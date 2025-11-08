大リーグ公式サイトは7日、今オフFAとなったトップ選手たちの移籍先を予想する記事を掲載した。ジャッジ（ヤンキース）、大谷翔平（ドジャース）、ソト（メッツ）がFAとなった過去3年に比べて超大物はいないが「魅力的な選手が数多くそろっている」として、同サイトの46人が13選手の移籍先を予想した。

7番目に登場したのがヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手で、予想はマリナーズが46パーセント、ドジャースが28パーセント、ヤンキースが9パーセント。マリナーズについては「FAで一塁手のネーラーと三塁手のスアレスを失うかもしれず、村上の強打に強い関心を示している可能性がある」と予想し、村上を「魅力は圧倒的なパワー。マット・オルソン（ブレーブス）やラファエル・ディバース（ジャイアンツ）と比較される」と評価した。

一方で「過去2シーズン、空振り率はいずれも36パーセントを超えている。25年に250打席以上出場した打者の中で、村上より空振りが多かったのはわずか5人だ」と課題も指摘。「それでも獲得希望球団には事欠かない」とし、3球団以外ではジャイアンツ、パドレス、アストロズ、カブス、メッツ、レッドソックスを予想する意見があったとした。

公式サイトは、今オフFA市場で最も注目を集めているカブスのタッカー外野手はドジャース移籍が50パーセントと予想。レッドソックスのブレグマン三塁手、フィリーズのシュワバー指名打者はそれぞれ43パーセント、67パーセントで残留との意見が多かった。