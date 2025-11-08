童顔グラマラスの美女ゴルファー、美脚も見せた秋コーデが話題

韓国女子プロゴルファーのアン・ソヒョン（30）が、美貌あふれるショートパンツ姿を披露し、ファンの視線を独占している。

アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「秋のフィールドと日常、どこでも♡」というコメントとともに数枚の写真を投稿。公開された写真には、自身が専属モデルを務めるゴルフウェアブランド「Heal Creek」の衣装に身を包み、撮影に臨む姿が写っている。白の長袖ポロシャツにショートパンツを合わせた秋らしいコーディネートで、上品さと健康的なセクシーさを同時に演出した。

(写真=アン・ソヒョンInstagram)

アイドル顔負けの童顔と華やかな笑顔、そして引き締まったボディラインと美脚で知られるアン・ソヒョンは、今回の投稿でも圧倒的な存在感を見せつけた。コメント欄には「まるで女優みたい」「スタイルが完璧」「キュートすぎる！」など、ファンからの称賛が相次いでいる。

1995年4月16日、韓国・ソウル生まれのアン・ソヒョンは、幼い頃はピアニストを夢見ていたが、父親の勧めで小学5年生からゴルフを始めた。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会。整ったルックスと均整の取れたスタイル、そして確かな実力を兼ね備えた“ビジュアル系ゴルファー”として瞬く間に注目を集めた。

ツアー活動の傍ら、ファッションモデルとしても活躍しており、SNSではゴルフウェアから私服コーデまで多彩な魅力を発信。彼女の投稿は韓国のみならず日本でも拡散され、「最もフォトジェニックな女子ゴルファー」として人気を博している。

秋風の中で見せたショーパンスタイルは、そんなアン・ソヒョンの洗練された美しさを改めて印象づけた。ゴルフ界の“美の象徴”ともいえる彼女の活躍から、今後も目が離せない。