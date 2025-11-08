¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Î¶õÊ¢¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ü¶ú¤ÇËþ¤¿¤½¤¦¡ª·ã°Â¤Ê¤Î¤ËÈþÌ£¤¤¥³¥¹¥ÑºÇ¹âÅ¹
Â¾Å¹¤Î¾ÆÄ»¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î·ã°Â¥¸¥ã¥ó¥Ü¶ú
Ãº²Ð¶ú¾Æ Îµ¡¡°ñ¾ë¡¦Æ£Âå
º£·î¤Î¼èºà´ðÅÀ¤È¤Ê¤ëÆ£Âå±Ø¤Ï¡¢¿å¸ÍÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦£Ê£Ò¾ïÈØÀþ¤ÇÍøº¬Àî¤ò±Û¤¨¤¿¡¢¼è¼ê±Ø¤Î¤Ò¤È¤ÄÀè¤Ë¤¢¤ë¡£±Ø¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¿å¸Í³¹Æ»Æ£Âå½É¤¬¤¢¤ê¡¢ÀèÂå¤¬¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¾¼ÏÂ48 ¡Ê£±£¹£·£³¡ËÇ¯¡¢Ä®Ãæ²Ú¤ò³«¶È¤·¤¿¡£±Ø¶á¤À¤¬¼þÊÕ¤Ï½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤ëÅ¹¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç£²ÂåÌÜ¤ÎÂç¾¤¬°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢¼è¼ê»Ô¸ÍÆ¬¤Îµï¼ò²°¤Ç½¤¶È¤·¤Æ¡¢16Ç¯Á°¤Ë¶ÈÂÖÅ¾´¹¤ò¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤â¡¢ËãÇÌÆ¦Éå¤äñ»Ò¡¢¥éー¥á¥ó¤Ê¤É¡¢Ãæ²Ú¥á¥Ë¥åー¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÒÁØ¤ÏÉý¹¤¯¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥Ü¥È¥ë¥ー¥×¤Î¿ô¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¤¤Á²¡¤·¤ÏÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿·Ü¶ú¡£¤Ò¤È¸ý¤ÎÆù²ô¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇÜ¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â·ã°Â¡£¥Á¥ë¥É¤Î¹ñ»º·Ü¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËèÆü»È¤¤ÀÚ¤ëÎÌ¤À¤±¤ò»Å¹þ¤à¡£¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬ÊÑ²½¤ËÉÙ¤à£·¼ï¤Î¤Ä¤¯¤Í¶ú¡£¥×¥ìー¥ó¤Ê¤Ä¤¯¤Í¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ï¹á¤Ð¤·¤¯Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡£³ú¤ß¤·¤á¤ë¤È·Ü¤Î»ÝÌ£¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Ãº²Ð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Ä¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯²Ð¤¬¤È¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ö¤ÇÍê¤ó¤Àµí¥¹¥¸¼Ñ¹þ¤ß¤òÈ¾Ê¬»Ä¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ö¤Ã¤«¤±¤ì¤Ð¡º¤Ï½½Ê¬¡£¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Æ¡¢¥éー¥á¥ó¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡£
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©¼è¼ê»ÔµÜÏÂÅÄ429-9
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～14:00¡¿17:00～23:30¡ÊL.O.23:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍË
☎ 0297-82-5050
º£·î¤Î¥´¥ë¥Õ¹¥¤Å¹¼ç¡¡±ÊÅçÎµÂÀ¤µ¤ó
Æ±¶È¼Ô¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤Ç¡¢22ºÐ¤Î¤È¤¤ËÀèÂå¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ½é¥é¥¦¥ó¥É¡£¸½ºß¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï100Á°¸å¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ç£·Ê¬¤Î¼è¼êºù¤¬µÖ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤Ç¥³¥ó¥Ú¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î6·î¤Ç31²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£20Âå¤«¤é50Âå¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤ËÌó30Ì¾¡£¥³¥ó¥Ú¸å¤Ë¤ÏÅ¹¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¶ú¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
Ê¸¡áÄ¹²¬ ÅØ¡¡
¼Ì¿¿¡á¾®ÎÓ »Ê