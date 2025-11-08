いったん上昇後、低下が目立つも、引けにかけて回復＝NY債券概況



今日の債券市場はロンドン市場午後の下げから、いったん上昇する場面がみられ、米10年債利回りはロンドン午前と同様の４．１１％を一時付けた。しかし、米株安を受けたリスク警戒の動きもあって、その後一転して低下（安全資産である米債価格の上昇）がみられ、４．０６％台と水曜日以来の水準を付けている。引けにかけてダウ平均のプラス転などの動きを受けたリスク警戒一服もあって、４．０９％台に戻して週の取引を終えている。



米国債利回り

2年債 3.560（+0.004）

10年債 4.095（+0.012）

30年債 4.698（+0.018）

期待インフレ率 2.292（+0.013）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.666（+0.016）

英 国 4.466（+0.033）

カナダ 3.176（+0.072）

豪 州 4.352（-0.014）

日 本 1.674（-0.006）

