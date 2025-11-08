百済があえて倭に接近した「外交上の強い思惑」…その時の「倭王」は誰だったのか、「3人の候補」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

倭と百済の通交が成立した（370年前後）

奈良県天理市の石上神宮（いそのかみじんぐう）に伝わる「七支刀（しちしとう）」（身の左右に枝刃が3本ずつ段違いに付いた剣）には、表裏合わせて61字からなる銘文が刻まれている。「百済が倭に贈った」というのが骨子であるが、詳細についてはさまざまな解釈がある。

まず、銘文の冒頭にあるこの剣の製作年は「泰□4年」と読める。異説はあるが、中国南朝・東晋の「太和（泰和）4年」、すなわち西暦369年とみる人が多い。いっぽう、『日本書紀』には、西暦372年とされる神功皇后52年に、百済から「七枝刀（ななつさやのたち）」がもたらされたとの記述がある。この「七枝刀」は、石上神宮の七支刀である可能性が高い。つまり、369年から372年にかけてのころ、倭と百済との間に正式の通交が成立するという出来事があって、七支刀はその記念の品であったと考えられるのである。

倭と百済の通交成立の背景には、東晋の存在をみる意見が多い。たとえば、古代文献史学の山尾幸久氏は、七支刀の原型となる品（原七支刀）が東晋から百済に授けられ、さらにそれを百済が模造して倭王に送達したとする（山尾1983）。また、朝鮮古代史の浜田耕策氏は、山尾説を受け、百済が、対立する高句麗との対抗上、東晋の傘下（冊封関係下）に入ったことを前提に倭とよしみを通じたものと考えた（浜田2005）。つまり、「高句麗対百済」の対立軸と、「東晋-百済-倭」という外交ラインが成立したということである。百済の手引きでこのラインに位置づけられることによって、倭は東アジアの国際舞台に公的に登場した。文献史学の成果からは、そのように考えることができる。

『日本書紀』の記述は、もとよりすべてが真実とはみなせないが、「七枝刀」渡来（372年）の8年ほど前から、百済は、金官加耶と同じ加耶の一国をなす「卓淳（とくじゅん）国」を仲立ちにして倭との通交をはかろうとしていたと書かれている。金官加耶との盛んな品々のやり取りは、倭と加耶とのあいだに、すでに密接な交流関係が成り立っていたことの証拠である。したがって、この関係を利用して、百済が倭に接近をはかってくる動きが360〜70年代に生じていた可能性は、考古学からも十分にうなずける。

当時の百済は、北の高句麗との戦時下にあった。七支刀が作られた369年には高句麗が攻め込んでくるも撃退し、倭に七支刀が届く前年の371年には、百済は逆に高句麗に攻め入って故国原王（ここくげんおう）を戦死させた。このような緊迫した時局のもと、百済があえて倭に接近したのは、外交上の強い思惑があってのことだったにちがいない。

さらに『日本書紀』によると、「七枝刀」とともに、倭に対する鉄の供給を百済は約している。鉄が倭に産出しないことを前提とした提案とみられるが、基幹資源である鉄を、同盟の相手と期した相手にとはいえ供給するのは、リスクをおかしてまで倭から得たい切実な何かがあったからであろう。右に述べた高句麗との触発的な緊張状態を考えると、それに対する倭の支援を取り付けるためと考えるのがもっとも自然であろう。この支援が、たんに政治的な姿勢表明にとどまるのか、派兵のような軍事的実質をともなったのかについては、さかんな議論がある。文献史学の吉田晶氏は「軍事的援助」があったとみた。対して、鉄の交換物を米と想像し、政治や軍事の影をいっさい排除して考える東潮氏のような意見もある（東2006）。ただ、後でくわしく述べるように、この時期から倭の武器や武具が著しく革新され、発達することから、七支刀が示す百済との通交成立の背景には、ある程度の軍事的な背景を考えておくべきであろう。それについても後で吟味する。

そのときの「倭王」とは、誰だったのか？

七支刀の銘文をくわしく読むと、百済が七支刀を給した相手は「倭王」と書かれている。百済は、倭と交渉するにあたって、外交の代表権者としての「倭王」を見立てる必要があった。しかし、370年代に入るころの倭は、ヤマトとカハチにそれぞれ巨大前方後円墳を築くことになる5人ほどの門閥氏族長が並び立ち、「諸王の割拠」（今尾2014）ともいうべき状態であった。百済から「倭王」とされて七支刀を得たのは、そのうちの誰であったのだろうか。あるいは、それ以外に「倭王」がいたのだろうか。

候補は3人いる。1人目は、七支刀が伝えられた石上神宮を領域の北端に含むヤマト南東部の門閥氏族の長。この時期にもっとも長い墳丘をもつ渋谷向山に葬られた人物である。渋谷向山は、現在「景行（けいこう）天皇陵」に治定されており、景行は、『日本書紀』によると、七支刀がもたらされたときにはすでに死去して久しいことになる。そのこと自体は、歴代の最大規模前方後円墳を「大王墓」とみなすこと自体、根拠にも論理にも欠けるので問題にはならない。ただ、このヤマト南東部の門閥氏族は渋谷向山を最後に衰えてしまい、後に続いていかないことも事実である。

2人目は、『日本書紀』で、七支刀が渡来したおりの倭の統治者とされる「神功皇后」の陵に治定された5社神に葬られている人物。「神功皇后」は実在性を疑う人が多いが、5社神はこの時期でもっとも高い墳丘をもつ巨大前方後円墳で、葬られている人物は、ヤマト北部の門閥氏族の権威がピークに達したときの長であることは確かである。

3人目は、この時期以降に群を抜いた規模に発展していく古市古墳群の、いわば祖となった津堂城山に葬られた人物。すなわちカハチに分派した新興門閥氏族の初代の長である。墳丘の本体の長さは200メートルと右の2つに劣るが、初めて本格的な二重の周濠をもち、それを含めると、もっとも広い面積をもつ巨大前方後円墳ということになる。

考古学からは、これ以上は絞れない。もとより、後でくわしく述べるように、その世代で最大の前方後円墳を築いた門閥氏族の長が、つねに「倭王」の地位につけたとは限らないので、古墳の規模から「倭王」の候補を挙げていくことには限界がある。

ただ、七支刀が来た372年ごろをきっかけとして、カハチの門閥氏族がほかをしだいに圧倒し、いわゆる「倭の五王」を輩出するほどの地位を確立していったことは重視すべきであろう。「倭の五王」が使いを送った宋や斉と同じ中国南朝（東晋）の息がかかった七支刀の「倭王」の地位を得たことが、南朝との通交を軸とするその後の政治体制への起点になったと理解されるからである。七支刀は、当初はヤマトの門閥氏族にもたらされたのだとしても、そこに記された「倭王」の地位は、分派などを経てカハチの新興門閥氏族へと引き継がれた。このことが、4世紀の第44半期の到来（数字上の目安では375年ごろ、年代については次に詳述）をもってその始まりとされる、「古墳時代中期」という新しい歴史段階を拓いていったのである。

