「よき…」つまみ食いすら愛おしい！「今が一番幸せ」と断言した親の尊すぎる想いに13万人が涙腺崩壊【ママリ】

つまみ食いされても「今が一番幸せ」理由に13万いいね

ご紹介するのは初芽🎬映画好き(と思ってる人)(@hatsume1122)さんが投稿したあるエピソード。皆さんが思う幸せの瞬間はどんなときですか？それぞれ思う幸せの形があるでしょう。その幸せがふとした瞬間にかなうと、とても大きな喜びを感じますよね。初芽🎬映画好き(と思ってる人)さんも子どものころから夢に描いていた光景があったといいます。その場面を想像して、ぜひほっこりしてください。

娘のリクエストで晩御飯に唐揚げを揚げてたんだけどさ、



揚げたての唐揚げを6歳の娘につまみ食いされた。

これは私が昔からずっと夢に思い描いてた光景だ。

今が人生で1番幸せかもしれぬ。

作った料理を喜んでもらえることはうれしいですよね。つまみ食いされるほど楽しみに思ってくれたことも、初芽🎬映画好き(と思ってる人)さんにとって幸せだったことでしょう。この光景は思い描いた幸せを感じることができる場面だったのですね。



この投稿に「つまみ食いされて母が怒られなかったわけが分かった」「いい光景！」などのリプライが寄せられました。想像するととてもあたたかい家族の一場面。読むだけで幸せになれる、家族の日常を切り取ったすてきな投稿でした。

知らないおじさんに「話しかけてきて」わが子の要求に2万いいね

ご紹介するのはパナ子◆鬼ババアからの脱却◆(@hGGvJf2U2mZ6Cn6)さんが投稿したあるエピソードです。わが子から無茶ぶりをされて困った経験がある人はいますか？「なぜ？」「今？」と思うような、子どもならではの無茶ぶり。全く意味がないことだってしょっちゅうあります。困るけど、とてもおもしろいですよね。



投稿者のパナ子◆鬼ババアからの脱却◆さん。公園で遊んでいたら、突然わが子の無茶ぶりにあいました。

公園で居合わせた知らないお父さん(娘さん連れてる)を見て6才。

6才「おかーつぁん、あのおじさんに ちょっとはなしかけてきて」

母「え…なんて？」

6才「いちごって たかいでつよね～って」



無理😂

お母さんそんな陽キャじゃないから！

ごっこ遊びの延長なのか、子どもと仲良くなりたかったのか…真意は分かりません。このやりとりの前段階を知らないで、いきなりこんなことを話しかけられたら、さすがに身構えてしまうかもしれませんよね。(笑)



この投稿に「どういう発想？」「これはハードルが高い」などのリプライが寄せられました。子どもの不思議な無茶ぶりは、いつもびっくりさせられますよね。面白くてかわいい投稿でした。

箸の使い方が苦手な息子、放課後デイで語った話に6万いいね

ご紹介するのはゆっこりん🦖🤍(@yukkorin225)さんが投稿したあるエピソード。子どもは大人が思っている以上に繊細で、敏感に人の気持ちを感じ取ることがあります。届いていないように思える感情も、実はしっかり子どもに届いているのかもしれません。



投稿者のゆっこりん🦖🤍さん。お箸トレーニングの気持ちを、子どもに見抜かれていたと言います。

なんかさー、息子、お箸ちょっとだけ苦手なんだけどさ、デイで先生に「ママに教えてもらったことある？」って聞かれた時に、

「多分ら僕が偏食だから、食べるの嫌にならないようにうるさく言わないでいてくれたと思う」って言ったんだってー。

いや、そうなんだけどね。伝わってたのね、、

ここまで気持ちを見抜かれているとは驚きですね。子どもは思った以上に、鋭く親の気持ちを察するものです。自分が寄り添っていたつもりだったけど、実は逆に子どもが寄り添ってくれていた、ということがあるのかも。



この投稿に「お母さんの配慮に気づけている優しい子」「愛情が息子さんにちゃんと届いているんですね」などのリプライが寄せられました。言葉にしなくても、ちゃんと愛情は届ているんですね。これからも、子どもを信じて思い切り愛情を伝えてあげましょう。

