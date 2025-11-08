Round8 MOTEGI GT500リザルト

11月2日、2025年スーパーGT第8戦の決勝レースが、モビリティリゾートもてぎで行われた。

GT500は今シーズン3度目の優勝。一方GT300は初優勝となった。これで2025年シーズンの全日程が終了となる。



田中秀宣

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#1/トヨタGRスープラ/坪井翔,山下健太

2位/#23/日産フェアレディZ/千代勝正,高星明誠

3位/#100/ホンダ・シビック・タイプR-GT/山本尚貴,牧野任祐

4位/#39/トヨタGRスープラ/関口雄飛,サッシャ・フェネストラズ

5位/#37/トヨタGRスープラ/笹原右京,ジュリアーノ・アレジ

6位/#8/ホンダ・シビック・タイプR-GT/野尻智紀,松下信治

7位/#38/トヨタGRスープラ/石浦宏明,大湯都史樹

8位/#16/ホンダ・シビック・タイプR-GT/大津弘樹,佐藤蓮

9位/#3/日産フェアレディZ/佐々木大樹,三宅淳詞

10位/#24/日産フェアレディZ/松田次生,名取鉄平

11位/#19/トヨタGRスープラ/国本雄資,阪口晴南

12位/#64/ホンダ・シビック・タイプR-GT/伊沢拓也,大草りき

13位/#17/ホンダ・シビック・タイプR-GT/塚越広大,小出峻

14位/#14/トヨタGRスープラ/大嶋和也,福住仁嶺

-/#12/日産フェアレディZ/平峰一貴,ベルトラン・バゲット

Round8 MOTEGI GT300リザルト

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#5/トヨタ86MC/塩津佑介,木村偉織

2位/#61/スバルBRZ GT300/井口卓人,山内英輝

3位/#666/ポルシェ911GT3R/ハリー・キング,藤波清斗

4位/#56/日産GT-RニスモGT3/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ,平手晃平

5位/#52/トヨタGRスープラ/吉田広樹,野中誠太

6位/#65/メルセデスAMG GT3/蒲生尚弥,菅波冬悟

7位/#7/フェラーリ296GT3/ザック・オサリバン,小林利徠斗

8位/#4/メルセデスAMG GT3/谷口信輝,片岡龍也

9位/#2/トヨタGR86/堤優威,平良響

10位/#18/メルセデスAMG GT3/小林崇志,野村勇斗

11位/#87/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ/松浦孝亮,坂口夏月

12位/#777/アストン マーティン・ヴァンテージGT3エボ/藤井誠暢,チャーリー・ファグ

13位/#96/レクサスRC F GT3/新田守男,高木真一

14位/#0/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ2/小暮卓史,元嶋佑弥

15位/#62/日産GT-RニスモGT3/平木湧也,平木玲次

16位/#60/レクサスLC500/吉本大樹,河野駿佑

17位/#9/メルセデスAMG GT3/冨林勇佑,藤原優汰

18位/#31/レクサスLC500/オリバー・ラスムッセン,小山美姫

19位/#360/日産GT-RニスモGT3/荒川麟,清水啓伸

20位/#26/レクサスRC F GT3/イゴール・オオムラ・フラガ,安田裕信

21位/#45/フェラーリ296GT3/ケイ・コッツォリーノ,篠原拓朗

22位/#48/日産GT-RニスモGT3/井田太陽,柴田優作

23位/#30/トヨタGR86/永井宏明,織戸学

24位/#11/日産フェアレディZ/富田竜一郎,大木一輝

25位/#20/トヨタGR86/平中克幸,清水英志郎

-/#22/メルセデスAMG GT3/和田久,加納政樹

-/#6/フェラーリ296GT3/片山義章,ロベルト・メリ・ムンタン

-/#25/トヨタGRスープラ/松井孝允,佐藤公哉



