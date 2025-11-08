「いじめ自殺」を追った31年の執念…じつは学校が「黒塗り」だけでなく「議事録改竄」まで行った「隠蔽の全貌」

「いじめ」は、いまもなくならない。期待に胸を膨らませて通いはじめた学校が修羅場と化し、若い命が散らされる痛ましい事例は、これからも起こりつづけるだろう。ならば私たちはいったい、どうすればいいのだろう？

31年前に起きた中学生のいじめ自殺事件の詳細を924ページにわたって報告した『see you again』には、子供のSOSを見逃したことを隠蔽し、組織ぐるみで保身に走った教師たちの姿もつぶさに書き込まれている。

社会の不正や矛盾に鋭く切り込む作品を発表しつづけ、小林篤氏とも親交が深いジャーナリストの岩瀬達哉氏は本作を、「いじめ問題を考えるうえで必要不可欠なテキスト」だと評価する。その具体的な読みどころを、岩瀬氏に教えていただいた。

いまも繰り返される「負のループ」の要因を初めて明らかにした一冊

小学生や中学生が、いじめという「人格破壊ゲーム」によって不登校になる、あるいは自死にまで至る事件はいっこうになくならない。

事件が明るみになるたび、校長や教師たちは記者会見場で深く頭を下げて「いじめを防止できなかったことは痛恨の極み」と謝罪し、それでも批判が収まらなければ第三者による「調査委員会」を立ち上げ、内容空疎な「調査報告書」を公表してきた。おざなりな報告書に納得しない遺族が再調査を求めても、こう釈明するのがパターン化している。

「文科省のガイドラインにのっとった調査が適切におこなわれたものであり、調査に大きな齟齬はなかった。したがって再調査はおこなわない。これから進級や進学を控えた生徒たちのためにも、教室を一日も早く正常化したい。そっと見守ってほしい」

いじめの根絶に真摯に取り組もうとする意欲はなく、ただただ、一日も早く過去のものとして忘れ去りたいとの思いがあるだけだ。

結果、いじめは負のループとなって、どこかの教室で、あるいは放課後のたまり場で繰り返されていく――。

本書は、この複雑で重層的に絡まったいじめの要因を、初めて明らかにした調査レポートである。

遺書には家族への「嫌味」ともとれる言葉が

著者がいじめ問題に取り組んだのは31年前のことだ。

1994年11月、いじめを苦に自殺した愛知県西尾市の中学2年生の事件を、総合月刊誌『現代』のスタッフライターとして取材したことが契機となっている。

わずか13歳で自殺した上之郷清人君（仮名）は、いじめグループから日常的に暴力を受けていて、川でおぼれさせられそうになったり、金銭を脅しとられたりしていた。その総額は約110万円にものぼっている。要求されたカネを工面するため、母親や祖母の財布などから盗んでいたことが発覚、父親から厳しい叱責にあい、ほどなくして自宅の庭の柿の木にロープをかけ首を吊ったのである。

遺書には、いじめがエスカレートしていった様子や、13年間育ててくれた家族への感謝とともに、それとは矛盾する言葉も書かれていた。著者を捉えて離さなかったのは、そんな家族にあてた、嫌味ともとれる言葉だった。

僕は、もうこの世からいません。お金もへる心配もありません。一人分食費がへりました。……（弟も）勉強に集中できます。いつもじゃまばかりしてすみませんでした。しんでおわびいたします。……でもいつか必ずあえる日がきます。その時には、また、楽しくくらしましょう。……see you again

命と引き換えに、少年は何を伝えたかったのか。なぜ、死を前にして「一人分食費がへりました」と書いたのか。なぜ、「see you again」という言葉を残したのか。どうして、エスカレートするいじめを、誰にも相談できなかったのか。

これらの疑問が著者を突き動かしていった。

新聞で報じられた遺書を読んだその日のうちに、著者は西尾市に降り立っている。そしてその日から、上之郷家に通いつめ、両親や祖母、親戚の人々などへのインタビューを重ねていくのだ。同時に、傍観者を決め込んでいたクラスメートや、いじめを薄々は知りながら見て見ぬふりを決め込んできた教師たちのもとへも足繁く通うのである。

「連載記事を単行本に」の誘いを断り、再び現場へ

膨大な取材成果は、「清人君〈いじめ自殺〉の真実」と題され、『現代』誌上に約1年にわたって連載された。精密で詳細な調査レポートは大きな反響を呼び、「いじめ研究」をしている千葉大学教育学部の平塚洋子助教授（仮名）から、教師を目指す学生たちにいじめの実態を講義してほしいと招かれてもいる。

著者のユニークなところは、このとき、単に千葉大の学生に講義するだけでなく、希望者を募り、西尾市の教育関係者などに取材するよう促していることだ。

事件の現場で考える機会を提供するだけでなく、彼ら学生でなければ引き出せない事実があるのではないかと期待してのことだろう（西尾市の教育関係者へのフィールドワークは、事件から10年後にもアレンジされている。

このときは千葉大教育学部の学生7人と、事件当時の教育長との議論をセットし、その模様は本書の「巻末付録」に収録されている）。

『現代』の記事は読者の反響が大きかっただけに、連載終了とともに講談社の書籍部門は、単行本化を勧めてきた。「いまなら売れるから、少しでも早く出そう」――。

しかし著者はこの要望を拒否。そして再び西尾市に舞い戻り、発表予定のないまま追加取材を延々と続けていくのだ。いじめ問題の本質に迫れていないとの思いがあったからだろう。結果、本書の誕生までに31年という時間がかかることになった。

加害者や傍観者が社会人になるまで待ち続けた執念

長い時間をかけて刊行された本書は、二段組で924ページという大部の作品となった。「いじめ問題」の核心にせまる重要事実だけでなく、余計と思える些末な出来事までがギッシリ詰め込まれている。

教師や生徒たちから聞き出した多くの談話のほか、「マル秘」と銘打たれた資料類もほぼ生のまま収録している。情報量が多すぎるきらいがあるものの、「いじめ問題」を考えるうえで必要不可欠なテキストに仕上がっている。

著者の執念の凄まじさは、清人君の月命日のたびに仏前に集っていたいじめの加害者や、傍観者を決め込んでいた級友たちが、社会人や大学生となっても心の奥底に沈めていた思いを、自分の言葉で語れるまで待ち続けたことに表れている。

事件から8年後、再び彼らを訪ね、その言葉を引き出しているのだ。

学校の「あきれた弁明」をも明らかに

編集者のあいだでは「伝説のルポライター」とも称されている著者は、教育委員会や教師たちが隠し続けてきた秘密をも暴いた。「調査報告書」には欺瞞が盛り込まれていたうえ、「職員会議議事録」には改竄（かいざん）までほどこされていたのである。

事件当時、情報公開によって入手できた「調査報告書」は、黒塗りだらけで意味不明のものだった。その黒塗り部分を剥がすべく関係者を訪ね歩くなか、熱意にほだされたひとりから、黒塗りのない「調査報告書」だけでなく、書き換えられていない「（生徒）指導案」や「職員会議の議事録」を入手していたのだ。

守秘義務違反に問われる危険をかえりみることなく、この関係者が資料類を提供したのは、いじめの根絶に取り組もうとしない教師たちにうんざりしていたからだろう。

提供された資料には、ただただ、開き直りを見せる教師たちのあきれた弁明が記されていた。

＜われわれは問題児たちに懸命に働きかけ指導・対応していた＞

＜（生徒が）本当のことを言わないから、いじめには気が付かなかった、だから学校の責任を問われても困る＞ ――。

閉塞する空気、白ける生徒たちの本音も

このような教師たちを、冷ややかな目で眺めていたのは当時の生徒たちだった。ヤンキーだった生徒のひとりは、白けた調子で語っている。

「俺らは中卒で働くんだから、毎日好きに遊べるのは中学が最後でしょう。なら自分の人生、好きにやらせてよって、それだけ。だから俺に身体張ってこないヘタレ教師には、べつに手を出さなかった」

実際、からだを張らない教師のもとで、いじめは蔓延（まんえん）していくのである。

いじめグループにパシリとして使われていた生徒も、いじめについて問いかける新聞記事を配布しただけで、何も行動を起こさなかった、担任の女性教師への不信を述べている。

「本気で動くんだったら話は別ですが、結局のところ……僕たちにあの記事を読ませただけで、あと何もしないまま終わってしまったんですよ。（その後、自殺することになる）清人は何も言ってませんでんでしたが、僕たちパシリは、あれって何だったのって肩すかしを食らった感じでした」

著者が入手した女生徒たちの交換日記からは、この閉塞した空気感がよりリアルに伝わってきた。

家族との信頼関係をも壊しかねない踏み込み

一方で著者は、上之郷家が「墓場まで持っていかなければならないと思っている家の秘密」をも解き明かしていく。

家族のプライバシーに深く立ち入り、両親の生育歴や、旧家である上之郷家に潜んでいる「タブー」を掘り起こし、両親の感受性や性向が、子供の主体性を奪い、家庭のなかで居場所を失わせ、孤独のうちに死を選択させたのではないか。そんな疑問をも追究している。

取材を受ける側が信頼して事実を語るのは、相手が注ぐまなざしや、質問の仕方から、自分が理解してもらっていると感じとれるからだ。その信頼関係をあえて壊すかのようなプライバシーへの踏み込みは、ノンフィクションとしてではなく「フィクション」と銘打たなければ、書けなかったということだろう。

膨大な事実を積み上げてきた本書を、プロローグでは「いじめの問題を読者と一緒に考えていくために、筆者が創作した物語」と断っている。

「いじめの構造」を多面的に解き明かした著者の執念と力量には、まさに舌を巻く以外にない。しかし、それ以上に感心させられたのは、著者を支え続けてきた編集者の熱意である。

真実探求は書き手の仕事であっても、書き手を支える編集者がいなければ何事もなしえない。本書は、SNSの台頭などによって月刊誌『現代』が休刊になったいま、『現代』がいかに重要なメディアであったかを思い起こさせてくれる、雑誌全盛時代へのオマージュでもある。

岩瀬 達哉（いわせ・たつや）/1955年、和歌山県生まれ。ジャーナリスト。2004年、『年金大崩壊』『年金の悲劇』（ともに講談社）により講談社ノンフィクション賞を受賞。同年「文藝春秋」に掲載した「伏魔殿 社会保険庁を解体せよ」で文藝春秋読者賞を受賞。2020年『裁判官も人である 良心と組織の狭間で』（講談社）によって日本エッセイスト・クラブ賞を受賞した。最新刊は『キツネ目 グリコ森永事件全真相』（講談社）。

他の著書に、『われ万死に値す ドキュメント竹下登』『血族の王 松下幸之助とナショナルの世紀』（ともに新潮社）、『新聞が面白くない理由』『ドキュメントパナソニック人事抗争史』（ともに講談社）などがある。

