の灯が鮮やかに浮かびあがる。「ほんやら洞のべんさん」を下敷きに、脚本家自身が旅人となる後半の冬のパートでも、宿の主人と連れだって錦鯉を盗みに行くシークエンスの夜間撮影は、フィルムでは撮影不可能な暗さに包まれている。物語世界からデジタル・メディアを周到に遠ざけた『旅と日々』だが、この作品じたいは最新鋭のデジタル技術のたまものであるという逆説がおもしろい。

ちなみに後半パートにおいて雪に閉ざされた、どう見てもただの百姓家でしかない宿の主人を演じる堤真一は、ここで彼のベストといっていい演技を見せている。ぼそぼそとした強い訛り、そして一貫してキャメラから顔を背けさせるという演じる当人にとってはあまりありがたくはなかったかもしれない演出が、これだけの芝居を引き出しているのである。

脚本家という人物設定

夏と冬、前後半の二つのパートをつなぐ中間部については見てのお楽しみとすべきだろう。だが、大学での映画上映会に始まるこの中間部において、佐野史郎演じる教授とシム・ウンギョンの脚本家とのあいだに「最近は体調のほうはいかがですか」「少しマシにはなりました」という会話が、さりげなく交わされている点には注意を促しておきたい。脚本家の抱える健康上の問題について映画がそれ以上語ることはないのだが、どうやら『旅と日々』は、小津安二郎の映画に匹敵するほどすべての台詞を一つたりとも聞き逃してはならない種類の作品であるらしいのだ。

考えてみると、映画の人物設定として脚本家という職業は決してありふれたものではない。自分で脚本も書く映画監督という設定にしたほうがずっとわかりやすかっただろうに、そうしなかったせいでここでの主人公の、最終的なヴィジョンを他者に委ねるしかない受動性が引き立っている。だとすれば、完成した映画を見て自分にはあまり才能がないと思ったと大勢の前で吐露し、やたらすいませんと人に謝ってばかりいる彼女自身が旅に出る後半のパートは、彼女の再出発が賭かった「ヴァカンス」であるに違いない。このとき、彼女はおのれの受動性を克服するというよりも、むしろその受動性をかけがえのない個性としてまっとうすることにより、よろよろとではあっても、とにもかくにも先へと歩きだすことになるのである。強引に人から押しつけられたカメラを手に――。

原作の読者であれば、宿の主人がつげ自身を思わせる男性の泊まり客に向かっていう「お前さまはべらべらとよくしゃべるね」という最後の台詞が、シム・ウンギョン演じるキャラクターに対しても成立するものなのか、心配になるかもしれない。実はこの台詞はほぼそのまま映画でも用いられており、これがちゃんと可笑しみをもって成立するところに、シム・ウンギョンの持ち味を信じきった脚色の才を見るべきだろう。一組の男女が同じ百姓家で寝るという普通なら危うい設定を、どこか似た者どうしの二人が人生をやりなおそうと不器用に試みる、一時的な連帯として見せてしまうのがいかにも三宅唱らしい。

最初にこの作品の表題を聞いたときから気になっていたのは『旅と日々』の「と」であった。なぜ「の」ではなく「と」なのか。この映画のなかで主人公は故郷を離れてからというもの、ずっと旅の途中にいるようだといい、どんな経験も結局は言葉に追いつかれてしまうとしたうえで、旅とは言葉から離れようとすることかもしれないと思索をめぐらす。確信をもっていいきれるわけではないが、「旅の日々」では旅が日常を離れた特別な出来事になってしまうのに対し、「旅と日々」だと日常と旅との関係について一人一人が思考を促されることになるのではないか。このつつましくも贅沢な三宅唱の新たな秀作を見終えておだやかに満たされた心のうちで、今の私はひとまずそのように考えている。

