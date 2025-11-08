３位「ベッド・布団」、２位「庭・駐車場」…自宅の中で「転びやすい場所ランキング」１位はどこ？

転倒のリスクは自宅のあちこちに

住み慣れたはずの自宅のあちこちに、転倒のリスクは潜んでいる。

2020年に消費者庁が発表した調査結果によると、65歳以上の転倒事故の50％近くが、自宅の中で起こっているという。福島県立医科大学教授で、転倒事故に詳しい安村誠司氏が話す。

「我が家ではつい気が緩んでしまうかもしれませんが、家の中のどこであっても、転倒のリスクはついて回ります。手すりなどである程度までは対策できるものの、『絶対に安全』とは言い切れないのが現実です」

ではいったい、自宅のどこで転倒事故が起こっているのか。前出の調査によると、約19％を占めているのが浴室・脱衣所だ。

使われている床材の劣化が進んだり、シャンプーや石鹸の成分が付着したりすると、ただでさえツルツルしている浴室の床がさらに滑りやすくなる。

「床だけでなく、実は浴槽内で転ぶケースもまま見られます。とくに床に滑り止めがない浴槽だと、出るときにしっかりと立ち上がれず、足を取られてそのまま転倒してしまうわけです。浴室内に手すりを取り付けて、浴槽には滑り止めマットを敷くだけでも、こういったリスクは軽減できます」（安村氏）

たった数センチの襖の敷居で……

もうひとつ、よくある原因は、段差につまずくこと。

花壇の縁石や駐車場の車止めなど、目につきやすい十〜数十センチの段差はもちろん、家の中にあるわずかな起伏も危ない。

「年齢とともに脚の筋力が衰えてくると、つま先をしっかりと上げられなくなって、足を引きずるように歩く人が増えてきます。そうなるとちょっとした段差であっても、つま先が引っかかって転倒する人が増えるわけです。

廊下から和室に入るときの数センチの段差や、襖の敷居でも転びかねません。また畳と畳の間にあるわずかな隙間も、足を取られないように注意しましょう」（安村氏）

転びやすい「危険ポイント」は、まだまだ自宅の中に潜んでいる。後編記事『実はベッドより「布団」が危ない…自宅に潜む「転びやすい危険ポイント」を大公開！』で引き続き紹介しよう。

「週刊現代」2025年11月10日号より

