悲願のプロテスト合格を果たした池羽陽向 超・オーバースイングでもプレーンに戻せるのはなぜ？【プロが解説】

悲願のプロテスト合格を果たした池羽陽向 超・オーバースイングでもプレーンに戻せるのはなぜ？【プロが解説】