上方での「西軍挙兵」を知った徳川家康はどのように動いたか？…対応を命じた諸将が、じつは「西軍」だった！

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

発売即重版が決定した講談社現代新書『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈【関ヶ原の戦い】西軍の中心人物に石田三成はいなかった？…徳川家康を弾劾し、クーデターを計画していた「真の人物」〉に引き続き、 反乱を知った家康はどうしたかという点について詳しくみていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

家康、上方の異変を知る

毛利輝元が大坂城西の丸に入り、西軍が伏見城の攻撃を開始した7月19日に時間を戻す。前章で記したように、この日の午後４時ごろ、家康の側近・永井直勝が大坂の増田長盛からの「急ぎの書状」として、大谷吉継が体調をくずして美濃の垂井で養生しており、石田三成は会津への出陣を拒否しているという噂である、という「情報」を受け取った。直勝がこの書状を見せると家康は、書状の写しをとって宇都宮にいる会津討伐軍の諸将へ送るように指示したことも前章で記した。

翌20日になると、大坂の異変を伝える書状が次々と届いた。それらはいずれも7月12日付か13日付で、石田三成と大谷吉継の行動について知らせるものだった。そのなかには「三成・吉継が不穏な動きをしているのを瑶甫恵瓊は毛利輝元の指示であると言いふらしているが、毛利輝元は関係ない」とする益田元祥（毛利家家臣）の書状もあった。

家康はこのとき初めて、上方でなんらかの異変が起きていることを知った。この日、家康は東海道を東へ向かっている福島正則に、単身、江戸へ来るように指示した。

徳川家康から福島正則への書状

早くもその場所までの出陣、ご苦労です。何者かが上方を騒がせているという雑説がありますので、率いている人数は上方へ向かわせ、あなた自身はこちら江戸へ来てください。くわしいことはすべて黒田長政と徳永寿昌（ながまさ）が説明します。

長束正家が示したスケジュールによれば、このとき福島正則ら尾張衆は7月11日に熱田を出発したあと、18日に蒲原で２日分の兵糧を受け取って、さらに東へ進んでいたはずだ。この書状は20日に相模あたりで受け取り、正則は指示どおり人数を尾張へ帰国させたうえで、自身は江戸へ向かったと考えられる。

21日、正則が江戸に到着すると家康は、上方での異変への対応を指示して、正則を居城の清須へ帰らせた。そして自身は、江戸を出発して宇都宮へ向かった。

ノート 家康は福島正則をいつ江戸に呼んだのか

家康が正則に江戸へ来るように命じた書状は原本が残っておらず、写本によって日付がまちまちである。白峰旬氏は『福島家系譜』所収文書の日付（7月19日）が正しいとし、この日、「家康は正則を宇都宮方面から江戸へ呼び戻した」とされた（白峰2012）。そうだとすれば、正則は7月25日に小山でおこなわれた談合には参加していなかったことになる。しかし本多隆成氏はこの説を批判し、『武徳編年集成』所収文書の日付（7月24日）が正しいとして、この日、「家康は宇都宮方面へ進軍中であった福島正則を小山へ呼び戻した」としている（本多2012）。筆者は両氏が示した史料を検証し、「7月19日、家康は正則を駿河・相模の国境付近から江戸へ呼びよせた」とする見解を提示した（高橋2022）。現時点で、白峰氏は筆者の説に同意を示され（白峰2022）、本多氏は否定的見解を示されている（本多2022）。

7月20日、加藤貞泰（さだやす）（美濃黒野４万石の領主）が家康に上方での異変を通報してきた。貞泰が出陣を延期したことを家康は事後承諾し、織田秀信（岐阜13万石の領主、このとき岐阜にいた）とともに事態に対処するように命じた。

徳川家康から加藤貞泰への書状

そちらで雑説があるため会津出陣を延期するとのことですが、妥当な判断でしょう。織田秀信とよくよく相談して、事態に対処するように。くわしいことは加藤成之が説明します。

徳川家家臣の加藤成之による添え状は以下のとおりである。

加藤成之から加藤貞泰への添え状

そちらで雑説があるため、会津への出陣を延期するとの報告を受け、家康様は「妥当な判断である」とおっしゃっています。家康様は「油断することなく、織田秀信殿と連絡をとりあって対応するように。加藤光直殿（貞泰の弟）は病気が治り次第、人質として江戸へつかわすように」と命じられました。こちら（江戸）の状況は、きのう7月19日、徳川秀忠様が出発し、あす21日、家康様が出馬するところです。くわしいことは追って指示します。

添え状に名前が出た徳川秀忠は、7月22日に古河（こが）で、大坂の滝川雄利（伊勢神戸２万石の領主）から「雑説」についての報告を受け取った。秀忠から雄利への返書は以下のとおり。

徳川秀忠から滝川雄利への書状

くわしい報告を送ってくれて祝着です。会津表への出陣は順調で、きのう7月21日、家康が江戸を出馬しました。わたくしは7月19日に江戸を出発し、きのう（21日）、古河に着きました。会津攻めはすぐにすむことでしょうから、安心してください。そちら上方で雑説があるとのことですが、あなたと奉行衆（増田長盛・長束正家・前田玄以）が連絡をとりあって対応すれば問題はないとのことで珍重です。

秀忠は、上方における雑説は、増田長盛・長束正家・前田玄以らによってすぐに鎮圧されるものと予想していた。

三奉行を信じていた家康

不確実な情報により西軍を石田三成と大谷吉継による小規模な反乱であると認識していた家康は、7月21日、予定通り江戸を出発して鳩谷（はとがや）に着いた。以下、22日岩槻、23日古河、 24日小山と進み、そこで2日間とどまった。この間の23日に、雑説に対応するため会津攻めを当面、中止することを決め、伊達政宗と最上義光にその旨を命じる書状を送った。

徳川家康より伊達政宗・最上義光への書状

石田三成と大谷吉継が才覚をもってあちこちに触れ状を送り、雑説をひろめているようです。会津攻めは、当面の間中止とします。状況については、こちらからさらに知らせます。大坂はこちらの味方で、対応を手堅く指示してあります。3人の奉行からの書状を送りますので、読んでください。

義光は8月1日もしくは2日に、政宗は8月3日に、この中止命令を受け取った。

7月25日、家康は三成の居城・佐和山を攻めるため、上方にいる長束正家に兵站を準備するよう指示した。

徳川家康から長束正家への書状

このたび、佐和山の石田三成・大谷吉継らを攻めるために向かった人数に兵糧を渡してください。おおかた8万人ぐらいが向かいましたので、その心づもりでいてください。なお、兵糧は近江の水口で渡してください。

この時点で「自分に叛旗を翻したのは石田三成と大谷吉継」「毛利輝元は瑶甫恵瓊にかつぎ出されただけ」「増田長盛・長束正家・前田玄以の三奉行は忠実な味方」と認識していた家康は、正家に水口を拠点として佐和山を攻撃するよう命じたのだ。

これで西軍への対応は十分であると考えた家康は、26日、小山を出発してふたたび会津方面に向かい、その日のうちに宇都宮に到着した（『戸田左門覚書』『慶長年中卜斎記』ほか）。小山は結城秀康の領地であり、宇都宮は蒲生秀行（宇都宮18万石の領主、侍従）の居城にあたる。会津攻めの先陣には、この2人の領主が予定されていた。

同じ日、家康は近江の大津にいた京極高次に書状を送り、大津城の防御を固めるよう指示した。

徳川家康から京極高次への書状

きょう7月26日より、人数を上方へ向かわせました。わたくしもかならず上洛しますので、大津をいよいよ堅固に守ってください。京極高知を先手に加えましたので、すぐにも援軍として大津に入るでしょう。使者として山城忠久（豊臣家家臣、秀吉の元側近）を差し遣わしましたが、先に飛脚をもってこの書状を送ります。

さらに同じ日、家康は田中吉政に、佐和山を攻めるにあたっての細かい指示をあたえた。

徳川家康から田中吉政への書状

このたび佐和山を攻めるにあたって、戦禍を恐れて山入りした現地の領民には、これまでどおりの暮らしができることを約束し、帰ってくるよう申し付けるように。

7月25、26日に徳川家康が「西軍」に対応するよう申し付けた諸将は、福島正則・徳永寿昌・黒田長政・長束正家・田中吉政・京極高次・京極高知・加藤貞泰・織田秀信らであった。このうち先鋒には、織田秀信と福島正則が予定されていた。

7月27日、家康は藤堂高虎の進言にしたがい宇都宮から小山まで引き返した（『戸田左門覚書』『藤堂家覚書』『慶長年中卜斎記』ほか）。同じ日、宇都宮にいた榊原康政は、秋田実季にこのように状況を説明している。

榊原康政から秋田実季への書状

上方において石田三成・大谷吉継らが徳川家康様を裏切りましたので、大坂よりおふくろ様（淀殿）や、増田長盛・長束正家・前田玄以の三奉行、前田利長らが家康様に、早く上洛してほしいと言ってきています。そのため家康様は三成・吉継らを成敗しようと、会津攻めのためにこちらへ来た者たちを引き連れて、上方へ向かいました。会津方面への対応は徳川秀忠様に申し渡されましたので、安心してください。わたくしもこちら宇都宮に残るように言われていますので、また変わったことがあればお知らせします。

＊

さらに〈徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか〉の記事では、西軍の首謀者と、クーデターの全貌をみていきます。

【つづきを読む】徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか