戸田恵梨香の「細木数子化」が進行中…ドラマ化で囁かれる「えげつない舞台裏」

細木数子の実写ドラマ化の主演に

戸田恵梨香（37歳）が、1月期ドラマでTBSの日曜劇場に初出演することが話題だ。

作品名は鈴木亮平（42歳）が主演を務める『リブート』で、同作で鈴木は善悪を行き来する1人2役に挑戦。戸田は主人公に手を貸す謎の公認会計士役を演じるという。

「鈴木さんは『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（'21年）、『下剋上球児』（'23年）に続いて日曜劇場では3作目の主演となります。今作で脚本を務めるのは『MER』の脚本も手がけている黒岩勉氏。日曜劇場は、民放キー局のドラマ枠の中では年間を通してトップクラスの視聴率を記録しているので期待できます。その上、今年公開された『MER』の劇場版最新作が興行収入52億円を突破するヒット作となっただけに、新ドラマもヒットが期待されます」（放送担当記者）

ドラマの放送発表の際、戸田は《脚本をいただき読み込むほど、物語の先が全く想像できず、一視聴者としてワクワクしました》《登場人物全員が嘘をついており、何が真実で何が嘘なのか、最後まで分からない点が大きな見どころです》とコメントを寄せ、期待を膨らませた。

戸田は'20年10月に俳優の松坂桃李（37歳）との結婚し、'23年5月には第一子を出産したことを発表。出産後、民放キー局では初の連ドラ出演となるわけだが、すでに話題作の撮影を終えていたのだ。9月には、一時期テレビ番組に引っ張りダコとなっていた人気占い師で'21年11月に亡くなった細木数子さんの半生をドラマ化した『地獄に堕ちるわよ』で戸田が主演を務め、来年にはNetflixで世界独占配信されることも発表されている。

細木といえば、'00年代前半に「アンタ死ぬわよ！」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードを放ち、テレビ界を席巻、圧倒的な人気を確立。「六星占術」に関する著書は、「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界記録を樹立している。

見た目が細木と違い過ぎて……

「作品では、欲望のためには手段を選ばず、それでも人を強く引きつけずにはいられない波乱万丈な細木さんの人生を描くのだとか。細木さんが高校を中退した17歳から、テレビ出演などで大ブームとなる66歳までの半生を、徹底したリサーチを元に緻密かつ力強い映像で活写しているといいます。

ネトフリといえば、テレビや映画ではコンプラ的にアウトな描写でギリギリまで攻めることで有名。多額の負債を抱えた歌手の島倉千代子さんの後見人に名乗りを上げて10億円以上を手にしたり、墓の購入に関して霊感商法ばりの損害賠償を求める訴訟を全国各地で起こされ、巨額の借金を抱えることになったなど『負』の部分、さらには、過去の男性関係も赤裸々に描かれているはずです」（芸能記者）

特徴的な髪形に恰幅のいい体格にすさまじい目力など、一度見たら忘れられないビジュアルも、細木数子がテレビでブレイクした要因だと思われる。しかし、9月の発表時、黒い衣装をまとった戸田が演じると思われる細木さんが振り返る劇中のものと思われるビジュアルが公開されたが、以前から細身だった戸田との体形の変化が感じられなかった。

「昨年、ネトフリで配信されブームを巻き起こした『極悪女王』では、主演のゆりやんレトリィバァ（35歳）らキャスト陣はトレーニングと食事管理で軒並み増量。見事にレスラー役を演じました。戸田さんも、製作サイドがしっかり管理して細木さんの体形に寄せるのはアリだったのでは。その部分では作品への期待度は微妙ですが、そうしなくても、戸田さんはこれまで培った演技力で細木さん像に迫れる自信があったのかもしれません」（同）

まだまだ先だが、『地獄に堕ちるわよ』の配信後の反響が気になるところだ。

