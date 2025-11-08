¡Öµ¼Ô¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×½ñÉ¾¡¡¿È¤ò»Â¤é¤»¤Æ¤â ±Ô¤¤²ç¤òËá¤¯
¡¡¿´¤ò·è¤á¤¿¡£ÌÌ½¾Ê¢ÇØ¤Ë¤â¸ÂÅÙ¤Ï¤¢¤ë¡£¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¿Í´Ö¤Î·é¤µ¤Ï¶¯¤¤¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢Èà¤Ë¤Ï¿È¤ò»Â¤é¤»¤Æ¤â¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔ¾òÍý¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¶¤µ¤Ê¤¤¡Öµ¼Ôº²¡×¤À¡£
¡¡2011Ç¯11·î11Æü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¸µ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Çµð¿Í·³µåÃÄÂåÉ½¤À¤Ã¤¿À¶Éð±ÑÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ²ñ¼Ò¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ò¹ðÈ¯¡¢¡ÖÆÉÇä¤Î¥É¥ó¡×¤³¤È¸Î¡¦ÅÏîµ¹±Íº»á¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡½¡½À¶Éð¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤òµò¡Ê¤è¡Ë¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤Æµ¼Ô²Ô¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ñ¸«Ä¾Á°¤ËÅÏîµ»á¤«¤é¡ÖÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ÈÁ´ÌÌÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È×ø³å¡Ê¤É¤¦¤«¤Ä¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤â¶þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¶Éð¤µ¤ó¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÃÏÊ¿¤Ë¤Ï¡¢µ¼Ô¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤ä»ØÀÞ¤ê¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿À¶Éð¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¶î¤±½Ð¤·»þÂå¤ÏÃÏÊý»Ù¶É¤Ç»ö·ï¼èºà¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢ËÜ¼Ò¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï·Ù»ëÄ£¡¢¹ñÀÇÄ£¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥×µ»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£¼èºàÁê¼ê¤Î²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢»þ¤ËÃÛ¤¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤ò¡ÖÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç½ñ¤¯¡×¡£ÅÅÃì¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤ÆÄ¥¤ê¹þ¤ß¤òÂ³¤±¤¿¡£¸ý¤òÊÄ¤¶¤¹¿Í¤«¤é¾Ú¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤éÄü¤á¤Ê¤¤¡£·¤Äì¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÂ»¼ºÊä塡¡Ê¤Û¤Æ¤ó¡Ë¡¢¶ä¹Ô¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¯¡¼¥×¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜ½ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ëàÉðÍ¦ÅÁá¤Ë¤âËÞÍÇ¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÏÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸»Ö¤È¼èºàÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Â¾¼Ò¤Îµ¼Ô¤ò¤â¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ¿¹ü¤ÎÎ®µ·¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£ÁÈ¿¥¤Ï¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤â¤É¤³¤«¤Ç±Ô¤¤²ç¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£²ç¤ò»ý¤Äµ¼Ô¤Ï¡¢ÁêÆ¤¤Á³Ð¸ç¤ÇÉåÇÔ¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡½¡½Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤¿¤Ö¤óµ¼Ô¤ËÅ·¹ñ¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£±øÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¿Í¤ÎÀ¤¤ò±ý¤±¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È¡¢ËÜ½ñ¤ÏÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤¤è¤¿¤±¡¦¤Ò¤Ç¤È¤·¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£¸µÆÉÇä¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤·¤ó¤¬¤ê¡¡»³°ìëú·ô¡¡ºÇ¸å¤Î12¿Í¡Ù¤Ê¤É¡£