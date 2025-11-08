高機能なのに上品なデザイン！【レガートラルゴ】のPC対応リュックで毎日をもっと快適に！Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
通勤も休日も頼れる機能派！【レガートラルゴ】のレディースリュックが大人の毎日にフィット！Amazonで販売中！
肩の負担を軽くするために、ショルダー内のクッション材にこだわりった。13インチのPCが収納できる背面の専用ポケットの他に、ポケットが10個あり、使い勝手も抜群。嬉しい撥水加工で、雨の日でも安心。A4サイズもしっかり収納できるので、通勤や通学にもオススメ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
肩への負担を軽減するクッション入りショルダーベルトに加え、背面にもフィット感を高めるクッションを配置し、快適な背負い心地を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
雨の日にも安心な撥水加工を施したナイロン素材を使用し、A4サイズ対応のメイン収納や10個のポケットで整理整頓もスムーズにこなせる。
13インチのノートPCが収納できる専用ポケットを背面に備え、ビジネスシーンでも使える機能性をしっかり備えている。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルかつ洗練されたデザインは、カジュアルからきれいめスタイルまで幅広く対応し、通勤・通学の定番バッグとして活躍してくれる。
通勤も休日も頼れる機能派！【レガートラルゴ】のレディースリュックが大人の毎日にフィット！Amazonで販売中！
肩の負担を軽くするために、ショルダー内のクッション材にこだわりった。13インチのPCが収納できる背面の専用ポケットの他に、ポケットが10個あり、使い勝手も抜群。嬉しい撥水加工で、雨の日でも安心。A4サイズもしっかり収納できるので、通勤や通学にもオススメ。
→【アイテム詳細を見る】
肩への負担を軽減するクッション入りショルダーベルトに加え、背面にもフィット感を高めるクッションを配置し、快適な背負い心地を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
雨の日にも安心な撥水加工を施したナイロン素材を使用し、A4サイズ対応のメイン収納や10個のポケットで整理整頓もスムーズにこなせる。
13インチのノートPCが収納できる専用ポケットを背面に備え、ビジネスシーンでも使える機能性をしっかり備えている。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルかつ洗練されたデザインは、カジュアルからきれいめスタイルまで幅広く対応し、通勤・通学の定番バッグとして活躍してくれる。