秋の味覚『さつまいも』についている“黒いシミ”←食べていいの？　気になる原因を聞いてみた

“食欲の秋”を彩る食材といえば、なにを思い浮かべますか？ 多くがその名前を挙げるであろう、「さつまいも」。ホクホクとした食感に優しく上品な甘さ、そして、焼く・蒸す・揚げる・煮るなど、どんな調理法にも馴染む万能さで、日本の秋に欠かせない存在です。

そんなさつまいもについて、組合員からのさまざまな問い合わせに対応している「コープこうべ商品検査センター」の担当者に詳しく話を聞きました。

――さつまいもに関する問い合わせは、どのようなものがありますか。

【担当者】 よくあるのは、「さつまいもの皮の表面に黒い汚れのようなものが付いています」というお問い合わせです。

――確かに、さつまいもの皮に真っ黒なものがついていて、ドロッと固まっているようにも見えますね。これはいったい何なのでしょうか？



【担当者】 この黒いものは、さつまいもに含まれる「ヤラピン」です。さつまいもの樹液に含まれる成分で、もともとは白いのですが、空気に触れて黒くなったのです。

さつまいもの皮についている「ヤラピン」

――さつまいもの成分ということは、口にしても問題ないのでしょうか？

【担当者】 その通りです。食べても健康に害はありませんのでご安心ください。よく「さつまいもを食べると便秘になりにくい」といわれますが、まさに、このヤラピンが腸の運動を活発にさせるからだといわれています。

似たようなお問い合わせで、「さつまいもの切り口から白い液体のようなものが出てきた」というのもあるのですが、これは黒くなる前のヤラピンですので、こちらも安心して食べてください。

――ほかにも、さつまいもに関する問い合わせはありますか？

【担当者】 ほかに、「さつまいもを水で洗うと水が青くなった」というお問い合わせをいただくことがあります。

――今度は、黒ではなく青ですか？



【担当者】 さつまいも自体が青いのではなく、さつまいもを洗った水が青くなるという現象なのですが、これは小学校の理科の実験に通じる現象なんです。



さつまいもの皮の色である紫色は「アントシアニン」という色素によるものですが、そのアントシアニンが水に反応して青くなったと考えられます。

――まさに、理科の実験で使われるリトマス紙と同じようなことが起こったのですね。

【担当者】 さつまいもにもさまざまな化学物質が含まれているので、そういったおもしろい現象が起きることがあります。



ほかに「クロロゲン酸」という物質が含まれていて、これは空気に触れると褐色に変化します。ですので、さつまいもを切ったあとそのままにしておくと、褐色に変わってしまうんですね。そのため、切ったあとは水にさらして空気に触れないようにすると、褐色になりにくくなります。もちろん、安全面に問題はありません。

クロロゲン酸が空気に触れて褐色に変化したさつまいも

――さつまいもの成分はさまざまな色に変わるわけですが、その一つひとつが化学反応なのですね。



【担当者】 さまざまな物質が含まれているということを実感できますね。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』2025年10月21日放送分より