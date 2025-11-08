¡Ö¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¾ÓÁü¡×½ñÉ¾¡¡¹ñÆâ¾ô²½¤á¤¶¤¹ÁÈ¿¥±¿Æ°¤òÊ¬Îà
¡¡¤Ê¤¼¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤Ï¤¢¤ì¤Û¤É¤Þ¤ÇÂæÆ¬¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼²¿É´Ëü¤â¤ÎÉáÄÌ¤Î¸Ä¿Í¤¬¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î²òÌÀ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢²¤½£6¥«¹ñ¤ÎËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò¼Â¤ËÃ°Ç°¤Ë¼ê·ø¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Á°Äó¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î»ö¼Â¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï6¥«¹ñ¤Î¤¦¤Á4¥«¹ñ¤È·³»öÆ±ÌÁ¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1940Ç¯9·îÄ´°õ¤ÎÆüÆÈ°Ë»°¹ñÆ±ÌÁ¤Ï¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏËÜ½ñ¤¬°·¤¦¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ä¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î»²²Ã¤òµ¡¤Ë³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¡Ê¤¿¤É¡Ë¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¿õ¼´¿Ø±Ä¤ÎÂç¹ñ¥É¥¤¥Ä¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åì²¤½ô¹ñ¤È¤âÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤È¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¾ô²½¤ò»Ø¸þ¤¹¤ë¹ñÌ±¹ñ²È¼çµÁ¤ò¡¢Ë½ÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦½à·³»öÅªÁÈ¿¥³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉµá¤¹¤ë±¦Íã±¿Æ°¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¡¦·ÐºÑ¡¦·³»ö¡¦À¯¼£¾å¤Î½ÅÁØÅª¤Ê´íµ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë±þÅú¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤ä³ØÀ¸¡¦¶µ°÷¡£¶µ°éÀ©ÅÙ¤ä³ØÀ¸ÁÈ¿¥¤¬¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ï½Å¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¯¸¢¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·³¤ä´±Î½¤ÎÊÝ¼éÇÉ¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤ÎÆ±ÌÁ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ÎÍÌµ¤¬À¯¸¢³ÍÆÀ¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÃø¼Ô¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¾¸°®¡¦»Ù»ý´ðÈ×¡¦Ë½ÎÏ¹Ô»È¤Ê¤É¤ÎÁê°ã¤Ë´ð¤Å¤¡¢6¥«¹ñ¤òÊ¬Îà¤¹¤ë¡£°ÂÄêÅª¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤ÎÆÈ¡¦°Ë¡¢¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤¬¸¢°Ò¼çµÁ¤Ë¼ýÚÌ¡Ê¤·¤å¤¦¤ì¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤È¥Ê¥Á¥º¥à¤¬ÊÂÎ©¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡£
¡¡À¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¾åµ½ô¹ñ¤È¤Î´ØÍ¿¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢¿ÆÏÂÀ¤µ¤¨Í¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯ÆüËÜ¡£Â¾½ñ¤ÇÃø¼Ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤ò¡¢²¤½£¤ËÈæ¤Ù±¿Æ°¤Î¼«Î§À¤¬¼å¤¯¡¢·³¼çÆ³¤Î¾å¤«¤é¤Î¸¢°Ò¼çµÁ¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡Ö½à¥Õ¥¡¥·¥º¥à¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤Ï¡¢ÆÈ¡¦°Ë¤è¤ê¤â¡ÊÆ±°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡ËÅì²¤¤Î»öÎã¤Ë¶á¤¤¤Î¤À¡£ÆÈ¡¦°Ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Åì²¤¤ÈÆüËÜ¤Ç±¦ÇÉ¤¬Àª¤¤¤òÁý¤¹º£¡¢ËÜ½ñ¤ÏÁ°À¤µª¤ÎÂ¾¿Í»ö¤È¤·¤ÆÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½Å¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Michael Mann¡¡1942Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¡Ø¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ï¡¼µ¡¦¶¡Ù¤Ê¤É¡£