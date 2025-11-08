ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【カナダ】
雇用統計（10月）22:30
結果 6.66万人
予想 -2.0万人 前回 6.04万人（雇用者数・前月比)
結果 6.9%
予想 7.2% 前回 7.1%（失業率)
【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（10月）21:00
結果 0.36%
予想 0.33% 前回 0.23%（前月比)
結果 3.57%
予想 3.53% 前回 3.76%（前年比)
【米国】
＊ミシガン大消費者信頼感指数（11月速報値）23:00
結果 50.3
予想 53.1 前回 53.6
・1年先のインフレ期待
結果 4.7%
予想 4.6% 前回 4.6%
・5-10年先のインフレ期待
結果 3.6%
予想 3.8% 前回 3.9%
＊ベッセント財務長官
レアアースの中国への依存を終わらせるために総力
