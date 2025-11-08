来月29日に女子プロレス団体「スターダム」両国国技館大会でプロレスラーとして活動復帰することを公表したタレントのフワちゃん（31）が7日、自身のユーチューブ「フワちゃんTV」で2分16秒の動画をアップした。

プロレスラーとして活動する決意を、男性マネジャーとのLINEの形で明かした。

マネジャー 「お疲れさまです。元気にしてますか？」

フワちゃん 「お疲れさまです！」「元気にやってます！！」（笑顔写真なども送信）「長い間お待たせしてすみません」「挑戦したいことを見つけまして」

マネジャー 「おー！」

フワちゃん 「今まで応援してくれたみんなにも、またゼロから挑戦する姿を見てほしいです」

マネジャー 「そうですね、背中でみせましょう！」

フワちゃん 「この後、電話できますか？」

すぐさま音声電話に切り替わった。

フワちゃん 「もしもし、お久しぶりです。フワです」

マネジャー 「もしも〜し、お久しぶりで〜で」

フワちゃん 「ようやく人生をかけてやりたいことを見つけました。私、ゼロからプロレスに挑戦したいです。心入れ替えて頑張ります。また私についてきてください」

さらに、プロレスの練習動画を公開。そして7日いスターダムのリング上でマイクを握り、「また挑戦したいもの、それはプロレス1択でした」と観客に伝え、花道では深々と頭を下げた様子も動画で振り返った。

続けて、スケジュール表の画面をアップし、「両国国技館 フワちゃん再デビュー戦 2025年12月29日（月曜）」と書き込んだ。

最後にX（旧ツイッター）にポストするかのように、「昨年は私の発言で大変お騒がせし、申し訳ございませんでした。この一年半、希望を捨てずにやってこれたのはプロレスがあったから。12・29ゼロからの挑戦を、見に来て欲しいです！」とし、リング上で土下座してお願いする動画も加えて締めた。

昨年8月、X（旧ツイッター）で不適切な内容を投稿して謝罪し、芸能活動などを休止してきたが、7日のスターダム後楽園大会のリングに突然上がって土下座して謝罪し、スターダムへの入団と来月29日の再デビューを明かした。

ユーチューブのコメント欄にも「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！」と決意の言葉を記した。

過去にもプロレスに参戦した経験がある。22年10月に葉月とタッグを組み、上谷沙弥、妃南を相手に衝撃のプロレスデビュー。23年4月のデビュー2戦目でも再び葉月とのペアで、林下詩美・天咲光由組と対戦し、芸能界だけでなくプロレスファンからの注目を集めていた。