「남친짤（ナムチンチャル）」の意味は？リアコ感満載...！♡【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「남친짤（ナムチンチャル）」の意味知ってる？

「남친짤（ナムチンチャル）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、推しが投稿してくれるとうれしい写真のことです♡

いったい、「남친짤（ナムチンチャル）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「彼氏のような写真」でした！

「남친짤（ナムチンチャル）」は、「彼氏のような写真」を表す韓国語です。

カメラ目線でポーズをきめるような写真とは対照的に、プライベートの何気ない一場面を切り取ったような、“恋人感”のある写真を指しています。

「남친짤（ナムチンチャル）」は他人から撮られる画角が人気ですが、「自撮り」＝「셀카（セルカ）」もうれしいですよね。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』

ライター Ray WEB編集部