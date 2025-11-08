【スーパーGT写真展 by Hidenobu Tanaka】第8戦・もてぎ
Round8 MOTEGI GT500リザルト
11月2日、2025年スーパーGT第8戦の決勝レースが、モビリティリゾートもてぎで行われた。
GT500は今シーズン3度目の優勝。一方GT300は初優勝となった。これで2025年シーズンの全日程が終了となる。
田中秀宣
順位/No./マシン/ドライバー
1位/#1/トヨタGRスープラ/坪井翔,山下健太
2位/#23/日産フェアレディZ/千代勝正,高星明誠
3位/#100/ホンダ・シビック・タイプR-GT/山本尚貴,牧野任祐
4位/#39/トヨタGRスープラ/関口雄飛,サッシャ・フェネストラズ
5位/#37/トヨタGRスープラ/笹原右京,ジュリアーノ・アレジ
6位/#8/ホンダ・シビック・タイプR-GT/野尻智紀,松下信治
7位/#38/トヨタGRスープラ/石浦宏明,大湯都史樹
8位/#16/ホンダ・シビック・タイプR-GT/大津弘樹,佐藤蓮
9位/#3/日産フェアレディZ/佐々木大樹,三宅淳詞
10位/#24/日産フェアレディZ/松田次生,名取鉄平
11位/#19/トヨタGRスープラ/国本雄資,阪口晴南
12位/#64/ホンダ・シビック・タイプR-GT/伊沢拓也,大草りき
13位/#17/ホンダ・シビック・タイプR-GT/塚越広大,小出峻
14位/#14/トヨタGRスープラ/大嶋和也,福住仁嶺
-/#12/日産フェアレディZ/平峰一貴,ベルトラン・バゲット
Round8 MOTEGI GT300リザルト
順位/No./マシン/ドライバー
1位/#5/トヨタ86MC/塩津佑介,木村偉織
2位/#61/スバルBRZ GT300/井口卓人,山内英輝
3位/#666/ポルシェ911GT3R/ハリー・キング,藤波清斗
4位/#56/日産GT-RニスモGT3/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ,平手晃平
5位/#52/トヨタGRスープラ/吉田広樹,野中誠太
6位/#65/メルセデスAMG GT3/蒲生尚弥,菅波冬悟
7位/#7/フェラーリ296GT3/ザック・オサリバン,小林利徠斗
8位/#4/メルセデスAMG GT3/谷口信輝,片岡龍也
9位/#2/トヨタGR86/堤優威,平良響
10位/#18/メルセデスAMG GT3/小林崇志,野村勇斗
11位/#87/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ/松浦孝亮,坂口夏月
12位/#777/アストン マーティン・ヴァンテージGT3エボ/藤井誠暢,チャーリー・ファグ
13位/#96/レクサスRC F GT3/新田守男,高木真一
14位/#0/ランボルギーニ・ウラカンGT3エボ2/小暮卓史,元嶋佑弥
15位/#62/日産GT-RニスモGT3/平木湧也,平木玲次
16位/#60/レクサスLC500/吉本大樹,河野駿佑
17位/#9/メルセデスAMG GT3/冨林勇佑,藤原優汰
18位/#31/レクサスLC500/オリバー・ラスムッセン,小山美姫
19位/#360/日産GT-RニスモGT3/荒川麟,清水啓伸
20位/#26/レクサスRC F GT3/イゴール・オオムラ・フラガ,安田裕信
21位/#45/フェラーリ296GT3/ケイ・コッツォリーノ,篠原拓朗
22位/#48/日産GT-RニスモGT3/井田太陽,柴田優作
23位/#30/トヨタGR86/永井宏明,織戸学
24位/#11/日産フェアレディZ/富田竜一郎,大木一輝
25位/#20/トヨタGR86/平中克幸,清水英志郎
-/#22/メルセデスAMG GT3/和田久,加納政樹
-/#6/フェラーリ296GT3/片山義章,ロベルト・メリ・ムンタン
-/#25/トヨタGRスープラ/松井孝允,佐藤公哉
田中秀宣