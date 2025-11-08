¡Ö¡ÉÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤Ç¤âºÄÌ³»Ä¹âGDPÈæ¤¬Äã²¼¤¹¤ì¤ÐºâÀ¯´íµ¡¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©¡¡¹ñºÄ¤Î¾Ã²½¤¬¤¹¤Ç¤Ë´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹ñ¤ËËÜÍèµá¤á¤é¤ì¤ëÀ¯ºö¤È¤Ï
ËÜÇ¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¸å¡¢3¥«·î¤ËµÚ¤ÖäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢µî¤ë10·î21Æü¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î³Õ³°¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë·Á¤ÇÈ¯Â¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Â³¤¯24Æü¤Ë¹ñ²ñ¤Ç¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢³°¸òÆüÄø¤òÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ê½Ð¤·¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢11·î4¡Á5Æü¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÏÀÀï¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡È¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡É¾õÂÖ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤¬ÀÚË¾¤¹¤ëµÊ¶Û¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¤Ï¤¸¤á·ÐºÑÀ¯ºö±¿±Ä¤ò¤á¤°¤ë²ÝÂê¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡¢À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐÌ¾ÌÜGDPÈæ¤µ¤¨²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤â¡¢¡ÈºâÀ¯´íµ¡¥ê¥¹¥¯¡É¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼Â¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô¤ÈºâÀ¯±¿±Ä¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²¿¤ÎÊÝ¾Ú¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ºÄÌ³»Ä¹â£Ç£Ä£ÐÈæ¤¬Äã²¼¤¹¤ì¤ÐºâÀ¯´íµ¡¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ËºÝ¤·¡¢¥°¥í¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐÌ¾ÌÜGDPÈæ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËºâÀ¯±¿±Ä¤ò¹Ô¤¨¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥°¥í¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤È¤Ï¡¢¹ñºÄÅù¤ÎÈ¯¹Ô»Ä¹â¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤È¤Ï¡¢¥°¥í¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¤Î»Ä¹â¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ëºÄ¸¢¤Î»Ä¹â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤ÎÀè¹Ô¤¤Î»ë³¦¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¹¤Ç¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÈºâÀ¯´íµ¡¥ê¥¹¥¯¡É¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ò¥°¥í¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ß¤ë¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ß¤ë¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢Åú¤¨¤ÏÈÝ¤À¡£À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐÌ¾ÌÜGDPÈæ¤¬Äã²¼·¹¸þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯´íµ¡¤ò²óÈò¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ë¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤Î¶â³Û¤¬Æ±¤¸¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñºÄ¤ÎÄ´Ã£¹½Â¤¼¡Âè¤ÇºâÀ¯´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤´¤¯Ã±½ã²½¤·¤Æ¡¢1,000Ãû±ß¤ÎÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤òÊú¤¨¤ëA¹ñ¤ÈB¹ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢A¹ñ¤Ï¤½¤ÎÁ´³Û¤ò½þ´Ô³Û¤¬ËèÇ¯¶ÑÅù¤Î10Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÇÄ´Ã£¤·¡¢B¹ñ¤Ï¤½¤ÎÁ´³Û¤ò1Ç¯Êª¹ñºÄ¡ÊÃ»´ü¹ñºÄ¡Ë¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²¾Äê¤·¤è¤¦¡£
Î¾¹ñ¤È¤â¤³¤ì¤«¤é¿·µ¬¹ñºÄ¤ÏÈ¯¹Ô¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ºâÀ¯±¿±Ä¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²áµî¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¹ñºÄ¤Î¸µËÜ¤Î½þ´Ô¤Ë½¼¤Æ¤ëÀÇ¼ý¤âÇ±½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È²¾Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢ËèÇ¯¤Î¹ñºÄ¤Î½êÍ×È¯¹Ô³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢´ûÈ¯¹Ô¹ñºÄ¤ÎËþ´üÅþÍèÊ¬¤ò¼Ú¤ê´¹¤¨¤ë¼Ú´¹ºÄ¤È¤Ê¤ë¡£Á´³Û10Ç¯ºÄ¤ÎA¹ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢Ëþ´ü¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¹ñºÄ¤Ï100Ãû±ß¤ÇºÑ¤à¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢A¹ñ¤ÏËèÇ¯100Ãû±ß¤Î¼Ú´¹ºÄ¤ò»Ô¾ì¤Ë¾Ã²½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢ºâÀ¯±¿±Ä¤ò°ÂÄêÅª¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á´³Û1Ç¯ºÄ¤ÎB¹ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯1,000Ãû±ß¤Î¼Ú´¹ºÄ¤ò»Ô¾ì¤Ç¾Ã²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºâÀ¯±¿±Ä¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡£²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç»Ô¾ì¶âÍø¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢100Ãû±ß¤Î¹ñºÄ¤ò»Ô¾ì¤Ë¾Ã²½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐºâÀ¯±¿±Ä¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëA¹ñ¤È¡¢1000Ãû±ß¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤B¹ñ¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÎºâÀ¯´íµ¡¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤«¤Ï¼«ÌÀ¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤ï¤¬¹ñ¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¹ñºÄÈ¯¹ÔÇ¯¸Â¤ÎÃ»´ü²½¤äÊÑÆ°ÍøÉÕºÄ¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢¤³¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡ÈB¹ñ¡É²½¤ÎÆ»¤ò¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐÌ¾ÌÜGDPÈæ¤¬Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÄã²¼·¹¸þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºâÀ¯±¿±Ä¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë»öÂÖ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ë¤Ï²¿¤é¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÁíºÛÁª»þ¤ËÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¸«¤«¤±¾å¤Î¿ô»ú¤Ï¥°¥í¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢ºÄÌ³»Ä¹â¤«¤éº¹¤·°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ë°ìÈÌÀ¯ÉÜ¤ÎºÄ¸¢¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¹ñÌ±¤ÎÇ¯¶âÀÑÎ©¶â¤ä³°²ß½àÈ÷Åù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÇäµÑ¡¦¸½¶â²½¤·¤Æ¹ñºÄ¤Î¸µËÜ¤Î½þ´Ô¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÇÂÐÌ¾ÌÜGDPÈæ¤ò»»½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¥°¥í¥¹¡¦¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐÌ¾ÌÜGDPÈæ¤è¤ê¤Ï¸«¤«¤±¾å¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹ñºÄ¤Î¸µËÜ¤Î½þ´ÔÇ½ÎÏ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤·¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
À¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹âGDPÈæ¤ÎÀè¹Ô¤¸«ÄÌ¤·¤Î¿Í°ÙÅª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥«¥é¥¯¥ê
¤Ê¤ª¡¢¡ÖºÄÌ³»Ä¹âÂÐÌ¾ÌÜGDPÈæ¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ï¡¢¤½¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ê¬Êì¤ÎÌ¾ÌÜ£Ç£Ä£Ð¤ÎÀè¹Ô¤¤ò¿ä·×¤¹¤ëºÝ¤ÎÁ°Äó¤ÎÀßÄê¼¡Âè¤Ç¡¢¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤Ç¤âÉÁ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÎã¤¬¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÆâ³ÕÉÜ¤¬Ç¯2²ó¡¢¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¤ÎÃæÄ¹´ü¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿ÞÉ½£¶¡Ë¡£Æâ³ÕÉÜ¤Ï¤½¤ÎºÇ¿·¤Î¸øÉ½Ê¬¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2034Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ¡¦ÃÏÊý¤Î¸øºÄÅù»Ä¹âGDPÈæ¤Ï¡ÖÀ®Ä¹°Ü¹Ô¥±¡¼¥¹¡×¤Ç173.6¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö²áµîÅê±Æ¥±¡¼¥¹¡×¤Ç¤âÆ±202.0¡ó¤È¡¢Âµö¡Ê2024Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¸«¹þ¤ß¤Ï201.3¡ó¡Ë¤È¤ÎÂÐÈæ¤Ç¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¿¤«¤â¡¢¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÃÃÊ¤Î¶Û½ÌÅØÎÏ¤Ê¤É¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºâÀ¯ºÆ·ú¤Ï¼«¤º¤ÈÃ£À®¤µ¤ì¤ë¡£ÄãÀ®Ä¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºâÀ¯»ö¾ð¤¬ÆÃÃÊ°²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¥Ð¥é¿§¡É¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î¥«¥®¤Ï¡¢»î»»¤Î·ÐºÑÁ°Äó¤ÎÀßÄê¡Ê¿ÞÉ½7¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡£Ã¼Åª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÁ°ÄóÃÍ¤ò¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤ÆÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢¿ïÊ¬¤ÈÄã¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ì¾ÌÜÄ¹´ü¶âÍø¤¬Ì¾ÌÜGDPÀ®Ä¹Î¨¤òÄÉ¤¤È´¤¯¤Î¤Ï¡¢¡²áµîÅê±Æ¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï2027Ç¯°Ê¹ß¡¢¢À®Ä¹°Ü¹Ô¥±¡¼¥¹¤ä£¹âÀ®Ä¹¼Â¸½¥±¡¼¥¹¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï2032Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ë¡£Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤È¤Î´Ø·¸¤âÁ³¤ê¤Ç¡¢Ì¾ÌÜÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤òÄÉ¤¤È´¤¯¤Î¤Ï¡¢¡²áµîÅê±Æ¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¡¢¢À®Ä¹°Ü¹Ô¥±¡¼¥¹¤ä¹âÀ®Ä¹¼Â¸½¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï2028Ç¯°Ê¹ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ã»´ü¶âÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Äã¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ì¼çµÁ·ÐºÑ·÷¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î·ÐºÑ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔ¼«Á³¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤Á°Äó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤ÌÜÀè¿ôÇ¯´Ö¤ÎÌ¾ÌÜ·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ä¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍøÊ§Èñ¤¬Áý¤¨¤º¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë×ó°ÕÅª¤ÊÁ°Äó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎºÝ¤ÎÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â2034Ç¯ÅÙ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç2¡ó»ß¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¡¢¸½¼Â¤ÎÊª²Á¾ðÀª¤È¤ÏÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤¿³Ú´ÑÅª¤ÊÁ°Äó¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¢¡È¼ÂÎÏÅÙ³°»ë¡É¡¢¡È¸½¼ÂÅÙ³°»ë¡É¤ÎÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¯·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Î»î»»¤â¤Þ¤¿¡È³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¡É¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼Â¤Î·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤Ï¤³¤ì¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÍè¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÆü¶ä¤¬¡¢¼Â¼Á¶âÍø¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤Î¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤òº£¤Ê¤ª¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÀ¯ºö±¿±Ä¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¤µ¤é¤ËÄ¹°ú¤¡¢²ÃÂ®¤·¡¢¤½¤ì¤Ë»Ô¾ì¶âÍø¤¬·òÁ´¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÆ°¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¸½¼Â¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎÃæÄ¹´ü¸«ÄÌ¤·¤È¤ÏÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤í¤¦¡£
ºâÀ¯´íµ¡²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯ÅÙ¤Î¹ñºÄÈ¯¹Ô³Û¤ò¸º³Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬¿Ü
¤Ç¤Ï¡¢»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈºâÀ¯´íµ¡¥ê¥¹¥¯¡É¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤â²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
Åú¤¨¤ÏÃ±½ã¤À¡£º£Ç¯ÅÙ¡¢¼Â¤Ë172Ãû±ß¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤¬¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑÎÏ¸«¹ç¤¤¡¢ºâÀ¯ÎÏ¸«¹ç¤¤¤ÇÂç¤²á¤®¤ë¤æ¤¨¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¾Ã²½¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢¹ñºÄÈ¯¹Ô³Û¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
ËèÇ¯ÅÙÈ¯¹Ô¤¹¤ë¹ñºÄ¤Ë¤Ï¡¢Åö³ºÇ¯ÅÙ¤ÎºÐ½Ð¤ËÀÇ¼ý¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëÊ¬¤òËä¤á¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¿·µ¬¹ñºÄ¡×¤È¡¢²áµî¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¿·µ¬¹ñºÄ¤ÎËþ´ü¤¬ÅþÍè¤·¤¿Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸µËÜ¤Î½þ´Ô¤ËÅö³ºÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇ¼ý¤ò½¼Åö¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¼Ú´¹ºÄ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¿ÞÉ½8¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬²áµî¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¹ñºÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¸Â¤Î¤â¤Î¤¬Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï¼Â¤Ë¡¢Ìó150Ãû±ß¤â¤Î´ûÈ¯¹Ô¹ñºÄ¤¬Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸µËÜ¤òÀÇ¼ý¤ÇÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ú´¹ºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤è¤ê¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡Ê¹ñºÄ¤Î¸µÍø½þ´Ô¤ÎºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¡Ë¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ú´¹ºÄ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤òº£¸å¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¹ñºÄ»Ä¹â¤Î60Ê¬¤Î1¤º¤Ä¤Î¶â³Û¤·¤«ÀÇ¼ý¤«¤é´ûÈ¯¹Ô¹ñºÄ¤Î¸µËÜ½þ´Ô¤Ë½¼Åö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö60Ç¯½þ´Ô¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë°Â½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¶â³Û¤òËþ´üÅþÍè¹ñºÄ¤Î¸µËÜ½þ´Ô¤Ë½¼Åö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼Ú´¹ºÄ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤Ç¯¸Â¤ÇÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÍâÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¼Ú´¹ºÄ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñºÄ¤Î¾Ã²½¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤ï¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯ÅÙ¤Î¿·µ¬¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤òÃå¼Â¤Ë¸º³Û¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ËèÇ¯ÅÙ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¾å¡¢¼ý»Ù¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î²þÁ±¤ò³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ï¤¬¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËºâÀ¯´íµ¡¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë½ÅºÄÌ³¹ñ¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î¹õ»ú²½¤Ç¤ÏÂ¤é¤º¡¢ÍøÊ§Èñ¤ò¤â´Þ¤àºâÀ¯¼ý»Ù¤ò¶Ñ¹Õ¤Ê¤¤¤·¹õ»ú²½¤·¡¢¿·µ¬¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤¬¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë·Á¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ºâÀ¯´íµ¡¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÀÇ¼ý¤ò¾å²ó¤ëºÐ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¼Ú¶â¤òÀÑ¤ßÁý¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏËÜÍè¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â²¤½£½ÅºÄÌ³¹ñÅù¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ºâÀ¯±¿±Ä¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ºâÀ¯ºÆ·ú¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤ÏËÜÇ¯6·î¤Î¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯ÅÙ¤«¤é2026Ç¯ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá´ü¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°ìÄê¤Î¹õ»úÉý¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÄÌ³»Ä¹âÂÐGDPÈæ¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î¿å½à¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤ÎºâÀ¯·òÁ´²½ÌÜÉ¸¤ò·ø»ý¤¹¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¡¢¤³¤Î¼ý»Ù¥Ù¡¼¥¹¤ÎºâÀ¯ºÆ·úÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö
¸åÊÔµ»ö¡Ò¤³¤ÎÊª²Á¹â¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÏÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤òÀèÁ÷¤ê¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹Éü³è¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÈÆüËÜÈÇ¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤È¤Ï¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤³¤ÎÊª²Á¹â¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÏÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤òÀèÁ÷¤ê¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹Éü³è¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÉÆüËÜÈÇ¥È¥é¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤È¤Ï
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
Êè,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Í¥¸,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
»ûÅÄ²°,
Áòº×,
²ð¸î,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Áòµ·