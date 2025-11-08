収入目減り、パートナーがうつ病…「ちょっとだけ」のはずのキャッシングが借金地獄の扉を開けた

「トイチ」――。

“10日で1割の利息”という意味からこう呼ばれることはご存知の人も多いだろう。『ナニワ金融道』や『難波金融伝ミナミの帝王』、『闇金ウシジマくん』などこれまで数多く漫画にも登場している。利息制限法や出資法の年利を超えるため、法律違反の「闇金」だが、キャッシングで返せなくなった人が足を運び、そのまま抜け出せなくなって身体を売ったという噂話も多く聞く。まさに、ウシジマくんの世界だ。しかし、実際にトイチと関わったことがある人はどれだけいるだろうか。

「恥ずかしながら、私は今から30年ちょっと前、“トイチ”だったであろう事務所のドアを叩いた経験がありました。大手出版社の編集者勤務を経て、独立しフリーライター・編集者として働いていた頃でした。30歳手前にしておよそ800万もの収入があったにも関わらず、借金まみれで、日々支払いの恐怖に怯えていました」

と語るのはフリーライターで編集者の安藤由美さんだ。

2001年に起きた、借金地獄に陥った男による武富士弘前駅前支店への強盗放火で、5人が亡くなった痛ましい事件が記憶に残っている人も多いだろう。借金地獄に陥る借入者を増やさぬよう、1983年に施行された「貸金業の規制に関する法律」は改正が繰り返されてきた。現在は2010年に施行された「貸金業法」により、貸付額の制限などが細かく規定されているが、ここ数年で問題になっているのはSNSを利用した闇金だ。「＃個人間融資」「＃個人でお金を貸します」といったハッシュタグを使い、より巧妙に、借金地獄に落とし、闇バイトなどに引きずり込む犯罪も起きている。

約30年前、「人生、終わった」という状況に陥った安藤さんだったが、現在は借金がなく、贅沢はできないがどうにか堅実な生活を送れているという。安藤さんが借金地獄から脱することができたのは、あまりに「意外な恩人」の存在があった。借金は、誰にでも起こる可能性がある問題である。安藤さんが借金に至ったいきさつと脱出のきっかけとなった出来事の顛末を前後編でお伝えしたいと思う。

1ヵ月50〜60万円の支払いと返済

今から約30年前。世の中はバブルが崩壊し、冷え込んでいたが、バブル崩壊後も出版業界は比較的景気がよかった。雑誌文化が花開いた時代でもあり、次々と新雑誌が生まれていった。当時、20代後半だった私は、女性誌を中心にライターやフリーの編集者として仕事をしていた。抱えていた媒体数は、6〜7誌。年収800万は下らなかった。

ところが、当時最も多い時で500万近い借金を背負っていた。同世代の女性よりも多い年収がありながらも、毎月火の車。出版社から入金があると借りているローン会社のATMに駆け込んで急いで入金をし、即限度額まで出金をしてローン会社の窓口やATMをハシゴした。

消費者金融のA社毎月5万円、P社に5万円、T社に3万円。クレジットカードのキャッシングで借りた返済と買い物で生じた支払いが、Mカードで約12万円、S社で4万円、O社5万円、I社で5万円……。今思い出しても恥ずかしく、冷や汗が脇の下ににじむ。とにかく、ありとあらゆるところに借金をしまくり、ショッピングなどのカード支払いも加えたら、毎月50〜60万近く返済する生活になっていた。

仕事が次々なくなり、パートナーも無職に

収入があったにもかかわらず、なぜこんなにも借金がかさんでしまったのか……。それには大きく2つの理由があった。

大学卒業後、出版社に一度就職したが、上司のパワハラとセクハラが頻発していた。ちょうど同業の先輩が独立して、「フリーのほうが自分で仕事も選べるし、収入も悪くないよ。由美には向いていると思う」と勧められ、悩んだ末に退社してフリーライターになった。

友人が言うようにフリーライターとして走り出した当初は、出版社に勤めている以上の収入が確保できた。「これなら、ひとりでやっていける」と思えた頃、想定外のことが起きた。メインで仕事を受けていた雑誌媒体が休刊になったのだ。フリーライターはレギュラーで仕事を持っていても、雑誌が休刊になれば、その出版社からの収入は当然なくなる。そして、社員と異なり、なんの保証もない。別の仕事を紹介してくれるスタッフもいたが、私は出版社でも仕事をしていたこともあり、「どうにかなるから大丈夫ですよ」と見栄を切ってしまったのだ。

ところが、他の出版社もバブル崩壊の痛手を受けて、しばらく経つと別の雑誌も休刊。たった1年の間に仕事をしていた3つの雑誌媒体を失った……。フリーランス稼業は「水商売」であるということを痛感した。

しかし、もともと楽観的な性格だったので、「大丈夫、今まで仕事に困ったことはないし。知り合いに言えばどうにかなるかも」とタカをくくっていた。しかし、1ヵ月、2ヵ月……と収入がなくなれば当然、貯金は減ってくる。バブルを経験し派手にお金を使うことに慣れていた私は、当然貯金額も低かった。困ったときに、と貯めておいた180万円はあっという間に激減していった。

そして、何よりも大きな問題となったのが、当時いっしょに暮していたパートナーがうつ病に罹患し、仕事をやめてしまったことだった。彼は中堅の広告制作会社に勤務していた。ある日彼は駅でパニック障害を起こし、そこから会社に行けなくなり、結局無職になった。理由を聞くと激務と上司からのパワハラが原因だったらしい。

彼は私のマンションで居候状態になり、収入も貯金もゼロ。最初はうつ病の彼を支えたいと私も奮闘した。ところが、症状が安定しても彼は新たに再就職することもせず、午後まで寝て、好きなゲームや小説を読んで過ごし続けた。きっと病気が落ち着けば、彼は再び仕事をするだろう、と思っていたのだが、その後別れるまでの5年間、彼はほとんど仕事をせず、高等遊民のように好きなことだけして暮らした。私は仕事が減っているところに、大人一人を扶養し続けたのだ。

今の私なら、「そんな男はいらない！」ととっとと別れてしまうが当時の私は、なぜかそういう思考が欠落していた。そして、収入が減ったのであれば倹約して暮らせばよかったのだ。しかし当時、花形の雑誌で仕事をしていた私は、お金がない素振りなど見せられないと、財布に万札など一枚も入っていないにもかかわらず、伊勢丹でブランドものの服を買い、仕事仲間と人気のレストランで、借金だらけの顔を隠して、いつもと同じ表情で食事に出かけていた。本当に、自業自得、身から出たサビだらけ……の偽物のような生活をしていた。

最初の1歩は些細なキャッシング

借金の最初は、誰にでもあることから始まった。

大手銀行のクレジットカードを持っていたので、それを現金代わりで使用し、物を買うことから始まった。そして、手持ちの現金が底をついたとき、そのクレジットカードのキャッシング機能を使って、「3万円ぐらいなら」と現金を引き出した。

初めてキャッシングしたときは、「いいのかな」「大丈夫かな」と恐る恐るだったのに、2回目、3回目からは、銀行のキャッシュカードと同じ感覚で使っていた。「借入限度額＝自分の貯蓄額」という錯覚がおき、気がつくと限度額の50万まで借り入れていた。

しかし、借り入れをすれば、当然支払いはある。しかも、利息もつく。翌々28日に、25万円の引き落としがあるという通知を来て青くなる。当時は休刊続きで収入が減ったままの状態で、なかなか増えなかった。しかも、出版業界の仕事は、今仕事をしても支払いは2〜3ヵ月先、半年先ということも多い。どうしたものか……。

毎月かかる家賃や食費に加えて、パートナーの病院代、さらには今ならおかしいと気づいて絶対に支払わないが、パートナーのゲームソフト代、書籍代……。しかも、その月は、税金や保険料の支払いなど大きな出費もあった。出版社から入金があってもあっという間になくなり、25万円の支払い分がどうしても不足してしまう……。結局、別のショッピングカードでキャッシング……。これが自転車操業の始まりだった。

自転車操業は、本当にやってはいけない。「そんなの当たり前」「わかってないのはおまえだけだ」と言われるかもしれない。しかし、借金経験者に話を聞くと、私と同じ無限ループに嵌っている。借金が出来ると、返すことに必死になってしまい、気づくと他のところにも借りてしまうのだ。

私の場合は、その後半年で3社から借り入れをした。そうなると、もう止まらない。返済額を少しでも抑えようと1992年からスタートしたリボ払いも試してみたりもした。しかし、リボ払いは、利息は高く、返済してもいつまでも元金は減っていかない……。借金を終わらせない、負の仕組みだとその後知ることとなる。

毎月20日ごろになると、専用のノートに借入金額と返済金額、返済日を書き出して、電卓で返済総額を計算し、家賃や他の支払いと合わせて、どう乗り切るかを考える。あそこに返したら、その返した分をすぐにまたキャッシングして、そして別の返済にあて、また、その分すぐにキャッシングして……細かく計画を立てて、その場しのぎの方法で乗り切っていた。今考えれば、その計画性を借りないでやり繰りすることに回せなかったのかと、心から反省している。

「無人契約機」が蟻地獄の入り口

しかし、3社借り入れから3ヵ月ぐらい経ったころ、大手銀行系のクレジットカードからの借り入れが停止になった。グルグルと回していた自転車操業のチェーンが切れてしまった……。もう手持ちのカードではどこも借りられない。しかも、フリーランスはクレジットカードを作るのも審査が厳しい……。潔癖症でお金に厳しい両親には絶対こんな姿は見せられない。借り入れが停止になった銀行系カードの返済をして復活させなければ、大変なことになってしまう……。不安で夜も眠れなくなってしまう。

結局、当時増えていた無人契約の消費者金融A社のATMに、気づいたら入っていた。消費者金融のトラブルが当時ニュースになっていて、最初の一歩は正直怖かった。しかし、無人契約機はその恐怖を鈍らせる。機械の先に人がいるにもかかわらず、目の前にいないことで、気持ちが大きくなる。しかも、初回なのに「30万円貸し付け可能」という表示が出てきた。

これで、大手銀行系のクレジットカードを全額返金してスッキリしよう、と思って30万満額借りた。が、結局、月末までいくら支払いがあるかわからず、Mカードの全額返金をせぬまま、日々の生活費と支払いで、あっという間に30万は消えてしまった……。

そこから、CMなどで見かける消費者金融にはすべて借り入れに行った。もう、完全に借金地獄ズブズブ状態で、動けない状態になっていた。ここまで来るのに1年半。その間、休刊で減っていた仕事も別の仕事が増えて、収入は元のレベルにまで戻っていた。……にもかかわらず、借金は返しても返しても減らない。原稿料の振り込みが遅れ、返済の支払いが間に合わなかったときには、池袋西口や西新宿にある消費者金融が集まる通りに行って、1件ずつ直接返金に行くことも多かった。とても仕事仲間には見せられない、裏の姿だった。

現在は、貸付限度額に関して、業者は借入希望者の年収の3分の1を超える貸し付けはできないことになっている（2010年6月施行）。しかし、当時はそのあたりが非常に曖昧だった。他に借り入れがあって火の車になっている情報が金融業者間で入っているにも関わらず、「限度額50万円まで上げられますよ」と勧誘してくることもあった。借金がある者にとって「限度額が上がる」は天使の言葉だ。しかし、限度額を上げ満額まで借り入れすれば、利息も上昇し、負担はますます大きくなるだけなのに、そんな単純なしくみさえ理解できなくなっていた。

借金に関係する規制や法律が出来ても、貸して利益を得ようとするもの、借りたいと思うものがいる限りは、隙間にさまざまな手法が生まれてしまう。規制が強まるほど、闇での取引が増えるといった悪循環もある。だからこそ、借金に陥る恐怖を知ってほしいと思うのだ。

後編『20代年収800万円でも借金まみれ…闇金で私を救った「意外な人」』では、安藤さんの窮地を救ってくれたある人物から借金の問題について考えてみたい。

