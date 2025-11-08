来月29日に女子プロレス団体「スターダム」両国国技館大会でプロレスラーとして活動復帰することを公表したタレントのフワちゃん（31）が7日、自身のユーチューブ「フワちゃんTV」で2分16秒の動画をアップした。

【取材依頼】などとし、メールで「この度フワちゃん様に関する記事掲載のご案内にあたり幾つか質問があり、ご連絡させたいただきました。フワちゃん様は、現在どこで何をしているのでしょうか？ また、収入はどのようにやりくりしていらっしゃるのですか？」と質問文が届き、「そうですね・・活動休止期間中は、自分自身を見つめ直しております。」と返信する形で説明。インスタグラムの表示画面では「とらやの羊羹です。各所へ謝罪にまわる日々」と派手な衣装ではなく、白シャツ黒パンツのシックなコーデ姿で神妙な面持ちを伝えるだけでなく、「喉のポリープ手術！2週間、筆談生活」「活動休止期間中、唯一のハッピーニュース 甥っ子うまれた☆」「イギリス留学で新しい挑戦！！海外で武者修行！！」などのインスタ投稿をした形でプライベートの出来事を明かした。

コメント欄には「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！」と決意の言葉を記した。

フワちゃんは過去にもプロレスに参戦した経験がある。22年10月に葉月とタッグを組み、上谷沙弥、妃南を相手に衝撃のプロレスデビュー。23年4月のデビュー2戦目でも再び葉月とのペアで、林下詩美・天咲光由組と対戦し、芸能界およびプロレスファンからの注目を集めた。

昨年8月、X（旧ツイッター）で不適切な内容を投稿して謝罪し、芸能活動などを休止してきたが、7日のスターダム後楽園大会のリングに突然上がって土下座して謝罪し、スターダムへの入団と来月29日の再デビューを明かした。