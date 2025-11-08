【カナダ】
雇用統計（10月）22:30
結果　6.66万人
予想　-2.0万人　前回　6.04万人（雇用者数・前月比)
結果　6.9%
予想　7.2%　前回　7.1%（失業率)

【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（10月）21:00
結果　0.36%
予想　0.33%　前回　0.23%（前月比)
結果　3.57%
予想　3.53%　前回　3.76%（前年比)

【米国】
＊ミシガン大消費者信頼感指数（11月速報値）23:00
結果　50.3
予想　53.1　前回　53.6
・1年先のインフレ期待
結果　4.7%
予想　4.6%　前回　4.6%
・5-10年先のインフレ期待
結果　3.6%
予想　3.8%　前回　3.9%


＊ベッセント財務長官
レアアースの中国への依存を終わらせるために総力