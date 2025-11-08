「新宿アルタ前で土下座させられて…」失踪した人は、どんな人生を送るのか？　失踪者たちに聞く【壮絶な人生】

「もう嫌だ、逃げ出したい……」誰でも、家族や仕事、学校で追い詰められ、苦しい時はある。そんなとき、本当に失踪してしまう人がいる。謎に包まれた失踪者たちの半生に迫る！

年間8万人にも及ぶ失踪者たちの苦悩

「仕事がない。お金がない。分割払いか自己破産か……。もう面倒くさいからいいや。逃げよう」

'18年、アパートの家賃さえ払えなくなり、人生2回目の「失踪」をした西田英樹さん（仮名・57歳）は、当時の心境をそう振り返る。

今は、勤務先の動画配信会社に頼み、なんとかオフィスに住まわせてもらっている。25歳で親元を離れて以来、実家には一度も帰っていない。

「関西から東京まで逃げてきたのだから、結果を出さないと実家に顔を出せない」

そう語る西田さんの表情には、長い失踪生活の疲れと、哀愁がにじんでいた―。

年間8万人。これは日本における行方不明者の数だ。親族などから警察に届け出がなされた行方不明者には、事件や事故に巻き込まれた人だけでなく、自ら逃げ出した「失踪者」も数多く含まれる。失踪者を取材した『ルポ失踪』の著者・松本祐貴氏が語る。

「高校の一学年200人のうち1人くらいは失踪者がいる可能性があります。失踪の理由は借金や家族不和、劣悪な仕事などさまざまですが、生育歴や家庭に問題のある人が多い印象です」

失踪した人は、なぜ逃げ出して、何を思い、暮らしているのか。謎に包まれた失踪者たちの人生に迫った。

新宿アルタ前で土下座させられる

冒頭の西田さんが最初に失踪したのは、口うるさい父と継母に精神的に追い詰められたからだった。失踪後、大阪でテレアポの仕事にありついたが、数ヵ月もしないうちに辞め、夜逃げして上京した。

AV業界に興味があった西田さんは、雑誌に掲載されたAVメーカーの連絡先に片っ端から電話をかけた。

「アダルトビデオに出演してみたいんです。お願いします」

念願かなって最初にもらった仕事では、新宿アルタ前で土下座させられた。道行く女性にセックスを頼み込む企画だ。だが、成果はゼロ。日当5000円をもらった。

失踪した後の後悔

上京当初はアルバイトで食いつないだ。スポーツ新聞の「ゲイ男優募集」という三行広告に応募して、カメラの前で男と行為をして7000円をもらったこともある。

その後、'90年代にAVメーカーが乱立して作品が急増、西田さんもAV男優として活躍できるようになった。

「最盛期は月収50万〜60万円はありました。僕のような取り柄のない人間でも、それぐらい稼げたのはジャパニーズドリームでした」

しかし、'10年代に仕事が減り、収入も激減。'18年に2回目の失踪をする。

実は子供の頃、西田さんの実母もスナック経営に失敗して失踪している。

「失踪癖は母譲りかもしれません」

そう西田さんは自嘲気味に笑う。一番の後悔は、育ての親ともいえる祖母の死に目に会えなかったことだ。

大手を振って故郷に帰るために、西田さんは今、なんとか成功の機会をうかがい続けている。

