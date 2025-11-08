性的マイノリティーへの施策に企業がどのように取り組むかについて考えるイベントが開催され、ドラァグクイーンで歌手のドリアン・ロロブリジーダさん（40）が“ゲイ全開”だったという会社員時代のエピソードを明かしました。

■LGBTQ＋への取り組み 実施企業の割合は24.2%

6日都内で実施された『Salesforce Pride Gala Tokyo』は、性的マイノリティーに対する施策がテーマのイベントで、50の企業や団体から人事やDEI部門の担当者など約80人が参加しました。イベントの冒頭では、日本の全企業のうち LGBTQ＋配慮の取り組みができている企業が全体の24.2%にとどまるというデータが示され、当事者が自分らしく働ける職場をどうやって作っていくことができるか、意見交換などが行われました。

このイベントの主催者でもあり、企業の LGBTQ＋施策をサポートするためのガイドブックをオンラインで公開しているIT企業の担当者からは、求められている取り組みとして「Listen（社員の声を聞く）」「Lead（担当者を決める）」「Learn & Unlearn（教育と偏見の軽減）」「Light Up（仕組みや制度作り）」「Leverage（ビジネスに活用する）」の「5つのL」が示され、ワークショップの参加者たちはこのテーマにそって自社の取り組みや課題について議論しました。



参加者からの「誰が当事者かわからない中で、どのように声を聞けばいいのか」という疑問に対し、別の参加者から「匿名のアンケートを実施した」などのアイデアがシェアされました。ドリアンさんは、「心理的安全性の担保は難しい。マンツーマンになった時に、（当事者が）自分の情報を公開していいと安心してもらうために、周囲がどうすればよいか考えることが大切」と話していました。

■会社員経験もあるドリアン・ロロブリジーダ 「あなたも社会を変えられる一人」とエール

芸能活動に専念する前には、化粧品メーカーなどで10年あまりの会社員経験があるドリアンさん。日本テレビの取材に対し、自身の会社員時代の当事者の状況について「営業部の時はカミングアウトしていなかったんだけど、PRの部署に移ったらゲイっていうことがアドバンテージになって“オネエ全開”で楽しくやらせてもらっていました」と語り、「（カミングアウトしている）直属の上司から“もうゲイ全開でやってよ”って言われて全開でやったら、取引先にも覚えがめでたくなったし、会社内でも居心地がよくなった」と、上司の理解などによって自分らしく働けるようになった経験を明かしました。



企業の中で働く LGBTQ＋当事者に対しては「世界にはさまざまな逆風や無理解がまだまだあるけど、このイベントのような取り組みを通して社会は一歩ずつ優しいものに変わっていると思う」とした上で、「社会が変わっていくのを待つのも大切だけど、いま企業で働いている人も優しい世界に向かうための原動力にひとりひとりがなり得るはずだから、“あなたも社会を変えられる一人なんだよ”と意識してほしい」とエールを送りました。