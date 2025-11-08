俳優・新井浩文（46）が芸能活動を再開することがわかった。12月22日〜28日に東京・下北沢「ザ・スズナリ」で上演される一人舞台「日本対俺2」の日替わりゲストに出演が決まり、本作で舞台復帰を果たす。

【写真】衣服がダボダボに見えるほど痩せていた、仮釈放後の新井浩文（全身）。降谷建志がストーリに投稿した新井出所後の1枚も

同舞台は、劇作家・赤堀雅秋氏による一人芝居と、映画監督・山下敦弘氏によるロードムービーが交互に展開される構成となっている。総合演出にはNetflix『地面師たち』などで知られる大根仁氏が決定。ほか、日替わりゲストには田中哲司、荒川良々、間宮祥太朗らが揃うなか、新井は12月28日の千秋楽にゲスト出演する。

振り返れば、名バイプレイヤーとして知られる新井が表舞台から姿を消したのは、2019年2月。突然の逮捕報道がきっかけだった。スポーツ紙記者が語る。

「新井さんは、2018年に自宅で派遣型マッサージを利用。その際に30代女性に対して頭を押さえつけるなど乱暴をはたらき、無理やり性交した強制性交の容疑で2019年に逮捕されました。2019年12月、東京地裁で懲役5年とした一審判決後に、被害者女性に慰謝料300万円を支払い、和解を成立させています。このことが考慮され、2020年12月に1年の減刑となり、懲役4年の実刑判決が確定しました」（スポーツ紙記者）

仮釈放後に激痩せ姿で…

静岡刑務所に収監されていた新井だったが、2024年7月には仮釈放となっている。NEWSポストセブンは当時、新井に直撃している。

同年7月下旬の夕方過ぎ、新井は黒いハットを目深に被り、Tシャツにサンダルというラフな服装で、東京から離れた郊外の街にいた。以前とは別人のように、衣服がダボダボに見えるほど痩せていた。記者が声をかけると、新井は「仮釈放中なんで、何もお話しできないんですよ」と述べつつ、現在の状況や今後の展望について静かに語り始めた。

──心配されているファンや、関係者の方にはどんな思いですか。

「それは、（ファンや関係者にコメントを出す等）やるとしたら、（刑期が）満期になったらやろうと思ってますので。仕事で迷惑をかけた方もいるので、それは（周りの人と）相談してですね」

──現在はどんな生活をされていますか？

「保護観察の遵守事項に従う感じで過ごしています。ごめんなさい、ウチも性格上、ぱぁーっと言いたいタイプなんですけど。満期までは話さないという保護観察の人との約束なので、今は話せないんですよ」

さらに、記者が「今後も俳優を続けていく意志はありますか？」と問うと、新井はこう答えた。

「満期になったら、（俳優に）戻るんだったら戻るでやるし、戻らないんだったら戻らないで終わりじゃないですか。それだけなんで」

最後に「SNSでは新井さん待望論の声も上がっていますが？」と聞くと、少し笑顔を浮かべて「ありがたいことです」と答えていた新井。満期になったいま、もういちど舞台に上がる覚悟を決めたということだろう──。