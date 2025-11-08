「남친짤（ナムチンチャル）」の意味は？リアコ感満載...！♡【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「남친짤（ナムチンチャル）」の意味知ってる？
「남친짤（ナムチンチャル）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、推しが投稿してくれるとうれしい写真のことです♡
いったい、「남친짤（ナムチンチャル）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「彼氏のような写真」でした！
「남친짤（ナムチンチャル）」は、「彼氏のような写真」を表す韓国語です。
カメラ目線でポーズをきめるような写真とは対照的に、プライベートの何気ない一場面を切り取ったような、“恋人感”のある写真を指しています。
「남친짤（ナムチンチャル）」は他人から撮られる画角が人気ですが、「自撮り」＝「셀카（セルカ）」もうれしいですよね。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
ライター Ray WEB編集部