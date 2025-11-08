¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¾¡ÃË(ÃÝÆâÎÃ¿¿)¤ÎÁþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¡á½µ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÃíÌÜÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡üÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤ÇTBSºîÉÊ¤Î¤ß¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Î½µ´ÖÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°(10·î27Æü¡Á11·î2Æü)¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿
¡û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê
¤³¤Î½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
11·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB2025¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÆ®¤È¤Ê¤ê¡¢±äÄ¹11²ó¤ÎËö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬5ÂÐ4¤Ç¾¡Íø¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬1ÈÖÅê¼ê·óDH¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤¬Á°Æü¤ËÂ³¤¯Ï¢Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ØNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿ "°Û¼¡¸µ¿Ê²½"¤ÎÀè¤Ø¡×¡Ù¡¢¥³¥¢»ëÄ°ÁØ2°Ì¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆ±ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØMLB2025¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÂè7Àï¡Ù¤¬¥³¥¢»ëÄ°ÁØ7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ÏTBS¤Î¤ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤âÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
½µËö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÃæ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿MLB¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û¡Ö°¾Èþ¤ò¿´ÇÛ¤·Â³¤±¤ë¾¡ÃË¤Î»Ñ¤¬¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¡×
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù(TBS)¤Ï¡¢ÃíÌÜÅÙ65.7%¤òµÏ¿¡£TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤¬145Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢½©¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÏÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿½÷À¤È¡¢Äâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤ÎÃËÀ¤¬ÊÌ¤ì¤¿¸å¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯À®Ä¹&ºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¸µÎø¿Í¤Î°¾Èþ(²ÆÈÁ)¤È¿·Îø¿Í¤Î¥ß¥Ê¥È(ÀÄÌÚÍ®)¤¬Æ±À³¤ò³«»Ï¤·¡¢¶öÁ³¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¾¡ÃË(ÃÝÆâÎÃ¿¿)¤¬¥ß¥Ê¥È¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
°¾Èþ¤Ø¤Î°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¯¾¡ÃË¤È¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥ß¥Ê¥È¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÎø°¦´Ñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£¥ß¥Ê¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¿¼Ìë¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä°¾Èþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËþÊ¢¤Çµ¢Âð¤·¤¿¥ß¥Ê¥È¤Ï¸åÆü¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¾¡ÃË¤âÊÌ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤ê¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤°¾Èþ¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¾¡ÃË¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¹½¿Þ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤Î¼«Á³¤Ê¿Í¤¿¤é¤·¤Ö¤ê¤òÂÎ¸½¤·¤¿±éµ»¤È¡¢ÃÝÆâ±é¤¸¤ë¾¡ÃË¤Î°ìÅÓ¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ê¾¡ÃË¤Ë¶¦´¶¡×¡Ö°¾Èþ¤ò¿´ÇÛ¤·Â³¤±¤ë¾¡ÃË¤Î»Ñ¤¬¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ã¯¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ü¡Ö¥è¥ä¥¯¥Ê¥·¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎËüÇîºÇ½ªÆü¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¡Ö¸©Ì±¤ÎÆü¥Ë¥å¡¼¥¹·²ÇÏÊÔ¡×¡Ö³¹¹Ô¤¯¿Í¤ÎÆÉ½ñ»ö¾ð¤òÄ´ºº¤·¤¿·ï¡×¤Ê¤É5¤Ä¤Î´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤âÈÖÁÈ¤¬°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥è¥ä¥¯¥Ê¥·¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎËüÇîºÇ½ªÆü¤ËÌ©Ãå¤·¤¿´ë²è¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢´Û¤Ç¡Ö¥è¥ä¥¯¡¢¥Ê¥·¥Ç¡¢¥¹¥°¥Ï¥¤¥ì¥ë!¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤? ¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
10·î13Æü¤ÎËüÇîºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Åö½é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤äµÇ°¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ê¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¼«Á³È¯À¸Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹ñ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¿¹Èþ¹¬¤¬·²ÇÏ¸©¤Î¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤ä¡¢ÆÉ½ñ¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³¹Æ¬Ä´ºº¡¢µÆÃÏ¹¬É×ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëË¡Î§ÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Î½µ´ÖÈÖÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°(10·î27Æü¡Á11·î2Æü)¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿
¡û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê
¤³¤Î½µ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
11·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿MLB2025¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ï¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÆ®¤È¤Ê¤ê¡¢±äÄ¹11²ó¤ÎËö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬5ÂÐ4¤Ç¾¡Íø¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ØNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿ "°Û¼¡¸µ¿Ê²½"¤ÎÀè¤Ø¡×¡Ù¡¢¥³¥¢»ëÄ°ÁØ2°Ì¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆ±ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØMLB2025¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÂè7Àï¡Ù¤¬¥³¥¢»ëÄ°ÁØ7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ÏTBS¤Î¤ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤âÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
½µËö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÃæ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿MLB¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ¥é¥ó¥¥ó¥°
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡û¡Ö°¾Èþ¤ò¿´ÇÛ¤·Â³¤±¤ë¾¡ÃË¤Î»Ñ¤¬¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¡×
¥³¥¢»ëÄ°ÁØ4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù(TBS)¤Ï¡¢ÃíÌÜÅÙ65.7%¤òµÏ¿¡£TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤¬145Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢½©¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÏÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿½÷À¤È¡¢Äâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤ÎÃËÀ¤¬ÊÌ¤ì¤¿¸å¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯À®Ä¹&ºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¸µÎø¿Í¤Î°¾Èþ(²ÆÈÁ)¤È¿·Îø¿Í¤Î¥ß¥Ê¥È(ÀÄÌÚÍ®)¤¬Æ±À³¤ò³«»Ï¤·¡¢¶öÁ³¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¾¡ÃË(ÃÝÆâÎÃ¿¿)¤¬¥ß¥Ê¥È¤È½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
°¾Èþ¤Ø¤Î°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¯¾¡ÃË¤È¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¥ß¥Ê¥È¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÎø°¦´Ñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£¥ß¥Ê¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¿¼Ìë¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä°¾Èþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËþÊ¢¤Çµ¢Âð¤·¤¿¥ß¥Ê¥È¤Ï¸åÆü¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¾¡ÃË¤âÊÌ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤ê¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤°¾Èþ¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¾¡ÃË¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¹½¿Þ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤Î¼«Á³¤Ê¿Í¤¿¤é¤·¤Ö¤ê¤òÂÎ¸½¤·¤¿±éµ»¤È¡¢ÃÝÆâ±é¤¸¤ë¾¡ÃË¤Î°ìÅÓ¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ê¾¡ÃË¤Ë¶¦´¶¡×¡Ö°¾Èþ¤ò¿´ÇÛ¤·Â³¤±¤ë¾¡ÃË¤Î»Ñ¤¬¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ã¯¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ü¡Ö¥è¥ä¥¯¥Ê¥·¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎËüÇîºÇ½ªÆü¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ï¡Ö¸©Ì±¤ÎÆü¥Ë¥å¡¼¥¹·²ÇÏÊÔ¡×¡Ö³¹¹Ô¤¯¿Í¤ÎÆÉ½ñ»ö¾ð¤òÄ´ºº¤·¤¿·ï¡×¤Ê¤É5¤Ä¤Î´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤âÈÖÁÈ¤¬°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥è¥ä¥¯¥Ê¥·¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎËüÇîºÇ½ªÆü¤ËÌ©Ãå¤·¤¿´ë²è¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢´Û¤Ç¡Ö¥è¥ä¥¯¡¢¥Ê¥·¥Ç¡¢¥¹¥°¥Ï¥¤¥ì¥ë!¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤? ¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
10·î13Æü¤ÎËüÇîºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£Åö½é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤äµÇ°¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ê¤È¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¼«Á³È¯À¸Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹ñ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¿¹Èþ¹¬¤¬·²ÇÏ¸©¤Î¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤ä¡¢ÆÉ½ñ¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³¹Æ¬Ä´ºº¡¢µÆÃÏ¹¬É×ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëË¡Î§ÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é